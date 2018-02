SAN JOSE VƯỜN TRUYỀN THỐNG VIỆT - LỄ THƯỢNG KỲ VNCH ĐẦU NĂM MẬU TUẤT



San Jose (Trần Củng Sơn)-- Sáng Thứ Bảy Mùng 2 Tết Mậu Tuất nhằm ngày 17-2-2018, tại Vườn Truyền Thống Việt có buổi lễ thượng kỳ Việt Nam Cộng Hòa và Hoa Kỳ, với sự tham dự khoảng một trăm đồng hương và các vị dân cử địa phương.



Các môn sinh của võ đường Hùng Vương, môn sinh Vovinam phụ trách kéo cờ, múa lân và đoàn du ca Bắc Cali trình diễn các bài hát quốc ca cùng hùng ca sử Việt.



1- Chào cờ đầu năm Mậu Tuất Vườn Truyền Thống Việt



2- Bác sĩ Nguyễn Xuân Ngãi ( Phải ) dâng hương bàn thờ Quốc Tổ



3- Bác sĩ Ngãi đọc diên văn



Bác sĩ Nguyễn Xuân Ngãi, chủ tịch Hội Truyền Thống Việt , đại diện Ban tổ chức nói lời cám ơn Nghị viên Nguyễn Tâm và thành phố San Jose giúp Vườn Truyền Thống Việt hoàn tất giai đoạn 1A vào ngày 7/4/2017.



Nhân dịp này Bác sĩ Ngãi nhắc đến cái Tết Mậu Thân năm 1968, cách đây 50 năm, mà Cộng Sản Việt Nam đã vi phạm thỏa ước ngưng chiến nhân dịp Tết để gây thảm sát hơn 140 ngàn người dân, đặc biệt là những hố chôn tập thể tại Huế. Và năm nay Hà Nội đã đã tổ chức ăn mừng chiến thắng ấy đã làm cho dư luận thế giới lên án phẫn nộ. Cuối lời, Bác sĩ Nguyễn Xuân Ngãi cầu mong đất nước thân yêu sớm thoát khỏi nạn Cộng Sản để dân tộc Việt Nam được có hạnh phúc, tự do và dân chủ thực sự.





4- Đoàn du ca Bắc Cali



5- Nghị viên Nguyễn Tâm, Nghị viên Diệp Thế Lân



6- Nhạc sĩ Trần Chí Phúc từ Miền Đông về dự lễ thượng kỳ Vườn Việt



Nghị viên Nguyễn Tâm và Nghị viên Diệp Thế Lân cùng một Nghị viên khác đại diện Thành phố San Jose trao bằng khen cho Hội Truyền Thống Việt.

Nghị viên Nguyễn Tâm thông báo là ông đã xin được ngân sách 350 ngàn mỹ kim cho Vườn Truyền Thống Việt để xây dựng thêm một số công trình, và sắp tới sẽ có một số hội đoàn cộng tác với Hội Truyền Thống Việt và với sự giúp đỡ của Thành phố San Jose để xây dựng thêm một số công trình nằm trong Vườn Việt như Đài Tưởng Niệm Thuyền Nhân, Đền Hùng…



Được biết Hội Truyền Thống Việt được thành lập cách đây mấy chục năm để cộng tác với thành phố San Jose nhằm xây dựng Vườn Truyền Thống Việt. Thành phố đã cấp cho khu đất rộng khoảng 4 mẫu và một số ngân sách. Riêng cá nhân bác sĩ Nguyễn Xuân Ngãi đã đóng góp khoảng 1 triệu 400 ngàn mỹ kim cho công trình Vườn Truyền Thống Việt.





Tại San Jose có Vườn Nhật, Vườn Tàu và bây giờ có Vườn Việt. Vườn Nhật có sự trợ giúp của chính phủ Nhật, vườn Tàu có sự giúp đỡ của chính phủ Đài Loan. Riêng Vườn Việt thì chỉ trông cậy vào các đồng hương Việt Nam, gồm những người di tản và vượt biển đi tìm tự do, lánh nạn Cộng Sản. Họ muốn giữ gìn các di sàn và truyền thống của dân tộc Việt Nam và của Miền Nam tự do tức là Việt Nam Cộng Hòa. Do đó cái tên Vườn Truyền Thống Việt ra đời.

Đã có ý kiến là nên xây dựng một tượng đài tưởng niệm người Chiến Sĩ Việt Nam Cộng Hòa, đặt trong Vườn Truyền Thống Việt ở San Jose; vì đây là đất công cộng để cộng đồng Việt Nam có một công trình mang dấu tích của người Việt Nam yêu chuộng tự do dân chủ, tị nạn Cộng Sản, trên đất nước Hoa Kỳ.



Đây là một cơ hội hiếm có. Hi vọng công trình này sẽ được nhiều đồng hương ủng hộ tài chánh để hoàn thành. Đã có hàng trăm bài hát ca ngợi người lính Việt Nam Cộng Hòa được mọi người yêu thích từ trong nước đến hải ngoại; và sắp tới là Tượng Đài Chiến Sĩ Việt Nam Cộng Hòa tại Vườn Truyền Thống Việt ở San Jose.



Ngày mùng 2 Tết Mậu Tuất, nắng ấm, tiếng hát của đoàn du ca Bắc Cali với các bản hùng ca, lá cờ vàng ba sọc đỏ phất phới trong Vườn Truyền Thống Việt cho các đồng hương tham dự buổi lễ thượng kỳ đầu năm cảm giác lâng lâng về một niềm tin tươi đẹp cho đất nước và dân tộc Việt Nam.