Trump: Sẽ Cấm Dụng Cụ Để Súng Bắn Hàng Loạt; Tài Tử Clooney Tặng Nửa Triệu Đô La Cho Qũy Tổ Chức Biểu Tình Chống Bạo Động Súng

NEW YORK - Tài tử George Clooney và vợ là luật sư nhân quyền Amal hứa giúp quỹ tổ chức tuần hành “March for Our Lives” ngày 24-3 tại thủ đô Washington 500,000 MK.Thời điểm 24-3 đánh dấu 19 năm vụ nổ súng tàn sát tại truờng Columbine (Colorado).Tuần qua, 1 hung thủ 19 tuổi bắn chết 17 người, gây thương tích 14 người tại Parkland (Florida) – số học sinh sống sót trong vụ nổ súng thứ 18 tại học đường tính từ đầu năm lạc quan tin rằng có thể tìm kiếm thay đổi, cam kêt biến thảm kịch tại trường Marjory thành điểm chuyển hướng trong các tranh luận về kiểm soát súng.Trong 1 tuyên bố, tài tử Clooney cho biết ông và vợ cảm thấy hứng khởi về lòng can đảm và lý lẽ của nam nữ học sinh trường Marjory – ông cho biết gia đình ông sẽ có mặt dự cuộc tuần hành.Nhà báo ghi nhận: không thấy Lập Pháp hành động gì sau vụ nổ súng tàn sát tại Las Vegas Strip đầu Tháng 10-2017 bằng 47 khẩu súng gây thiệt mạng 58 nguời và hàng trăm người bị thương.Trong khi đó một bản tin khác của báo mạng Newsmax hôm Thứ Ba cho biết rằng TT Trump hôm Thứ Ba nói rằng ông đã ra lệnh cho Bộ Trưởng Tư Pháp Hoa Kỳ Jeff Sessions đề xuất các luật lệ nhằm cấm việc gắn các dụng cụ vào máy bán tự động để có thể bắn nhanh hơn. Ông nói rằng, “Tôi hy vọng rằng các luật lệ nghiêm khắc sẽ sớm hoàn tất.”“Vài giây trước, tôi đã ký thông báo hướng dẫn bộ trưởng tư pháp đề xuất các luật lệ để cấm tất cả dụng cụ biến đổi súng hợp pháp thành súng máy,” TT Trump cho biết trong một buổi lễ tại Phòng Phía Đông của Bạch Ốc vinh danh những người nhận Huy Chương Tổng Thống Valor.