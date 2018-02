Vinh Danh Nhà Báo Đoan Trang

HANOI -- Nhà báo Phạm Đoan Trang nhận giải nhân quyền quôác tế...





Các bản tin BBC, VOA, RFA cùng loan tin này hôm Thứ Tư 14/2/2018.





Bản tin BBC ghi rằng tổ chức People in Need hôm 13/2 vừa tuyên bố rằng giải thưởng Homo Homini 2017 sẽ được trao cho nhà hoạt động và blogger Việt Nam, Phạm Đoan Trang.





Trang web của tổ chức này viết nhà hoạt động 40 tuổi này được trao giải thưởng vì "lòng dũng cảm của bà khi không mệt mỏi theo đuổi sự thay đổi dân chủ cho đất nước mình, mặc cho sự sách nhiễu và khủng bố."





Bản tin nói rằng chị định tử chối giải thưởng.





BBC ghi loòi nhà báo Đoan Trang qua điện đàm:





“"Tôi không thích những giải thưởng về nhân quyền, về dân chủ.





"Cái quy luật chung của thế giới là ở cái nước nào tự do về dân chủ, nhân quyền nó là chuyện bình thường, nó là không khí, như hơi thở. Khi một quốc gia mà công dân nó vẫn còn phải nhận giải thưởng như vậy có nghĩa là quốc gia đó có vấn đề...

...Bà Phạm Đoan Trang cho biết nửa năm nay bà đã không về nhà. Vì khi ở nhà bà luôn bị vây hãm, tình thế như "cua trong rọ".





"An ninh có thể bắt bất cứ lúc nào họ bắt, nhẹ thì họ lôi về đồn, chiều họ thả, bị quấy nhiễu suốt ngày, cho nên tôi đang đi lang bạt khắp Việt Nam....





"Tất nhiên là vất vả, nhất là dịp Tết nhất, Giáng Sinh thì đói, vì không có bếp, mình ăn cơm hàng cháo chợ, mà những dịp đó hàng quán đóng cửa cho nên rất là mệt....





"Nhưng thực sự mà nói hoạt động dân chủ nhân quyền là thứ rất nên làm, đáng để bỏ hẳn cả đời vào làm, vì nó mang lại rất nhiều thứ. Nó đem lại nhiều cảm xúc, tình cảm của rất nhiều người, và kiến thức. Bạn sẽ cảm thấy nó nâng mình lên một tầm khác," bà Trang nói.





"Tôi nghĩ những người hoạt động, ai mà đi con đường này thì không coi đây là cuộc vui mà là cuộc đấu trí thực sự.





"Nếu sợ thì không làm, mà đã làm thì không sợ," nhà hoạt động nói.





Nhà hoạt động cũng vừa xuất bản quyển Chính trị bình dân, Phần I vào năm ngoái.





Quyển sách này gần đây bị hải quan Đà Nẵng tịch thu vì cho rằng sách "tạo ra nhận thức sai lệch về tình hình nhân quyền, dân chủ ở Việt Nam".





Giải thưởng năm nay dự kiến sẽ được trao tại buổi Liên hoan phim Một Thế giới (One World Film Festival) ở Prague Crossroad vào ngày 5/3/2018.





Nhà hoạt động Phạm Đoan Trang không phải là người Việt Nam lần đầu tiên nhận được giải thưởng này.





Năm 2002, cố Đại lão Hòa thượng Thích Huyền Quang, Thích Quảng Độ và Linh mục Thadeus Nguyễn Văn Lý cũng được trao giải này.”





Trong khi đó, bản tin VOA ghi rằng nhà báo tự do Phạm Đoan Trang vừa được tổ chức People In Need trao giải thưởng quốc tế Homo Homini vì “sự dũng cảm không mệt mỏi khi theo đuổi một sự chuyển đổi dân chủ cho đất nước mình, bất chấp việc bị sách nhiễu và khủng bố.”





Trong thông cáo hôm 13/2/2018, tổ chức People In Need mô tả bà Phạm Đoan Trang như là một trong những tiếng nói đi đầu trong giới các nhà bất đồng chính kiến đương thời của Việt Nam.





Trang clovekvtisni.cz của Cộng Hòa Séc hôm 13/2 viết rằng nhà báo tự do Đoan Trang đã truyền đạt thông điệp đến cộng đồng rằng người dân có quyền lên tiếng chống lại các vụ đàn áp nhân quyền. Trang mạng này viết: “Mặc dù bị liên tục đe doạ nhưng bà không lùi bước. Nhiều lần phải lẩn tránh chính quyền, bà vẫn không ngừng viết.”





Trong Chính trị bình dân, một cuốn sách mới xuất bản gần đây nhưng bị cấm lưu hành ở Việt Nam, nhà tranh đấu Phạm Đoan Trang thảo luận một cách sâu sắc về các vấn đề dân chủ và nhân quyền, với mong muốn “đánh tan cái định kiến tai hại ‘chính trị là xấu xa, thủ đoạn.’”





Hàng ngày trang blog của bà thu hút đến 20 ngàn lượt người xem, và có đến 40 ngàn người đăng ký nhận thông tin.

Nói về việc được trao giải thưởng năm nay, bà Phạm Đoan Trang cho biết: “Sẽ tốt hơn nếu chúng ta sống trong một thế giới mà những giải thưởng như thế này không hề tồn tại.”





Bản tin RFA ghi lời cựu tù nhân lương tâm Phạm Thanh Nghiên cho biết cảm nghĩ khi nghe tin blogger-nhà báo Phạm Đoan Trang được trao giải Homo Homini năm 2017:





“Trước tiên với tư cách là người bạn và blooger độc lập, tôi xin chúc mừng Đoan Trang được trao giải. Thứ đến tôi hoàn toàn đồng ý với Đoan Trang và những người từng được những giải thưởng như thế là giá như đừng có những giải thưởng như thế vì đó là những minh chứng cho thấy Việt Nam chưa có nhân quyền. Chừng nào còn có những giải thưởng như thế là người Việt Nam không có quyền con người. Tôi ước đến lúc nào Việt Nam đạt những giải thưởng về văn hóa, nghệ thuật hay những lĩnh vực khác chứ không phải là những giải thưởng về đấu tranh để đòi lại những quyền làm người chính đáng của mình.”