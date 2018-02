New Zealand cho biết thời tiết khô nắng đã làm giảm lợi tức công ty điện Contact Energy… vì buộc công ty này dựa vào nguồn năng lượng hóa thạch đắt giá hơn để chạy nhà máy phát điện, vì thiếu nước cho các đập thủy điện tạo ra đủ điện. Giá bán lẻ không thể tăng để bù đắp, vì hầu hết dânc húng trả giá cố định cho thời gian dài. Do vậy Contact có lợit ức 6 tháng tính kết thúc ngày 31/12/2017 là 58 triệud 96ola, thấp hơn 38 triệu so cùng kỳ một năm trước.