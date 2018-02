Bộ Ngân Khố Mỹ: Cần Giám Sát Ngân Hàng Theo Luật Dodd-Frank

WASHINGTON - Bộ ngân khố khuyến cáo duy trì các quyền hạn về giám sát ngân hàng cho phép thẩm quyền tài chính can thiệp để tránh trước nguy cơ sụp đổ như dự kiến bởi luật Dodd-Frank do chính quyền Obama ban hành sau suy thoái 2008-2009.Theo 1 phúc trình công bố sáng Thứ Tư và được thị trường chú ý, chính quyền Trump tán đồng “thẩm quyền thanh lý có trật tự – OLA” do luật Dodd-Frank 2010 tạo ra.Đây cũng là thắng lợi của các ngân hàng lớn đang vận động để duy trì điểm hệ trọng này.Bộ ngân khố khẳng định OLA là công cụ khẩn cấp cần thiết chỉ sử dụng trong các tình huống ngoại lệ.Bộ ngân khố cũng hô hào Lập Pháp mở rộng luật phá sản để thích ứng với các định chế tài chính lớn như là chọn lựa trước tiên trong trường hợp đại ngân hàng bị đe dọa sụp đổ.