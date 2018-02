Cố Vấn An Ninh Quốc Gia Mỹ: Có Chứng Cớ Nga Phá Bầu Cử

WASHINGTON - Tiếp theo quyết định của FBI truy tố 13 cá nhân và 3 công ty Nga về các hoạt động quấy rối chu kỳ bầu cử 2016 do thứ trưởng tư pháp Rosenstein loan báo, cố vấn an ninh quốc gia H.R. McMaster khẳng định “Không còn nghi ngờ Điện Kremlin đã can thiệp vào cuộc bầu cử TT Tháng 11-2016, là điều Moscow không ngừng chối cãi và TT Trump bị nêu nghi vấn nhiều lần về toa rập.





Khi trả lời 1 viên chưc Nga dự hội nghị an ninh Munich hôm Thứ Bảy, cố vấn McMaster nói rõ “Với quyết định truy tố của FBI, bằng chứng là bất khả tranh luận”. Thông tấn Bloomberg đưa tin : ông Rosenstein nói người Nga đã thực hiện chiến tranh thông tin chống lại Hoa Kỳ.





Cáo trạng 37 trang của đoàn Mueller cho biết mục tiêu chiến luợc của Moscow là gây mầm mống bất hoà trong hệ thống chính trị của Hoa Kỳ, phá hoạt thể chế dân chủ tại Hoa Kỳ.





Từ hôm Thứ Sáu, TT Trump đã phóng hàng chục twitter về nghi vấn can thiệp từ Nga – ông khẳng định : âm mưu quấy rối của Nga bắt đầu năm 2014, là trước chiến dịch tranh cử của ông, và đã rõ là không có toa rập như ông đã cả quyết nhiều lần.





Cho đến tuần này, ông Trump vẫn thấy hồ nghi về các hoạt động quấy rối bầu cử của Nga – nhưng, các thành viên chính trong nội các Trump, như ngoại trưởng Tillerson và ĐS Haley đã lên tiếng công khai tán đồng kết luận của cộng đồng tình báo Hoa Kỳ về các hoạt động phá hoại của tin tặc Nga - bầu cử giữa kỳ 2018 cũng sẽ chứng kiến hoạt động quấy rối tương tự.





Trong tháng qua, giám đốc CIA Mike Pompeo có nói “Tôi chưa thấy các hoạt động ấy giảm bớt – tôi trông đợi họ tiếp tục làm như thế”.