Trung Tâm Công Giáo VN Tổ Chức Thánh Lễ Minh Niên

Trong Thánh Lễ Minh Niên tại Trung Tâm Công Giáo VN.Santa Ana (Bình Sa)- - Sáng Mùng Một Tết Mậu Tuất 2018, hàng ngàn giáo dân Công Giáo đã đến Trung Tâm Công Giáo Việt Nam tại địa chỉ 1538 Century Blvd, Santa Ana, CA 92703 để tham dự thánh lễ Minh Niên 2018 do Cộng Đồng Công Giáo Việt Nam, Giáo Phận Orange tổ chức.Thánh lễ do Đức Giám Mục Nguyễn Thái Thành chủ tế, Đức Cha Kevin Vann, Giám Mục Orange và gần 20 linh mục trong giáo phận đồng tế. Đức GM Nguyễn Thái Thành là vị Giám Mục mới được Đức Giáo Hoàng phong chức và cử làm Phụ Tá cho Đức Cha Kevin Vann.Trước thánh lễ có múa lân, đốt pháo trong lúc nầy ca đoàn Vui Mừng và Hy Vọng đã hát rất nhiều bản nhạc ca ngợi vẻ đẹp của quê hương và ca tụng hồng ân Thiên Chúa. Sau đó, có nghi thức niệm hương trước bàn thờ do các cụ cao niên phụ trách. Đúng 9 giờ 30 sáng, các Hiệp Sĩ Columbus đón hai Giám Mục và các linh mục lên lễ đài làm lễ.Trong bài giảng, Đức Giám Mục Nguyễn Thái Thành kêu gọi giáo dân sốt sắng tạ ơn Thiên Chúa, cầu xin sự bình an cho năm mới để mọi người được sống an cư lạc nghiệp, xin cho khỏi mọi tai họa và những sự bạo động chết người. Đức Giám Mục cũng xin mọi người cầu khẩn Thiên Chúa ban phúc lành cho dân tộc Việt Nam sớm thoát ách cai trị của tà quyền Cộng Sản, và cầu nguyện cho linh hồn tổ tiên, ông bà cha mẹ đã qua đời được về quê Trời.Trước khi kết thúc thánh lễ, ông Vũ Viết Quyền, Chủ Tịch Cộng Đồng Công Giáo Việt Nam lên chúc Tết hai vị Giám Mục, các linh mục, và ông mời hai đại diện lên trao tặng hai Giám Mục mỗi vị một bó hoa tươi mừng Xuân.Đức Giám Mục chủ tế giơ tay ban phép lành của Chúa cho mọi người. Sau đó ai nấy ra về đều được các linh mục trao tặng một phong bì lì xì, và Ca đoàn Vui Mừng và Hy vọng tiếp tục phần văn nghệ cho đến 12 giờ trưa mới kết thúc./.