Hội Chợ Tết Sinh Viên 2018 Tưng Bừng, Với Chủ Đề ‘Xuân Thịnh Vượng’

Trong Hội Chợ Tết Sinh Viên Xuân Mậu Tuất 2018.Coasta Mesa (Bình Sa)- - Hội chợ Tết sinh viên Xuân Mậu Tuất 2018 đã diễn ra tưng bừng trong các ngày 16-17-18 tháng 2 năm 2018 với chủ đề: “Xuân Thịnh Vượng” bắt đầu mở cửa đón đồng hương vào chiều Thứ Sáu ngày 16 tháng 2 năm 2018, Lễ khai mạc chính thức được long trọng tổ chức vào lúc 12 giờ trưa Thứ Bảy ngày 17 tháng 2 năm 2018 tại hội trường lớn OC Fair & Event Center, Costa Mesa, với sự tham dự đông đảo qúy vị quan khách, Hội Đồng Liên Tôn Hoa Kỳ, qúy vị dân cử, đại diện dân cử từ Liên Bang, Tiểu Bang, Quận Hạt và các Thành Phố trong Quận Cam, một số qúy vị đại diện các cộng đồng, hội đoàn thuộc các quân binh chủng quân lực Việt Nam Cộng Hòa, các đảng phái chính trị, hội Hùng Sử Việt trong đó có hội Hùng Sử Việt San Diego, một số các liên đoàn Hướng Đạo Nam California, đại diện các hội đoàn trẻ... qúy cơ quan truyền thông và hàng ngàn đồng hương tham dự.Trước khi lễ chính thức bắt đầu các em sinh viên đã rước lá đại kỳ Việt Nam Cộng Hòa đi chung quanh khu hội chợ sau đó trở về khán đài chính để chuẩn bị nghi thức chào quốc kỳ. cùng đi có Đoàn Lân biểu diễn chào mừng năm mới, đoàn rước đại kỳ đi giữa hai hàng chào danh dự do các cựu quân nhân trong Liên Hội Cựu Chiến Sĩ Miền Nam California thực hiện.Sau nghi thức chào quốc kỳ Việt Nam Cộng Hòa, Hoa Kỳ, phút mặc niệm, do ông Nguyễn Phục Hưng điều khiễn, trong phút mặc niệm các em cũng đã dành một phút để tưởng nhớ đến những cựu sinh viên đã có công trong những ngày đầu tổ chức hội chợ Tết sinh viên đã qua đời.Tiếp theo các em đại diện ban tổ chức gồm Julie Huỳnh, Kelly Dinh, John Nguyen lên chào mừng và cảm ơn qúy vị quan khách, qúy thiiện nguyện viên, qúy cơ quan truyền thông cùng đồng hương tham dự, sau đó Ban tổ chức giới thiệu Sarah Ho, Chủ Tịch Tổng Hội Sinh Viên Nam California lên chào mừng và cảm ơn tất cả mọi người tham dự, cảm ơn Ban tổ chức Hội Chợ Tết và các anh chị em sinh viên, thiện nguyện viên đã yểm trợ cho Tổng Hội Sinh Viên Nam California liên tục trong 37 năm qua.Tiếp theo toàn thể các thành viên trong ban tổ chức Hội Tết thuộc THSV lên chào quan khách và đồng hương tham dự.Sau đó đoàn rước kiệu tổ, do các sinh viên trong y phục cổ truyền cùng các thành viên Câu Lạc Bộ Hùng Sử Việt trong quốc phục áo dài khăn đóng, tiến lên lễ đài hành lễ.Tiếp theo, nghi thức tế lễ cổ truyền do Câu Lạc Bộ Hùng Sử Việt thực hiện.Ban tế lễ gồm có giáo sư Song Thuận, sáng lập Câu Lạc Bộ Hùng Sử Việt cùng các vị nhân sĩ, trưởng thượng, trong quốc phục áo dài khăn đóng, dâng hương trước bàn thờ quốc tổ cùng các vị phụ lễ đứng hai bên bàn thờ quốc tổ rất trang nghiêm.Sau ba hối chiêng trống gióng lên, tiếp theo là văn chúc Quốc Tổ Việt Nam, do Giáo Sư Song Thuận biên soạn, do nhà thơ Phi Loan diễn đọc trong đó có đoạn: “Hôm nay là ngày 17 Tháng Giêng, tức ngày Mồng Hai Tết Mậu Tuất, Việt lịch 4898. Chúng con, Tổng Hội Sinh Viên Miền Nam California, Câu Lạc Bộ Hùng Sử Việt và toàn thể đồng hương Việt Nam tỵ nạn Cộng Sản, cúi đầu dâng hương quốc tổ…. Vinh hiển thay! Hùng Vương 18 đời thịnh trị! Lạc Việt ngàn năm trường tồn! Phù Đổng diệt Ân đuổi Hán. Đánh Tống bình Chiêm, chiến tích Ngô, Đinh, Lê, Lý. Thánh Trần sát Thát, Lê Lợi đuổi Minh, truy diệt Mãn Thanh, uy danh Nguyễn Huệ sáng ngời. Bất khuất thay! Triệu Nương đạp luồng sóng dữ, chém cá kình ngoài Biển Đông. Bình Trọng thà quỷ Nam Bang, không thèm tước vương Bắc quốc.Lý tưởng thay! Nước Nam độc lập: Già trẻ gái trai đánh giăc giữ non sông. Dân Việt tự do: Sĩ, nông, công, thương, vươn lên gìn lý tưởng. Chúng con nay: Tiếp nối Quang Trung: đuổi giặc Hán, đòi Hoàng Trường Sa, Nam Quan, Bản Giốc. Noi gương Hưng Đạo: Giành giang sơn, phổ biến tiếng Việt, rạng rỡ tổ tiên. Thề đập tan độc tài Cộng đảng. Nguyện xây dựng dân chủ nhân quyền. Trên toàn thế giới, rồng tiên đàn con Việt không quên cội nguồn.”Tiếp theo qúy vị đại diện chính quyền, qúy vị dân cử, đại diện dân cử thành phố Costa Mesa, các vị dân cử Orange County, các Thành Phố Westminster.. . lên cảm ơn Ban tổ chức Hội Chợ Tết và ngỏ lời chúc Tết đến đồng hương, sau đó trao bằng tưởng lục đến Ban tổ chức Hội Chợ Tết cũng như Tổng Hội Sinh Viên Nam California để ghi nhận những đóng góp giá trị của các em trong sinh hoạt chung của cộng đồng.Sau đó phần trình diễn văn nghệ, một chương trình văn nghệ xuất sắc do anh chị em nghệ sĩ, anh chị em sinh viên, Ban Tù Ca Xuân Điềm, Câu Lạc Bộ Tình Nghệ Sĩ ... trình diễn.Trong những ngày đầu Xuân nắng đẹp Hội chợ Tết tưng bừng với tiếng trống Lân, pháo nổ rộn ràng như báo hiệu một mùa Xuân mới sẽ đến với quê hương Việt Nam yêu dấu của chúng ta, một mùa Xuân hoa Tự do, dân chủ sẽ rộ nở tại quê nhà.Hội chợ Tết có rất nhiều những gian hàng trò chơi cho các em, nhà hàng với các món ăn đặc biệt từng miền trong ngày Tết, có khu sinh hoạt riêng của một số các Liên Đoàn Hương Đạo Miền Tây Nam Hoa Kỳ, có lễ chào cờ đầu năm trong khu hội chợ Tết.. . Làng Việt Nam là nơi được nhiều đồng hương đến thăm viếng và chụp hình lưu niệm nhiều nhất trong khu hội chợ Tết.Được biết liên tục trong 37 năm qua, Hội Tết Sinh Viên năm nay diễn ra trong ba ngày, Thứ Sáu, Thứ Bảy, và Chủ Nhật, đâỳ là hội Tết truyền thống của Tổng Hội Sinh Viên Việt Nam Nam California, và đây cũng là Hội Tết lớn nhất tại hải ngoại, đặc biệt năm nay thời tiết rất tốt nên số người tham dự rất đông so với những kỳ hội chợ trước đây, mặc dù trong thời gian nầy tại Nam California có 3 hội chợ diễn ra cùng một lúc đó là Hội Chợ Tết tại Mile Square Park do Chủ Tịch Hội Đồng Giám Sát Quận Cam LS. Andrew Đỗ tổ chức, Hội chợ Tết do Cộng Đồng Việt Nam Nam California tổ chức.Riêng hội chợ Tết Tổng Hội Sinh Viên như thường lệ, năm nào cũng có Làng Việt Nam, có những sinh hoạt cổ truyền diễn ra như ngày hội Tết tại quê nhà vì vậy đã thu hút rất đông những người trẻ tham dự.