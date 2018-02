Hội Xuân Mậu Tuất 2018 Tại Mile Square Park: Miễn Phí, Ý Nghĩa, An Toàn, Hấp Dẫn

Bích chương.

Vũ Đình Trọng ghi lại

Như tin đã đưa, vào ba ngày cuối tuần, từ Thứ Sáu đến Chủ Nhật, 16 - 18 Tháng Hai năm 2018 (nhằm mùng Một, mùng Hai và mùng Ba Tết Mậu Tuất), tại công viên Mile Square Park, trong thành phố Fountain Valley, hội CEAVA (Culture, Education and Art Foundation for Vietnamese American Future Generations) sẽ tổ chức Hội Xuân Mậu tuất 2018 với chủ đề Bạch Đằng Giang, để vinh danh ba lần đại thắng quân xâm lược phương Bắc.

Nhằm giúp độc giả hiểu rõ hơn một hội Xuân đầy tính chất văn hóa và lịch sử, chúng tôi đã phỏng vấn kinh tế gia Nguyễn-Xuân Nghĩa (Chủ tịch CEAVA, Trưởng ban tổ chức), và hai thành viên trong ban tổ chức là cô Ánh Liên và anh Định Mai để tìm hiểu thêm.

Chương Trình Phong phú và Miễn phí

Phóng viên: Thưa ông Nguyễn-Xuân Nghĩa, trong lần phỏng vấn kỳ trước, ông nói đến đặc tính văn hóa của hội Xuân Mậu Tuất 2018 là nhắc lại ba lần đánh thắng ngoại xâm trên cùng một dòng sông Bạch Đằng để tưởng nhớ các tấm gương vằng vặc ngàn năm của tiền nhân. Hội Chợ Tết năm nay sẽ ôn lại kỷ niệm vàng son đó làm chủ điểm mừng Tết; ngoài ra, cũng trong hội Xuân sẽ có nhiều hoạt động văn hóa đa dạng khác, chắn chắn sẽ tốn nhiều công sức và tiền bạc. Xin ông vui lòng cho biết thêm chi tiết về giá vé vào cửa, cũng như vé giữ xe để đồng hương chuẩn bị.

KTG. Nguyễn-Xuân Nghĩa (NXN): Xin phép được trả lời ngay là đây là một hội Tết hoàn toàn miễn phí, từ vé vào cửa đến cả ngàn chỗ gởi xe. Để tổ chức một Hội Chợ Tết mang tầm vóc lớn như thế, quả thật chúng tôi tốn không ít công sức, tiền bạc, nhưng vì mục đích của CEAVA, Hội Đồng Giám Sát Quận Cam, Cơ quan Quản lý Công viên Mile Square Park và thành phố Fountain Valley, cùng nhiều viên chức công quyền của Quận Cam, đồng lòng muốn Hội Chợ Tết thực sự là của cộng đồng, thực sự phục vụ cộng đồng, nên không thu chi phí nào từ người tham dự. Chỉ điều này thôi, đồng hương cũng đã tiết kiệm khá nhiều tiền trong dịp vui Xuân.

PV: Người ta thường nói, cái gì miễn phí thì lại thiếu phẩm chất. Ông nghĩ sao?

NXN: Tuy là một hội chợ Tết miễn phí, nhưng chúng tôi coi trọng ý nghĩa và phẩm chất của chương trình do CEAVA phụ trách với sự yểm trợ của các cơ quan công quyền về tiện nghi và an tòan. Ước muốn của chúng tôi là đem lại niềm vui và may mắn trong dịp đầu năm cho mọi người tham dự. Nét văn hóa độc đáo của Hội Tết là mô hình lớn (45 x 45 feet) tái hiện chiến thắng của tổ tiên trên sông Bạch Đằng, ngay dưới chân tượng Hưng Đạo Đại Vương Trần Quốc Tuấn tại Mile Square Park, để con cháu chúng ta và mọi người có dịp tìm hiểu, và phần nào hình dung được chiến công hiển hách của tổ tiên. Mô hình được hai vợ chồng họa sĩ Trương Đình Uyên - Ái Lan sáng chế, cùng một số anh em kỹ thuật thực hiện từ nhiều tuần truớc.





Ngoài ra, hai nhà sư Thích Nguyên Tâm và Thích Nhuận Tâm sẽ có gian hàng viết thư pháp. Xin đồng hương đến xin chữ đầu năm, để mang cho gia đình điều may mắn như “Phúc”, “Lộc”, “Thọ”, “An Khang”, Thịnh Vượng”, hay những câu thơ có ý nghĩa trong cuộc sống. Cũng nằm trong tập tục cổ truyền, hội chợ có nơi xin xâm đoán quẻ, xem tử vi, v.v...





Chắc chắn hội Xuân không thể thiếu hoa và cây kiểng. Đồng hương sẽ được ngắm nhìn cây cảnh với nhiều thế cây cổ phong và độc đáo để thấy Việt Nam cũng có “bonsai”, chứ không chỉ có Nhật hay Tầu. Ở một góc khác, chúng ta sẽ thưởng ngoạn nghệ thuật non bộ với đá cổ và đậm nét thiền. Bằng cái nhìn nghệ thuật, các nghệ sĩ thổi vào phiến đá hàng triệu năm tuổi một sức sống mới. Đây là những phiến đá tìm ra từ nhiều sa mạc trên đất Mỹ và ở tại Việt Nam.





Công việc sắp đặt chương trình cho hội Xuân đang được hoàn tất. Chúng tôi tin rằng công sức của mình sẽ được bù đắp bằng niềm vui của cộng đồng.

Sự AN TOÀN luôn được xem trọng

PV: Thưa quý vị, khi tổ chức một sinh hoạt có mấy chục ngàn người tham dự mỗi ngày trong ba ngày Tết, ban Tổ Chức bố trí ra sao để bảo vệ sự an toàn cho du khách?





NXN: Ban Tổ Chức nhiều lần họp bàn cùng với GSV. Andrew Đỗ (Chủ Tịch năm nay của Hội đồng Giám sát Quận Cam), Cơ quan O.C. Parks, Sở Cảnh Sát Quận Cam và thành phố Fountain Valley, Sở Cứu Hỏa, Y Tế cùng các viên chức khác nhằm đề ra tiêu chuẩn bảo đảm vệ sinh, an toàn và sức khỏe cho khách. Ngoài lực lượng công quyền, chúng tôi còn thuê một công ty bảo vệ an minh sẽ thường xuyên kiểm tra khu vực hội chợ 24/24 trong suốt năm ngày hội Tết, kể cả hai ngày chuẩn bị các gian hàng. Một trạm cứu thương với bác sĩ luôn túc trực tại hội chợ sẽ lập tức giúp đỡ những người chẳng may có vấn đề về sức khỏe khi đang tham gia hội Tết.

Định Mai: Như ông Nguyễn-Xuân Nghĩa đã đề cập, hội Tết do CEAVA tổ chức hoàn toàn miễn phí, kể cả chỗ đậu xe. Đồng hương có thể đậu xe ở hầu hết các parking trong Mile Square Park (trừ parking E dành cho BTC và thân chủ các gian hàng. Nhiều chỗ đậu nhất là khu parking trên đường Brookhurst đối diện đường Heil, trong khu Fountain Valley Tennis Center. Các xe bus nhỏ (shuttle) của OCTA sẽ liên tục chở đồng hương từ các parking khác vào hội chợ Tết. Quý vị chỉ cần nhớ tên parking, để lúc ra về xuống cho đúng.

HẤP DẪN: XỔ SỐ LẦY VÀNG

PV: Hội Tết chắc không thể thiếu lân, pháo và văn nghệ. Xin BTC cho biết thêm về các chương trình vui Xuân.





NXN: Hội Xuân mở trong ba ngày, và trên sân khấu các chương trình văn nghệ như ca nhạc, cải lương, hài kịch, biểu diễn võ thuật, trình diễn thời trang của nguồi lốn và trẻ em cùng các tiết mục thiếu nhi sẽ được trình diễn liên tục. Vào một giờ trưa Thứ Bảy, 17 Tháng Ba, trong chương trình khai mạc Hội Xuân, chắc chắn chúng ta sẽ được nghe tiếng pháo, được xem đoàn lân biểu diễn. Ngoài ra, trong khu carnival có hơn 40 trò chơi phù hợp với nhiều lứa tuổi với một bánh xe quay cao hơn hai chục thước. Các em còn được phát cả ngàn vé số để vào vui chơi ở một nơi an toàn.

Ánh Liên: Với hơn 100 ca nghệ sĩ tham gia, chúng tôi mong muốn mang lại cho quý vị một chương trình văn nghệ đặc sắc, mang âm hưởng một mùa Xuân tươi mới, hạnh phúc. Xen kẽ các chương trình văn nghệ, BTC còn tạo ra nhiều trò vui chơi khác như “Đánh vần tiếng Việt - hái lộc đầu năm” dành cho các em dưới 18 tuổi, mặc quốc phục. Một cây đào lớn được trang trí bằng hàng ngàn bao lì xì $1, $2, $5, $10, $20, $50, $100, chờ các em hái. Chỉ cần các em đánh vần đúng chữ trên bao lì xì thì sẽ được lộc bên trong.

Định Mai: Điểm HẤP DẪN NHẤT của hội Xuân Mậu Tuất này là VÉ SỐ FREE - TRÚNG VÀNG THẬT.

Ngay từ ngày Thứ Sáu, cứ mỗi hai ba tiếng, chúng tôi sẽ phát vé số một lần và xổ liền sau đó. Người giữ vé số trúng giải phải có mặt, nếu sau ba lần gọi, không ai lên, chúng tôi sẽ bốc số khác. Vé số chỉ có giá trị một lần xổ, lần xổ sau chúng tôi sẽ phát vé mới.





Đặc biệt, trong ngày Thứ bảy (17 Tháng Ba), từ 12 giờ đến 1 giờ trưa, chúng tôi liên tục xổ số với nhiều giải thưởng lớn, trong đó đặc biệt có 10 Giải Vàng Ròng.





Nhân đây, đại diện BTC, chúng tôi xin chân thành cảm tạ quý Mạnh Thường Quân, các thương gia đã bảo trợ quà để chúng tôi có thể gởi đến đồng hương những món Lộc Xuân có giá trị. Hiện nay, chúng tôi có được một số giải thưởng như sau:

- 10 giải Vàng Ròng 9999.

- 3 Smart TV 4K 55 inch

- 3 xâu chuỗi ngọc (tiệm vàng Mai Ly)

- 3 hình 3 ông Lucky bằng vàng (tiệm vàng Kim Mỹ)

- 3 hộp trầm hương (Bạch Incense)

- 30 thùng thực phẩm cao cấp (Mama La Kitchen)

- 10 chai Bio-MR II giúp giảm bệnh tiểu đường, trừ cholesterol, mỡ trong máu,... (công ty Bhrum LLC)

- Hai ngàn ticket chơi game miễn phí tại khu carnival

NXN: Chúng tôi đang cố gắng tạo một cầu nối giữa người tiêu dùng và các công ty, cơ sở thương mại. Mong là qua hội Xuân này, người tiêu dùng sẽ biết đến và ủng hộ các cơ sở thương mại đã bảo trợ cho hội Xuân, để chúng ta cùng đón một cái Tết may mắn và ý nghĩa.

Định Mai: Chúng tôi tiếp tục nhận sự bảo trợ của các Mạnh Thường Quân và cơ sở thương mại. Mọi chi tiết, xin gọi (714) 721-9845. (V.Đ.T. ghi nhận)