VC Trả Thù Nhân Quyền Dữ Dội Hơn

HANOI -- Nhà hoạt động nhân quyền Mẹ Nấm lại bị CSVN trả thù tàn khốc: Blogger Mẹ Nấm vừa bị chính quyền Việt Nam chuyển đến trại giam số 5 Thanh Hóa, gây khó khăn cho việc thăm tù, theo tin từ gia đình.





Bản tin VOA ghi rằng từ Khánh Hòa, bà Nguyễn Thị Tuyết Lan, thân mẫu của nữ blogger hôm 12/2, tức ngày 27 tháng Chạp, cho VOA biết rằng con gái của bà đã bị chuyển trại từ thành phố Nha Trang đến tỉnh Thanh Hóa.





Bà nói rằng đến sáng 12/2, khi đến thăm con như đơn hẹn, bà “mới được thông báo bằng miệng rằng con của bà đã bị chuyển trại.”





“Sáng nay tôi đi gửi đồ cho con thì cán bộ trại giam nói con của tôi đã bị chuyển ra trại số 5 Thanh Hóa ngày 7/2. Tôi hỏi tại sao chuyển trại mà không thông báo thì cán bộ này nói không biết, nói rằng việc đó do bên cơ quan thi hành án phụ trách và bảo về nhà đợi tin,” bà nói.





Bà Tuyết Lan cho biết thêm việc chuyển trại xa nhà hơn 1100 km “gây thêm khó khăn cho việc thăm nom” và rõ ràng đây là “đòn thù” mà chính quyền nhằm vào gia đình nữ blogger, một nhà bất đình chính kiến tranh đấu vì môi trường và tự do báo chí, vốn cương quyết không nhận tội trong hai phiên tòa vào năm ngoái.





“Khi về tôi có nói với cháu tôi rằng mẹ của chúng đã bị chuyển ra ngoài Bắc rồi thì chúng nói: ‘Như vậy là xa lắm, làm sao thăm mẹ được!’ Tôi chỉ im lặng thôi. Tôi biết rằng đây là đòn thù nhằm vào chúng tôi. Tôi là một người phụ nữ phải gánh vác mẹ già, cháu nhỏ, và con gái ở trong tù. Họ, bằng cách này hay cách khác, muốn triệt đường sống của gia đình chúng tôi. Đó là đòn thù mà họ dành cho chúng tôi.”





Vào năm ngoái, cô Nguyễn Ngọc Như Quỳnh, còn được biết với bút danh Mẹ Nấm, bị kết án "tuyên truyền chống lại nước" với mức án 10 năm tù.





VOA cũng ghi nhận rằng trên trang Facebook, luật sư Lê Công Định chia sẻ hình ảnh con của nữ blogger cầm tấm biển có nội dung: “Mẹ bị chuyển đi xa rồi, con không thể gặp mẹ nữa”. Một Facebooker tên Nguyễn Thiện viết: “Bức ảnh này sẽ ám ảnh nhiều người, trong đó có tôi, trong mấy ngày Tết!”





Đây không phải là lần đầu tiên Bộ Công An Việt Nam chuyển tù nhân mà không thông báo cho gia đình. Gần đây các nhà hoạt động như Hoàng Đức Bình, Phan Kim Khánh, Trần Anh Kim, Lê Thanh Tùng bị chuyển trại gây khó khăn cho việc thăm nuôi của gia đình. Các cựu tù nhân lương tâm như Nguyễn Văn Hải (tức Điếu Cầy), Tạ Phong Tần, mục sư Nguyễn Công Chính… cũng bị chuyển trại xa nhà hàng nghìn km trước khi bị trục xuất sang Hoa Kỳ tị nạn.





Trong khi đó, bản tin RFA ghi nhận đã có thêm một người ở Việt Nam bị bắt với cáo buộc ‘lợi dụng các quyền tự do, dân chủ vi phạm lợi ích của Nhà Nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân…’





Người vừa bị bắt vào ngày 9 tháng 2 vừa qua là ông Nguyễn Văn Trường, 42 tuổi ở tại tổ 3, phường Phú Xá, thành phố Thái Nguyên.





Tin cho biết Cơ quan An Ninh Điều Tra Công An tỉnh Thái Nguyên vào ngày 9 tháng 2 cho khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam đối với ông Nguyễn Văn Trường.





Theo cáo buộc mà cơ quan điều tra đưa ra thì từ tháng 6 năm ngoái, ông Nguyễn Văn Trường quay một số video clip, viết bài đăng lên Facebook với nội dung tố cáo một số cá nhân, cơ quan Nhà nước làm công tác tố tụng ở Trung Ương và trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên.





Tội ‘lợi dụng các quyền tự do, dân chủ vi phạm lợi ích của Nhà Nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân…’ nay thuộc điều 331, Bộ Luật Hình sự sửa đổi năm 2015. Trước đây là điều 258, Bộ Luật Hình sự năm 1999.





RFA cũng nhắc rằng tại Thái Nguyên, vừa qua có sinh viên Phan Kim Khánh cũng bị tòa án tỉnh này kết án 4 năm tù với cáo buộc ‘tuyên truyền chống nhà nước’ theo điều 88 Bộ Luật Hình sự Việt Nam.





Anh này từng là Chủ tịch Hội Sinh Viên Khoa Quốc Tế, Đại Học Thái Nguyên. Từ tháng 3 năm 2015, anh lập và quản trị 2 trang blog, 3 tài khoản Facebook và 2 kênh YouTube.





Trên các công cụ mạng xã hội này, anh Phan Kim Khánh nêu lên tình trạng tham nhũng và các vấn nạn khác tại Việt Nam.