Các Tiểu Bang Họp Bàn Cách Đối Phó Nga Phá Rối Bầu Cử

WASHINGTON - Gần 10 tháng trước bầu cử giữa kỳ, viên chức các tiểu bang họp tại thủ đô Washington trong tuần này để cùng hoạch định kế sách vô hiệu hoá âm mưu quấy rối của Nga.Các viên chức bầu cử họp về chống phá tấn công mạng của tin tặc Nga trong khi giới chức liên bang khuyến cáo các tiểu bang nhận thức đuợc tính chất nghiêm trọng của mối đe dọa này.Viên chức phụ trách an ninh mạng tại Bộ nội an, ông Chris Krebs, nói “Chúng ta đối diện các đối thủ ngoại quốc và Nga sẵn sàng dùng mọi công cụ để chống lại chúng ta”.Bộ nội an xác nhận: 21 tiểu bang nhận biết hoạt động thăm dò của tin tặc Nga trong năm qua. Bộ nội an đang dẫn đầu việc giúp các tiểu bang củng cố an ninh máy bỏ phiếu – nhưng, không có cơ quan liên bang nào cụ thể chịu trách nhiệm về chống lại tuyên truyền mạng, theo tường thuật của Reuters.Với các viên chức thuờng vụ tiểu bang, thông tin từ Bộ nội an cung cấp cho họ về bản chất tấn công mạng cuả tin tặc Nga là không thích ứng và không gồm phương cách phòng thủ. Dù vậy, 1 số thường vụ tiểu bang công nhận quan hệ với Bộ nội an đã tăng tiến đáng kể so với 1 năm trước.Tại 1 buổi họp cấp ủy ban, 1 viên chức an ninh mạng khác của Bộ nội an, ông Robert Kolasky, nhấn mạnh “Tình báo Hoa Kỳ đặc biệt quan ngại về cách tin tặc Nga quấy rối bầu cử giữa kỳ năm 2018 – kỳ này là khác, có thể nghiêm trọng hơn”.