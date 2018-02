Chương Trình Caloptima Cho Những Vị Cao Niên Phát Triển, Các Tham Dự Viên Có Thêm Sự Tiếp Nhận Cho Việc Chăm Sóc Sức Khỏe Ban Ngày Dành Cho Người Lớn Qua Các Nhà Cộng Tác Cộng Đồng

QUẬN CAM, Tiểu Bang California (Ngày 14 tháng 2 năm 2018) — Dành cho việc phục vụ các vị cao niên yếu đuối, Chương Trình Chăm Sóc Toàn Diện cho Người Cao Niên (còn được gọi là PACE, Program of All-Inclusive Care for the Elderly) của CalOptima đang phát triển thông qua những mối quan hệ cộng tác mới với các trung tâm Dịch Vụ Cộng Đồng Dành Cho Người Lớn (Community-Based Adult Services – CBAS) đã được lựa chọn. Với việc tiếp cận các trung tâm này, nhiều vị cao niên có thể tham gia vào chương trình PACE hơn và những tham dự viên hiện tại của chương trình PACE sẽ có thêm nhiều lựa chọn để nhận các dịch vụ chăm sóc sức khoẻ ban ngày thích hợp với nền văn hoá, địa điểm hoặc tình trạng sức khoẻ của họ.

Các dịch vụ dành cho người lớn là một phần không thể thiếu của chương trình PACE, là một chương trình trong cộng đồng được bắt đầu vào năm 2013 để cung cấp sự chăm sóc được điều phối giúp các vị cao niên với những bệnh trạng y tế mãn tính sống một cách độc lập nhất có thể. Các trung tâm CBAS sẽ làm việc như các địa điểm chi nhánh cho chương trình PACE. Các trung tâm có thể cung cấp hầu hết các dịch vụ chính của PACE, ví dụ như chăm sóc cá nhân, trị liệu hồi phục, trị liệu giải trí, các dịch vụ xã hội và hơn nữa, trong khi trung tâm PACE chính của CalOptima tại Garden Grove duy trì trách nhiệm cho việc chăm sóc chính và lên kế hoạch chăm sóc.





Sau khi xem xét kỹ lưỡng phẩm chất của dịch vụ, sự ổn định tài chính, khả năng hoạt động và hơn nữa, năm trung tâm CBAS sau đây đã đạt đủ điều kiện cho việc cộng tác:





Trung Tâm Acacia Adult Day Services, tại Garden Grove

Trung Tâm SeniorServ Anaheim Adult Day Health Care, tại Anaheim

Trung Tâm SeniorServ Santa Ana Adult Day Health Care, tại Santa Ana

Trung Tâm South County Adult Day Services, tại Laguna Woods

Trung Tâm Sultan Adult Day Health Care Center, tại Anaheim





Giám Đốc Y Tế của CalOptima, là bác sĩ Richard Helmer nói rằng, “Chương trình PACE và những trung tâm CBAS của CalOptima cùng chia sẻ sự cống hiến cho những dịch vụ chăm sóc có phẩm chất và ân cần cho các vị cao niên. Cả hai đều cố gắng để duy trì hoặc cải thiện sức khoẻ của các tham dự viên để ngăn ngừa việc chăm sóc điều dưỡng dài hạn tại nhà. Bằng cách làm việc với các trung tâm CBAS, chương trình PACE sẽ có thể phát triển nhanh chóng để mang lại lợi ích cho dân số người cao niên đang tăng gia của chúng ta.”





Giám Đốc Trung Tâm PACE Elizabeth Lee cho biết thỏa thuận hợp tác đầu tiên dự kiến sẽ được thực hiện vào tháng 4, và khi cần thiết, có thể sẽ có thêm các nhà cộng tác trong tương lai ngoài năm trung tâm CBAS ban đầu.

###





Về chương trình PACE của CalOptima

CalOptima là một hệ thống y tế có tổ chức của quận cung cấp sự đài thọ y tế cho những cư dân có thu nhập thấp tại Quận Cam. Chương trình PACE cung cấp các dịch vụ y tế, phục hồi chức năng, điều phối chăm sóc, dinh dưỡng, các hoạt động giải trí, các dịch vụ xã hội và sự hỗ trợ hành chính, tất cả tại một địa điểm. Chương trình PACE của CalOptima mở cửa vào năm 2013 và hiện đang phục vụ hơn 240 tham dự viên.