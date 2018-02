Thượng Nghị Sĩ Janet Nguyễn và Orange County United Way Tổ Chức Khai Thuế Miễn Phí Vào Ngày 2 Tháng 3, 2018

(Garden Grove, CA) Thời hạn chót khai thuế là Ngày 17 Tháng Tư đang gần kề, Thượng Nghị Sĩ Janet Nguyễn và Orange County United Way đang phối hợp để giúp cư dân khai thuế kịp thời bằng cách tổ chức một Buổi Khai Thuế Miễn Phí vào Thứ Sáu, Ngày 2 Tháng Ba. Sự kiện đặc biệt này sẽ có sự tham gia của eBus, một trung tâm khai thuế có đầy đủ phương tiện và kỹ thuật, di chuyển sẽ phục vụ giúp cư dân khai thuế.Sự kiện Buổi Khai Thuế Miễn Phí này sẽ diễn ra từ 3:00 giờ chiều đến đến 7:00 giờ tối tại Văn Phòng Địa Hạt của Thượng Nghị Sĩ Janet Nguyễn, tại địa chỉ 10971 Garden Grove Boulevard, Suite D, Garden Grove, CA 92843. Dịch vụ này sẽ giúp các gia đình có thu nhập từ $60,000 trở xuống, và phải lấy hẹn trước. Dịch vụ này cũng chỉ phục vụ cho người khai thuế căn bản liên bang và thuế Tiểu Bang California. Cư dân có hồ sơ thuế phức tạp hoặc cần cố vấn về thuế nên liên lạc với một người khai thuế chuyên nghiệp. Cư dân muốn tham dự sự kiện vào Ngày 2, Tháng Ba phải gọi điện thoại Văn Phòng Thượng Nghị Sĩ Janet Nguyễn tại số (714) 741-1034 để xem xét có hội đủ tiêu chuẩn khai thuế miễn phí và để lấy hẹn.“Nhờ sự phối hợp với Orange County United Way, chúng tôi không những giúp được người dân khai thuế, mà còn giúp họ áp dụng các trường hợp giảm thuế để họ có thể thu lại số tiền mà họ đã cực nhọc kiếm được,” Thượng Nghị Sĩ Janet Nguyễn phát biểu. “Toàn Tiểu Bang California có hàng trăm tình nguyện viên cùng nhau giúp các cộng đồng khắp nơi giảm thuế hoặc thu lại số tiền thuế đã đóng. Tôi rất vui mừng khi mang được dịch vụ giá trị này đến với cộng đồng của chúng ta.”Ngoài việc cung cấp dịch vụ khai thuế miễn phí, qua việc tổ chức sự kiện này, Thượng Nghị Sĩ Janet Nguyễn muốn nhắc nhở mọi người về luật thuế California Earned Income Tax Credit (Cal EITC). Năm 2015, Tiểu Bang California thiết lập chương trình CalEITC, nâng giới hạn mức thuế lên rất cao trong những năm qua. Bắt đầu từ năm thuế năm 2017, các gia đình có thu nhập $ 22,300 có thể hội đủ điều kiện cho CalEITC. Ngoài ra, lần đầu tiên, những ai có thu nhập do tự kinh doanh trong năm 2017 cũng có thể hội đủ điều kiện cho chương trình này. Trong cố gắng gia tăng sự chú ý của chương trình này, trong năm 2016, Thượng Nghị Sĩ Janet Nguyễn dẫn đầu một cuộc vận động tại Thượng Viện Tiểu Bang ủng hộ Dự Luật AB 1847, ràng buộc các chủ nhân kinh doanh phải báo cho nhân viên biết nếu họ hội đủ tiêu chuẩn cho chương trình Cal EITC.“Kể từ khi khởi đầu chương trình, Tôi luôn là người ủng hộ mạnh mẽ Cal EITC, bởi vì các gia đình chúng ta xứng đáng được giữ lại tiền do mình kiếm được,” Thượng Nghị Sĩ Janet Nguyễn phát biểu. “Tôi rất mừng là Tiểu Bang vẫn tiếp tục thấy giá trị của chương trình này, và Tôi sẽ luôn tiếp tục quảng bá chương trình này.”Buổi Khai Thuế Miễn Phí này thực hiện được là nhờ những lòng hảo tâm của chương trình Volunteer Income Tax Assistance (VITA), và những thành viên được Sở Thuế IRS chứng nhận.Để biết thêm chi tiết hoặc muốn lấy hẹn, xin quý vị gọi số điện thoại (714) 741-1034.Về Thượng Nghị Sĩ Janet NguyễnThượng Nghị Sĩ Janet Nguyễn được đa số cử tri Địa Hạt 34 của California bầu chọn qua một cuộc bầu cử vào năm 2014. Với chiến thắng này, Thượng Nghị Sĩ Janet Nguyễn trở thành phụ nữ đầu tiên đại diện Địa Hạt 34 và là người Việt Nam đầu tiên trong lịch sử được bầu vào Thượng Viện California. Bà hiện cũng là dân cử gốc Việt cao cấp nhất tại California.Địa Hạt 34 bao gồm các Thành Phố Fountain Valley, Garden Grove, Los Alamitos, Santa Ana, Seal Beach, Westminster, và hai cộng đồng Midway City và Rossmoor, cũng như một phần các Thành Phố Anaheim, Huntington Beach, Long Beach, và Orange.