Myanmar, Bangladesh: Thăm Dân Di Tản Rohingya Ở Biên Giới

DHAKA - Giới chức 2 lân bang Myanmar và Bangladesh thảo luận về 5300 người thiểu số Rohingya mắc kẹt tại 1 dải đất không thuộc chủ quyền bên nào tại biên giới – đại diện 2 chính quyền đã cùng đến thăm nhóm dân di tản này hôm Thứ Ba.Gần 700,000 nguời thiểu số Rohingya trốn chạy bạo động tại tỉnh bang Rakhine của Myanmar sang Bangladesh từ cuối Tháng 8.Chính quyền Dhaka hô hào dân di tản hồi hương.Thủ lãnh của số người Rohingya tạm lánh tại “vùng trái độn” là ông Dil Moahammed đã nhắc lại các yêu cầu của người thiểu số Rohingya gồm lực luợng bảo an của LHQ và bảo đảm tự do tiếp cận của truyền thông và cứu trợ nhân đạo.Ủy viên cứu trợ và hồi hương Abul Kalam của Bangladesh nói “Họ sẵn sàng hồi huơng nếu đuợc bảo đảm an toàn và an ninh”.Viên chức tỉnh bang Rakhine đuợc biết với tên Kyaw Swar Tun xác nhận cuộc hội họp và thăm viếng, nhưng không cung cấp thông tin chi tiết.Đa số dân Rohingya di tản từ Rakhine đang tạm trú tại các lều trại ở quận Bazar thuộc miền nam Bangladesh.