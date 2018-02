Vi Anh

Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia và các tổ chức đoàn thể đã họp và quyết định tổ Chức Diễn Hành Tết Mậu Tuất 2018 vào 9 giờ 30 sáng Thứ Bảy, 17 Tháng Hai (tức Mùng Hai Tết), ở Little Saigon.





Tham dự, có thể nói rất đông, đã có cả trăm ngoài đoàn thể ghi danh rồi. Biểu tượng lich sử nổi bật là chiếc hải hạm HQ-10 với 75 chiến sĩ Hoàng Sa tử chiến chống TC cưỡng chiếm Hoàng sa. Cũng như năm 2016, Ban tổ chức tôn vinh Hưng Đạo Vương một tướng lãnh Việt đại tài, một anh hùng dân tộc Việt chiến thắng quân Nguyên Mông khét tiếng, vó câu dẫm nát Đông Âu và một phần nước Nga. Chủ đề là Vua Quang Trung Nguyễn Huệ đánh đuổi 20 vạn quân nhà Thanh ra khỏi Miền Bắc VN.





Học giả Phạm Quỳnh nói, tiếng Việt còn thì nước Việt còn. Nhưng ngôn ngữ tuy là một thành tố chánh nhưng cũng chỉ là một thành tố của nhiều thành tố cấu thành văn hoá thôi. Theo giáo sư xã hội học John J. Macionis, trong quyển “Society the Basics” đã tái bản sáu bảy lần rồi, một loại xã hội học nhập môn, sinh viên đại học Mỹ nào cũng phải học, thì văn hoá có một số yếu tố chánh: biểu tượng, ngôn ngữ, giá trị mà nhiều người đồng ý chung một ý nghĩa.



Nếu ai làm ngược như đốt quốc kỳ là một trong những biểu tượng văn hoá thì hành động đó đa số lên án là phản văn hoá (counter cultural), là vô văn hoá. Chỉ có con người là sinh vật duy nhứt biết tạo ra văn hoá cho mình.





Người Việt Nam nói chung và người Mỹ gốc Việt nói riêng không sống được ở nước nhà VN đang bị kềm kẹp trong gọng kềm CS, đã di tản qua Mỹ cách nước nhà nửa vòng trái đất, vẫn đem VN, đem văn hoá Việt theo mình, cố gắng bảo tồn trong xã hội đa văn hoá, đa chủng tộc Mỹ.





Ở Little Saigon những năm gần đây đều có tổ chức những sinh hoạt về văn hoá VN trong những ngày trở thành truyền thống chánh trị như ngày Quốc Hận 30-4 và phong tục như Tết Nguyên Đán.





Hình thái văn hoá vật thể và tinh thần, con người, các đoàn thể, màu cờ sắc áo, ngôn ngữ VN, những nét chánh của lịch sử, phong tục VN của người Việt quốc gia có trên 4000 năm văn hiến một năm một lần được trình bày, nhắc nhở người lớn tuổi và gây hiểu biết cho đoàn hậu tiến.





Văn hoá như dòng chảy của cuộc sống VN, sống liên tục của tiền nhân để lại được người đi sau phát huy trong lòng dân tộc. CS cố gắng cào bằng mà cào không được. Trái lại dòng văn hoá người Việt Quốc gia cao hơn của CS nên tràn lấp văn hoá CS theo nguyên tắc bình thông nhau. Văn hoá quốc gia VN được lòng dân yêu thích, người dân nuôi nấng, nên tuy len lỏi nhưng đều đặn phổ biến trong môi trường khô cằn của CS, CS cấm mà không được. Tại vì đó là văn hoá, văn học, giáo dục, văn nghệ, âm nhạc thời VNCH gọi là nhân bản, dân tộc và khai phóng. Tại vì văn hoá ở Miền Bắc CS bị ngoại lai, mất gốc, đượm mùi Tàu rất nặng.





Bình tâm mà xét, phải khen vai trò bảo tồn và phát huy văn hoá của người Việt hải ngoại. Người Việt hải ngoại chẳng những bảo vệ và phát huy văn hoá ở đất địa mình sống. Tuy cách xa nước nhà VN nửa vòng Trái Đất nhưng còn bằng cách này hay cách khác, công khai hay âm thầm đem nhựa sống về cho nền văn hoá VN trong nước. Nền văn hoá VN trong nước, trong hàng ngũ nhân dân chẳng những sống còn mà phát huy tuy không mạnh như ở hải ngoại nhưng ít nhứt vẫn sống còn được.





42 năm qua thế hệ thứ nhứt và một rưỡi đã làm tất cả những gì có thể làm được và không từ bỏ cơ hội nào để làm điều ấy. Số đầu sách xuất bản ở hải ngoại, tỷ lệ quá cao so với dân số người Việt hải ngoại. Vắt tim óc ra viết, để dành tiền ra in, bán thường không đủ vốn nhưng người Việt hải ngoại vẫn làm. Số tờ báo ở hải ngoại ra rất nhiều, người làm báo làm là vì muốn đem thông tin, nghị luận đầy đủ đến cho đồng bào khi truyền thông quốc tế không coi VN là tiêu điểm nữa -- hơn là làm để kiếm tiền. Dù khó khăn kinh tế vẫn cố gắng giữ truyền thống làng báo Việt, ra báo xuân. Phát thanh hải ngoại cũng thế đổ mồ hôi chạy tìm quảng cáo để có đủ tiền trả tiền mướn phát sóng để giữ tiếng nói của người Việt Quốc gia hơn là nghề sống. Truyền hình cũng thế, vặt gấu, vá tay để người Việt có tin, có hình đầy đủ hầu có nhận định đúng đắn bộ mặt thật của nhà cầm quyền CS. Các cá nhân và hội đoàn, cộng đồng đi năn nỉ hết chỗ này đến chỗ khác để có nơi bỏ thì giờ, kiến thức và kinh nghiệm truyền đạt tiếng Việt cho thế hệ thứ hai và ba. Sau 42 năm định cư, cho đến bây giờ, hiếm có một sắc tộc nào trong xã hội đa văn hoá, đa sắc tộc Mỹ, đầu tư thời giờ, tiền bạc và tâm huyết để bảo tồn và phát huy văn hoá như người Mỹ gốc Việt.





Và 42 năm qua, dù bi quan thế mấy, người ta cũng thấy người Việt hải ngoại đã thành công. Văn hoá VN, tiếng Việt không bị chìm trong Anh văn, Pháp văn, mà vươn lên bầu trời tự do, vào lòng người tự do, còn chuyển ánh sáng tự do, dân chủ về nước nhà VN. Báo đài của CS Hà nội làm công tác “thông tin đối ngoại” cho CS Hà Nội, coi miễn phí mà chẳng mấy ai người Việt hải ngoại gắn dĩa để xem. Trái lại nhiều đài của người Việt hải ngoại xem phải đóng lệ phí, mà số gia đình xem hàng theo DirecTV, rất cao.





Được như thế, thế hệ thứ nhứt và một rưỡi không thể không nhớ ơn di sản văn học, nghệ thuật mà VNCH đã đóng vai trò tiếp nối tiền nhân từ Hán, Nôm qua Quốc ngữ và truyền thừa cho người Việt hải ngoại.





Phần còn lại là lớp trẻ thế hệ thứ hai, thứ ba. Ăn trái nhớ kẻ trồng cây, uống nước nhớ người đào giếng. Nếu không có ngày 30-4-75, dù du học đậu bằng tiến sĩ, bác sĩ ở Mỹ muốn xin ở lại, định cư ở Mỹ, cũng không được. Nếu không có 30-4-75, nếu không có những người bị CS bắt bỏ tù cải tạo, đi kinh tế mới, bị trấn lột qua bao lần đổi tiền và đánh tư sản, không có những thuyền nhân dũng cảm và dứt khoát không sống với CS đã dùng thuyền nan vượt đại dương.

Thì đâu có những bác sĩ, kỹ sư, dân biểu, nghị viên đang làm việc trong chánh quyền Mỹ bây giờ. Thế hệ cha anh của những người trẻ có học đó đã cố giữ văn hoá Việt, không để bị trốc gốc nơi quốc gia định cư mà còn vươn tay vun bồi cho nền văn hoá nhân bản, dân tộc, khai phóng đang trong lòng người dân Việt ở nước nhà VN. Thế hệ phụ huynh đến Mỹ với hai bàn tay trắng mà còn có thể bảo tồn và phát huy văn hoá Việt được, lẽ nào thế hệ trẻ được thừa hưởng bao nhiều cơ hội tiến thân ở Mỹ lại không làm được như cha anh. Thế hệ phụ huynh đã hy sinh mạng sống, những ngày hoa niên của cuộc sống, hy sinh cho con cháu để đưa con cháu đến bến bờ tự do để có cơ hội vạn lần hơn so với người đồng trang lứa ở VN, và tạo nhiều kỳ tích văn hoá cho dân tộc Việt, lẽ nào lớp trẻ không biết ơn./.(VA)