Bắc Hàn Chở Than Đá Sang VN, Qua Rào LHQ

HONG KONG - Than đá Bắc Hàn đuợc tái xuất cảng từ Vietnam, là con đường lách tránh lệnh trừng phạt của HĐ Bảo An, theo tin từ phóng viên điều tra đặt căn cứ tại Hong Kong.





Nhà báo nhắc lại thành ngữ Anh-quốc “Chở than tới Newcastle” – như “chở củi về rừng” trong tiếng Việt khi nói tới các chuyến tàu của Bắc Hàn chuyển than đá tới vùng mỏ Cẩm Phả (Vietnam), và tái xuất, không xử dụng tại Vietnam. Vùng mỏ thuộc tỉnh Quảng Ninh đuợc biết tiếng là nguồn than đá cung cấp cho thị trường châu Á Thái Bình Dương.





Dù thế nào, Hanội là đồng minh ý thức hệ của Pyongyang và đuợc biết tiếng là thiếu trong sáng về thông tin, là lý tưởng để than đá Bắc Hàn quá cảnh. 1 tài liệu LHQ thẩm lậu mới đây cho hay Bắc Hàn thu 200 triệu MK về xuất cảng các mặt hàng cấm trong năm qua.





Asia Times cho hay: hồ sơ hải vận quốc tế ghi tàu Kai Xing kỳ hiệu Panama chở than Bắc Hàn từ Nampo đến Cẩm Phả ngày 18-9-2017.





Tàu Xin Sheng Hai kỳ hiệu Belize chỏ than từ Bắc Hàn đến Cẩm Phả 3 ngày sau.





Chuyến thứ 3, do tàu Xin Guang Hai kỳ hiệu Togo đến cảng Hải Phòng. 1 số tàu khác tiếp tục đưa than Bắc Hàn tới Vietnam với những hiệu kỳ khác nhau.

Ngoài ra, tin Reuters cho hay : tàu buôn đưa than Bắc Hàn tới Nga ngày 26-11 và tái xuất sang Nam Hàn…





Phóng viên điều tra không biết phe trung gian của tái xuất cảng than Bắc Hàn từ Viêtnam trong khi thẩm quyền liên quan thuộc về Bộ tài nguyên thiên nhiên và môi trường.