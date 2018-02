VN: 4,100 Vụ Đánh Nhau Mấy Ngày Tết

Chỉ mấy ngày Tết mà ở Việt Nam có tới 4,100 vụ đánh nhau phải vào bệnh viện và hơn 37,000 ca cấp cứu vì tai nạn giao thông, theo bản tin hôm 20 tháng 2 của Đài Á Châu Tự Do (RFA) cho biết.Bản tin RFA viết rằng, “Các bệnh viện ở Việt Nam đã phải tiếp nhận hơn 37 ngàn ca cấp cứu vì tai nạn giao thông và đánh nhau trong 6 ngày, tính từ ngày 30 cho đến mùng 5 Tết. Trong đó, có đến 4.100 người nhập viện vì đánh nhau.“Báo cáo của Bộ Y Tế cho biết số liệu vừa nêu. Điều đáng chú ý trong báo cáo này là những năm gần đây, số người phải nhập viện do đánh nhau trong dịp Tết ở mức cao, có năm lên đến 6.000 người.“Trong dịp Tết Mậu Tuất, riêng Trung tâm chống độc thuộc Bệnh viện Bạch Mai, Hà Nội tiếp nhận số lượng người nhập việc cấp cứu do ngộ độc thuốc diệt cỏ Paraquat tăng đột biến so với những dịp Tết trước đây, chiếm đến 35% bệnh nhân nhập viện ở Bệnh viện Bạch Mai.“Bác sỹ Nguyễn Tiến Dũng, làm việc tại Trung tâm Chống độc, Bệnh viện Bạch Mai cho biết những người uống lượng từ 50 ml thuốc diệt cỏ Paraquat đều có nguy cơ tử vong. Ông cho biết thuốc này có thể được mua rất dễ dàng ngoài thị trường, mặc dù Bộ Nông nghiệp-Phát triển Nông thôn đã loại thuốc diệt cỏ Paraquat khỏi danh mục thuốc bảo vệ thực vật được phép sử dụng tại Việt Nam.”Bản tin RFA cho biết thêm rằng, “Số liệu thống kê của Cục Cảnh sát giao thông cho thấy nguyên nhân chủ yếu gây ra các vụ tai nạn giao thông là do lái xe sau khi uống rượu bia, không đội mũ bảo hiểm và vi phạm tốc độ. Phần lớn các vụ tai nạn giao thông xảy ra đối với người đi xe gắn máy và tại hai khu vực bao gồm thủ đô Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh.”