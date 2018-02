Sài Gòn: Nhộn Nhịp Ngày Đêm Tại Những Chợ Mai Tết

Mai Tết chưng bán ở bến Bình Đông và công viên Gia Định.

Mai Tết miền Tây đưa lên, Bình Định đưa vào và lại còn chuyển ra Bắc khiến các cung đường bán mai Tết trở nên nhộn nhịp ngày đêm, đặc biệt là ở vùng Thủ Đức và bến Bình Đông..., theo báo Tuổi Trẻ (TTO).

Mùa Tết năm nay, nhờ chất lượng mai ổn định nên lượng khách mua, thuê mai tăng mạnh, nhiều nhà vườn tại Sài Gòn đã hối hả hoàn tất các công đoạn cuối cùng để bước vào đợt cao điểm bán mai Tết.

TTO dẫn lời anh Nguyễn Ngọc Phương - chủ vườn mai Phương Bình (Thủ Đức), cho biết vào ngày những ngày đầu tháng 2-2018, lượng mai nở sớm của vườn đã chiếm mức 30%. Tuy nhiên, trái ngược với dự đoán lượng mai sẽ tiếp tục bung nở sớm, gần nửa tháng qua trời ít mưa và nắng đều nên đã giảm hẳn tình trạng mai nở sớm.

"Khách hàng hài lòng chất lượng nên khi tôi bày ra gần 500 chậu chưng bán Tết, khoảng 30-40% đã có chủ. Số còn lại cũng đã hoàn tất xuống lá, tháo kẽm uốn cành chờ Tết", anh Phương nhận xét.

Tương tự, ở vườn mai Hà Ba Trân (Thủ Đức) gần đó, số lượng cây mai nở đúng dịp Tết chiếm đến khoảng 70%, còn những cây nở sớm thì được bày sát mép đường cho khách thuê, mua chưng tất niên sớm.

Trong khi đó, mai Bình Định đưa vào Sài Gòn có số lượng dồi dào và giá tốt. Theo anh Nguyễn Văn Dũng (chủ vườn mai tại thị xã An Nhơn, Bình Định), người có hơn 300 chậu mai đưa vào Sài Gòn, hiện chất lượng mai ổn định, giá bán tăng nhẹ 10% so với năm ngoái, phổ biến ở mức 1.5-3.5 triệu đồng/chậu. "Mai Bình Định năm nay tăng nhẹ so với năm ngoái nhờ không bị ngập úng nhiều như năm ngoái", anh Dũng nhận định.

TTO dẫn thông tin từ nhiều nhà vườn, cho thấy khoảng những từ 18 đến 24 âm lịch là thời điểm các công ty tập trung đi thuê, mua mai Tết để chưng tất niên và thương lái cũng lo gom mai chuyển ra Hà Nội. Đặc biệt là những cây mai lớn, có giá thuê trung bình đến khoảng 20-40 triệu đồng (giá thuê bằng 15-30% so với giá bán), đã được nhiều công ty chi mạnh tay. Về dạng khách gia đình, cũng trong những ngày 24-29 âm lịch, họ mua nhiều là những cây mai nhỏ giá từ 2-7 triệu đồng/chậu.

Cũng thời điểm trên, khung cảnh trên bến dưới thuyền tại bến Bình Đông (quận 8) cũng đã nhộn nhịp "khởi động" với hàng nghìn chậu cây, hoa kiểng chưng Tết các loại.

TTO ghi nhận tại đây phỏ biến là có loại mai loại cây nhỏ, dáng bonsai - thích hợp chưng trên bàn - có giá 200,000-300,000 đồng/chậu. Còn mai tầm trung của nhà vườn tỉnh Bến Tre có giá 1.5-3.5 triệu đồng/chậu. Khách vừa hỏi giá, người bán đã nhanh nhẹn kê chậu, tỉa lá, uốn cành để cây mai "lấy lòng khách" khiến không khí chợ mai càng vui hẳn lên.