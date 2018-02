Xe Hơi Vào VN Giảm 95%

Bản tin Vinanet cho biết, trong tháng 1/2018, tình hình nhập cảng xe hơi nguyên chiếc vào Việt Nam hết sức ảm đạm, chỉ đạt 340 chiếc, trị giá 21,57 triệu USD (giảm rất mạnh 95,3% về số lượng và giảm 85,8% về trị giá so với tháng 1/2017). Lượng xe hơi dưới 9 chỗ ngồi, chỉ nhập cảng 17 chiếc, tổng trị giá 567.255 USD. So với tháng 1/2017, số lượng xe hơi dưới 9 chỗ ngồi nhập cảng giảm đến 5.413 xe, tương đương mức giảm đến gần 320 lần. Xét về mức giá nhập cảng trung bình đầu năm nay cao vượt trội so với cùng kỳ năm 2017. Cụ thể, tháng 1/2018, giá nhập cảng xe hơi dưới 9 chỗ ngồi nhập cảng bình quân đạt 33.368 USD/xe (chưa tính các khoản thuế), trong khi đó mức giá cùng kỳ năm 2017 chỉ khoảng 18.000 USD/xe.