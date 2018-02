Thư Viện Việt Nam Tiệc Tân Niên Mừng Xuân, Tặng Sách “Danh Nhân Việt Nam (Tập 2)” Của Nhà Văn Nguyễn Đức Lập

Trong tiệc tân niên ở Thư Viện VN.Westminster (Bình Sa)- - Thư Viện Việt Nam tọa lạc tại số 10872 Westminster Ave, Suite 214 & 215, Garden Grove do nhà báo Du Miên Giám Đốc Điều Hành đã tổ chức buổi tiệc Tân Niên Mậu Tuất 2018, trong dịp nầy (Nhà Thơ Trạch Gầm) Nguyễn Đức Trạch là bào Huynh của Nhà Văn Nguyễn Đức Lập là một trong Năm người đồng sáng lập ra Thư Viện Việt Nam trong số có Cố Nhạc Sĩ Trầm Tử Thiêng, Cố Nhà văn Nguyễn Đức Lập, Nhà báo Trần Lam Giang, Bác Sĩ Võ Trọng Di và Nhà báo Du Miên.Tham dự buổi tiệc tân niên và tặng sách ngoài những thành viên và thiện nguyện viên trong Thư Viên Việt Nam còn có qúy vị nhân sĩ, qúy thân hữu, qúy mạnh thường quân, một số các cơ quan truyền thông và đồng hương.Sau phần nghi thức khai mạc do ông Vũ Long Sơn Hải phụ trách, sau đó Nhà Báo Du Miên lên ngỏ lời chào mừng, cảm ơn sự hiện diện của tất cả mọi người, nhân dịp đầu Xuân ông chúc tất cả một năm mới an vui hạnh phúc. Sau đó ông cũng cho biết qua về tình hình sinh hoạt của Thư Viện, nhất là những khó khăn để duy trì sự hoạt động của Thư Viện trong những ngày tháng tới. Tiếp theo, ông Mời Bác Sĩ Võ Trọng Di, thay mặt Thư Viện lên có đôi lời trong dịp đầu Xuân, BS. Võ Trọng Di trong lời phát biểu ngắn gọn, ông đã cảm ơn những đóng góp của cộng đồng trong thời gian qua để duy trì những sinh hoạt của Thư Viện, nhân dịp đầu Xuân thay mặt Ban Điều Hành Thư Viện ông gởi đến tất cả qúy mạnh thường quân, các thiện nguyện viên cũng như các hội đoàn, đoàn thể, cộng đồng, các cơ quan truyền thông và đồng hương một năm mới an lành hạnh phúc.Tiếp theo Nhà báo Du Miên mời Nhà Thơ Trạch Gầm lên trình bày qua về việc thực hiện “Danh Nhân Việt Nam” (tập 2) của Nhà văn Nguyễn Đức Lập, ông cho biết hiện tại còn rất nhiều những tác phẩm của Nhà Văn Nguyễn Lập chưa được xuất bản. Danh Nhân Việt Nam (Tập 2) được gởi tặng đến qúy vị hôm nay đó cũng nhờ vào sự yểm trợ của qúy thân hữu, trong đó có vợ chồng Anh Lê Minh là một Hướng Đạo Sinh của Nhà Văn Nguyễn Đức Lập trước đây... Sau đó Nhà thơ Trạch Gầm đọc một bài thơ của người em Nguyễn Đức Thạch viết cho người Anh Nguyễn Đức Lập.Tiếp theo Nhà thơ Trạch Gầm giới thiệu ông Hoàng Đình Khuê, cựu sĩ quan Khóa 16 Trường Võ Bị Quốc Gia Việt Nam, ông là học trò của Thân mẫu Nguyễn Đức Lập lên nói về Nguyễn Đức Lập và những tác phẩm của ông, phần trình bày khá chi tiết ông Hoàng Đình Khuê đã kể lại một vài kỷ niệm và những đóng góp của Nhà văn Nguyễn Đức Lập cho nền văn học Miền Nam Việt Nam.Sau đó Ban tổ chức mời mọi người cùng thưởng thức các món ăn ngày tết trong lúc nầy nhà thơ Trạch Gầm thay mặt tác giả ký tặng sách đến mọi người.Được biết “Danh Nhân Việt Nam” (Tập 2) dày 440 trang, mở đầu với Thay lời tựa nhà thơ Trạch Gầm đã nói:“Một lần nữa tâm huyết của em để lại được đến tay độc giả cùng bạn bè.Anh tự nghĩ nếu có thêm vào những trang sách của em vài lời giới thiệu, vài lời đề bạt … thì đứa con tinh thần của em cũng chẳng vươn vai tăng thêm phần phẩm chất giá trị.Vào thời buổi mà người đọc sách Tiếng Việt ở tận chốn tha phương nầy, càng ngày càng ít đi... Người già thì mắt mờ, người trẻ thì biến cầm... Đắn đo lắm, anh nói với các bạn em và... các bạn em cũng đồng với quan điểm cùng anh…. nên sách đã được in.... Nếu mỗi quyển sách mà Nguyễn Đức Lập viết đều có gởi gấm tấm lòng cho Quê Hương, chúng ta nên giữ lại tấm lòng nầy. Em cảm ơn đi những người có tấm lòng, góp phần tiền in sách em.”Trong tập sách nhà văn Nguyễn Đức Lập đã dày công tìm tòi, sưu khảo tài liệu về những danh nhân Việt Nam có rất nhiều người mà chúng ta chưa biết đến, đây là một tập sách giá trị cho lịch sử cần lưu truyền cho các thế hệ mai sau, nhất là những giới trẻ tại hải ngoại.Nhà văn Nguiyễn Đức Lập, tên thật là Nguyễn Đức Lập, các bút hiệu thường dùng: Nguyễn Đức Lập, Chánh Phương, Hương Giáo, Ngô Phụng Anh.Ông sinh năm 1945 tại Quảng Ngãi, học sinh Petrus Ký, Sinh viên Đại Học Luật Khoa Sài Gòn, sau 1975 làm rẫy tại ấp Phước Lập, xã Phú Mỹ, Bà Rịa. Vượt biên tháng 8 năm 1980, sống tại trại tỵ nạn Palawan, Philippines đến năm 1983. Định cư tại Hoa Kỳ qua các Tiểu Bang: North Carolina, Virginia, California. Sống thuần túy bằng ngoài bút từ đó cho đến ngày qua đời.Đã cộng tác rất nhiều báo như: Tin Việt, Làng Văn, Hoa Sen, Đường Sống, Nhân Văn, Kháng Chiến, Canh Tân, Thời Báo, Hoa Thạnh Đốn Việt Báo, v.v..Những tác phẩm đã xuất bản: Những Đêm Không Ngủ (thơ) Hoa Gấm 1986, Cuộc Chiến Tàn Chưa (truyện ngắn) 1987, Kiếm Đạo I, Bảo Kiếm Tặng Anh Hùng (truyện dài) Hoa Gấm 1987, Kiếm Đạo 2- Thần Thư Trao Hào Kiệt (truyện dài) Hoa Gấm 1987, Ngắn Cổ Khó Kêu (truyện dài) Hoa Gấm 1989, Nhứt Biết Nhì Quen (truyện dài) Thời Văn 1990, Phong Vũ Tiêu Tiêu, Lôi Vũ Động (truyện dài) Tân Phong 1991, Giàn Đậu Mưa Rung (truyện dài) Hoa Gấm 1992, Khung Rào Hẹp (truyện ngắn), Tân Phong 1992, Cặp Mắt Quay Lại (truyện ngắn) Làng Văn 1992, Trần Ai khoai Củ (truyện dài) Hoa Gấm 1994, Lớp trước Lớp Sau (truyện ngắn) Hoa Gấm 1994, Mảnh Vụn Một Đời (truyện dài) Thời Báo 1999, Đi Trước Về Sau (truyện dài) Thời Báo 2009, Hương Giáo Đề Thơ, 2016, Người Sau Cùng, 2017, Danh Nhân Việt Nam, (tập 2) 2018.Sẽ xuất bản: Tuyển Tập Truyện Ngắn Nguyễn Đức Lập, Hai Sông Về Biển (trường thiên tiểu thuyết), Quê Hương Qua Ca Dao, Tuyển Tập Lịch Sử Việt Nam, Tâm Thơ Má Hậu Giang.. .