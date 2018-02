Mừng Xuân: Thói Xấu Vẫn Nhiều

HANOI -- Trong dịp Tết Nguyên Đán vừa qua, nhiều thói xấu của dân Việt hiển lộ ra,Trong khi Báo Đất Việt kể chuyện “Tiền lẻ nhét tay Phật: Tính xấu mới của người Việt?” báo Tuổi Trẻ ghi nhận tình hình hễ ngày Tết là tăng tốc ẩu đả.Và bản tin A Family kể chuyện: Vườn hoa tulip, hoa hồng trong Thảo Cầm Viên Sài Gòn bị du khách thản nhiên giẫm đạp.Báo Đất Việt ghi rằng Chuyện người dân đi lễ chùa dúi tiền lẻ vào tay Phật không hề mới, nhiều lời cảnh báo được đưa ra nhưng nó đã trở thành chuyện bình thường.Trong những ngày đầu xuân Mậu Tuất 2018, hàng vạn du khách đổ về chùa Bái Đính (Ninh Bình) vãn cảnh, cầu Phật, du xuân. Dù đã được Ban tổ chức lễ hội tuyên truyền, nhắc nhở nhưng những hành vi thiếu ý thức như sờ chân, tay tượng, cài nhét tiền lên tượng… còn diễn ra khá phổ biến.Không chỉ nhét tiền lẻ đầy tay tượng Phật, nhiều người còn xoa đầu, thân và cố nhét tiền vào miệng tượng rùa, linh vật bên cửa chính điện của ngôi chùa lớn nhất Việt Nam.Rất nhiều du khách văn minh bày tỏ thái độ không đồng tình với những hành động phản cảm này. Không ngại ngần nói thẳng trên báo chí, họ nói rõ, họ thấy khó chịu với những hành động xoa, nghịch, nhét tiền vào tay tượng Phật. Những đầu gối mòn bóng lên của các tượng phật thể hiện rõ, sự vô ý thức của người dân không chỉ ảnh hưởng tới không khí, cảnh quan chung mà còn làm hỏng các tượng Phật.Bản tin ghi rằng điều đáng nói, tình trạng nhét tiền lẻ vào tượng Phật không phải là câu chuyện mới mà năm nay cũng xảy ra, bất chấp những lời cảnh báo.Trong khi đó, Báo Tuổi Trẻ nêuc âu hỏi: Cứ tết, cứ lễ hội là dễ đánh nhau, tại sao?Bản tin nói rằng Tết là dịp đoàn viên, là kiêng kị những điều xấu xí, nhưng tết năm nay đã có khoảng 4.100 người phải vào viện cấp cứu trong 6 ngày nghỉ tết.Báo TT phỏng vấn Tiến sĩ Trịnh Hòa Bình:“Cách đây 2 ngày tôi có nói gần 2.000 người vào viện vì đánh nhau trong những ngày tết, mọi người không tin, bảo làm gì nhiều đến thế?Nhưng giờ thống kê 6 ngày tết có đến trên 4.100 người vào viện vì đánh nhau thì là con số quá lớn, tôi rất bất ngờ......Có người cũng gắn câu chuyện đánh nhau, rượu chè vào dịp tết và đề nghị nhập tết "ta" vào tết "tây", làm sao để tết tiết kiệm hơn, mong tết giống nhiều nước châu Á xung quanh cũng chỉ ăn tết tây còn tết ta không còn rầm rộ nữa.Nhưng tôi cho là ăn tết ta, nghỉ dài ngày không phải là lý do dẫn đến đánh nhau, đến rượu chè hay các thói xấu khác, mà vấn đề chính là do con người, là do những ẩn ức không có chỗ "xả", do một loạt những giá trị đang ở giai đoạn chuyển đổi…, không phải do tết.”Mặt khác, bản tin AFamily/Trí Thức Trẻ kể về thói xấu vùi dập hoa: Vườn hoa tulip, hoa hồng trong Thảo Cầm Viên Sài Gòn bị du khách thản nhiên giẫm đạp...Vườn hoa tulip, hoa hồng được trang trí dịp Tết Nguyên đán trong Thảo Cầm Viên Sài Gòn đã bị nhiều du khách thản nhiên giẫm đạp trong những ngày đầu du xuân....nhiều người thích thú trước vẻ đẹp của hàng nghìn bông hoa đã vô tư vào giữa vườn để chụp ảnh lưu niệm. Sau khi ghé chân, nhiều bông hoa đã ngã rạp do bị giẫm đạp.