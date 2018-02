TQ: Hơn 100 Người Chết Vì Khí Ga Độc Trong Năm Nay

BEIJING -- Cẩu thả trong việc dùng khí đốt gây độc hại miền Nam Trung Quốc đã làm cho ít nhất 104 người thiệt mạng và nhiều trăm người phải vào bệnh viện tính đến thời điểm này trong năm nay, theo các văn phòng chính quyền trích thuật thông tin của giới truyền thông nhà nước cho biết, mà nguyên do được cho là do việc thông khí tồi tệ hay do máy nước nóng và lò nấu ăn hư hỏng gây ra.





Chính quyền khu vực, Guangxi, tuyên bố tình trạng không an toàn sau khi nhiều vụ chết người xảy ra do xì hơi độc carbon monoxide, từ việc bình ga nấu ăn, than đá và những nhiên liệu khác. 20 người chết trong 3 ngày chỉ trong tuần trước, theo bản tin của đài phát thanh Quốc Gia Trung Quốc cho biết.





Trong hầu hết các trường hợp, tử vong có vẻ được gây ra bởi máy sưởi đốt bằng ga thiên nhiên hay lò nấu chế tạo không an toàn hay lặp đặt không đúng cách, để cho khí carbon monoxide tích tụ trong các phòng tới thời điểm nó làm hại người cư ngụ, theo tin tức từ Guangxi cho biết. Nhiều nạn nhân là trẻ em và người cao niên, theo các viên chức cấp cứu và y tế cho biết.





Trong số lượng nhỏ, khí carbon monoxide có thể gây ra nhức đầu, chóng mặt và ói mửa; trong số lượng lớn hơn, các nạn nhân có thể ngất xỉu hay thậm chí chết.





Bình nước nóng nấu bằng ga và lò nấu ăn ngày càng trở thành thông thường hơn tại Trung Quốc khi các tiêu chuẩn cuộc sống gia tang, thay thế các dụng cụ cũ xưa bằng than đá và củi. Máy nước nóng trong phòng tắm, nơi mà khí độc carbon monoxide có thể tích tụ nhanh chóng trong một khoảng không gian nhỏ, gây ra chết người nhất trong tất cả, theo các bản tin cho biết.