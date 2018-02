Chợ Hoa xuân Little Saigon 2018 muôn màu

Chợ Hoa xuân Little Saigon 2018 đẹp muôn màu

Thứ Sáu 26 tháng 1,2018 vừa qua, những chợ Hoa Xuân Mậu Tuất ở Little Sài Gòn được khai mạc với biết bao nhiêu loại hoa đua màu, khoe sắc. Chợ Hoa Xuân trong khu trước cửa thương xá Phúc Lộc Thọ trên đường Bolsa, mở cửa từ 26 Tháng Giêng đến 14 Tháng Hai, từ 10 giờ sáng đến 10 giờ tối. Đặc biệt vào ngày 11 Tháng Hai, tại Hội chợ còn diễn ra cuộc thi gói bánh chưng, bánh tét và thi áo dài.

Cùng ngày, một chợ hoa khác nhỏ hơn, cũng khai trương đón khách từ 8 giờ sáng đến 9 giờ tối, từ 26 Tháng Giêng cho đến 14 Tháng Hai. Chợ hoa này toạ lạc trong khuôn viên chợ Stater Bros Markets góc đường Westminster và Newland. Ngoài ra hoa xuân còn được bán ở vài nơi lẻ tẻ trong các khu chợ Việt Nam cho khách đi chợ tiện tay mua về nhưng không được gọi là chợ Hoa.

Theo thông lệ, năm nay là năm thứ 14, chợ Hoa trước thương xá Phúc Lộc Thọ, là chợ Hoa lớn nhất của thành phố người tị nạn ở Little Sài Gòn, nam Cali được tổ chức. Ở đây còn có những phiên chợ đêm với các gian hàng ăn uống, giải khát rất nhộn nhịp vào mùa hè.





Pic 1 Quang cảnh chợ Tết trước TX PLT.

Khách du Xuân vừa thưởng hoa vừa mua sắm quà Tết đã bắt đầu dập dìu lui tới chốn này dù còn tới 3 tuần nữa mới tới Tết. Không chỉ có hoa, mà các gian hàng quà bánh, mứt kẹo, cây cảnh, phong bao lì xì, đồ chơi cho các em nhỏ, tranh vẽ phong thủy ...v..v.. đã góp phần làm đa dạng nhu cầu tiêu dùng của khách ghé thăm. Được biết chợ Hoa năm nay có gần 60 gian hàng bán hoa và các thứ trang hoàng cho ngày xuân kể cả thực phẩm, được thuê.

Phải nói chợ Hoa năm nay thật đặc sắc với đủ mọi loại hoa được bày bán chứ không chỉ các loại hoa đơn thuần cho ngày Tết như mai, đào, cúc, trúc(tiên).

Pic 2 Phải lựa chậu cây nào đây

Pic 3 Tôi chọn những cành này

Hoa Lan có lẽ được dân Cali ưa chuộng trong ngày Tết nên Lan được bán rất nhiều trong các gian hàng hoa. Những cành mai, đào, đầy nụ đã được những bàn tay đẹp đẽ cầm lên, chọn lựa, trả giá và mang về trang trí cho căn nhà lạnh lẽo xứ người ấm lên trong ba ngày Tết.

Pic 4 Hoa Lan và sư cô

Thú chơi cây cảnh ngày xuân của những khách lịch lãm năm nay bỗng được hả hê bên gian hàng bán toàn cây cảnh bonsai với những chậu bông giấy bonsai đủ màu tuyệt đẹp. Ngoài những chậu bonsai bông giấy được trưng bày, người bán hàng vừa đem ra hai chậu bông giấy hai màu trắng và hồng phấn, khách vừa đi ngang đã nhào tới, ngã giá và mua liền. Giá cả giao động từ 40 tới trên dưới 200 đô được xem là dễ mua cho những kẻ yêu hoa và thích chơi cây cảnh. Thử nhìn một chậu cây con, chằng chịt rễ đan xen lạ mắt, với 1 tấm thân cằn cỗi mà mang cả vòm rộng bên trên toàn những hoa là hoa tím, hồng, đỏ rực, ai mà không mê.

Pic 5 Còn chậu kia giá bao nhiêu

Trái cây là thứ không thể thiếu trong ba ngày tết để chưng bàn thờ Phật và Gia Tiên. Thôi thì là, đủ thứ trái cây nhiệt đới bày bán, cho đúng câu “Cầu(măng cầu), vừa(dừa) đủ(đu đủ), xài(xoài)” như ông bà thường nói. Vú sữa là thứ trái cây mới được nhập vào Mỹ, phải gọi là thứ xa xỉ, cũng được bày hàng bên những trái sa-bô-chê to tướng. Nhãn, bưởi, cam, quít, bỗng trở nên tầm thường đến lạ nhưng hợp với túi tiền của người bình dân hơn.

Pic 6 Người đẹp và gian hàng trái cây

Hoa giả, phong bao, câu đối chúc Tết, những thứ trang trí cho những bữa tiệc mừng xuân ở tư gia, công sở, kể cả đầu lân được bày bán trong những gian hàng rực rỡ màu vàng, đỏ làm tươi hẳn bộ mặt đặc thù của chợ Tết.

Pic 7 Gian hàng trang trí ngày tết

Đây đó vài em bé được mẹ cho mặc áo dài chạy tung tăng đùa giỡn, say sưa ném những viên pháo nho nhỏ xuống đất hoặc đạp lên cho chúng nổ đì đùng, rồi cười lên khanh khách. Bỗng chợt tiếng pháo chuột nổ lét bét ngày đầu xuân miền ký ức xa xưa chợt dậy lên, hiện về trong óc tôi, nhắc nhở mình đang ở xứ người.

Tôi nghe người khách du xuân đi phía trước, (chắc từ chốn xa ghé chơi), bảo bạn “Đúng là không khí Tết, vui quá”.

Pic 8 Ba em bé trước hàng hoa

Chắc chắn khi ngang qua gian hàng "Chụp hình Tết cho các bé", ai cũng phải dừng chân đứng lại, ngắm các hình mẫu em bé rất dễ thương được trưng bày trước gian hàng .

Pic 9 Gian hàng "Chụp hình Tết cho các bé"

Phía trái khu chợ, một sân khấu trình diễn ca nhạc được dựng lên, không biết tự bao giờ, thu hút được nhiều người đi bộ đã mỏi chân, hoặc đứng, hoặc ngồi la liệt, thưởng thức ca nhạc. Ban nhạc có khi vài người, có khi one man band, sẵn sàng đàn cho khách thập phương những ai cao hứng muốn lên hát. Người yêu ca hát thường rủ nhau ra đây ghi tên hát cho công chúng nghe. Những lần tôi ghé ngang Phúc Lộc Thọ đều được nghe những giọng hát rất cứng cáp, thành thạo của những người biết hát và đầy tự tin. Thơ, nhạc, vọng cổ, dân ca, thể loại nào cũng có người hát, nghe và thưởng thức.

Pic 10 Màn trình diễn văn nghệ

Không biết từ lúc nào người Việt du nhập niềm tin vào Phong Thủy của Trung Hoa trong việc xây dựng, thiết kế, trang trí nhà cửa. Người tin, cho rằng Phong Thủy mang lại nhiều may mắn. Họ lý luận, cách sắp xếp, bài trí đồ dạc trong nhà theo Phong Thủy là dựa theo các nghiên cứu khoa học, tạo cho người dùng sự thoáng dạt, thoải mái. “Một bức tranh Phong Thủy treo trong phòng khách là vật dụng trang trí vừa có tác dụng làm đẹp ngôi nhà, vừa đem lại may mắn và thuận lợi cho gia chủ.” Đó là một quảng cáo về tranh Phong Thủy trên mạng. Chợ Hoa Xuân năm nay cũng có hàng tranh Phong Thủy do nhà thư pháp Khánh Diệp đích thân ngồi vẽ tại chỗ theo nhu cầu của khách hàng.

Pic 11 Gian hàng tranh “Phong Thủy”

Chiếm một vị trí thuận tiện gian hàng bán pháo, đồ chơi trẻ em .v..v... đã thu hút những khách hàng tí hon dán mũi vào nhìn ngắm

Pic 12 Gian hàng thu hút trẻ em

Những đức lang quân chở các bà đi chợ mua sắm, sau khi đảo một vòng mỏi chân, kiếm chỗ ngồi nghỉ mệt. Họ im lặng thưởng thức văn nghệ trên sân khấu nhân tiện trông con, trông cháu đang chạy nhảy tung tăng

Pic 13 Các ông ngồi chờ các bà tiếp tục mua sắm và nghe hát

Những chợ Hoa Xuân ngày Tết làm sáng hẳn bộ mặt khu phố thương mại Little Sài Gòn những ngày giáp Tết mở màn cho những sinh hoạt lễ hội sắp tới như diễn hành và Hội Chợ Tết. Tuy nhiên phía trước khu chợ Hoa Thương Xá Phúc Lộc Thọ, trên lề đường dành cho người đi bộ đường Bolsa có một vài chiếc xe shopping cart để đấy. Chúng không phải của những người homeless, mà của các bà Việt Nam buôn bán lẻ tẻ bất hợp pháp đứng, ngồi, chờ khách. Bên trong có vài bó rau, đôi ba thứ trái cây hái được trong vườn nhà, những cái bánh tét, bánh chưng, bánh ít luộc sẵn, gói ghém đem bán, với hy vọng kiếm chút tiền lẻ, tiêu, nhưng có lẽ có cái gì làm để giết thời gian, để vui là chánh.

Pic 14 Kiếm thêm tí tiền lẻ cho vui.

