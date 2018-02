Thư Chúc Xuân của Hiệp Hội Vì Dân





Kính gửi: Quý đồng hương





Nhân dịp Xuân Về Tết đến, toàn thể anh chị em thiện nguyện viên và Hội đồng Quản trị VDFchân thành kính chúc Quý đồng hương một năm mới an vui, hạnh phúc và thành công.

Thưa Quý đồng hương,

Vào tháng 3 tới, ViDan Foundation sẽ tròn 4 tuổi hoạt động, kể từ ngày chính thức thành lập theo quy chế non-profit 501(c)3. Nếu tính từ thời gian hoạt động dưới tên tiền thân là Câu lạc bộ Hoa Mai, công việc chia sẻ với các đồng bào kém may mắn ở Việt Nam và Cambodia đã được hơn 12 năm.

Trong hơn một thập niên đó, với sự tin tưởng và hợp tác, yểm trợ của hàng ngàn đồng hương giàu lòng từ bi, bác ái ở hải ngoại, chúng ta đã cùng nhau thực hiện được nhiều công tác từ thiện cho hàng ngàn người cần được chăm lo ở quê nhà, và ở xứ Chùa Tháp cạnh đó, đặc biệt là đám trẻ kém may mắn. Với nhu cầu của hàng triệu người chưa được sống một cách đầy đủ, an vui... mỗi sự chia sẻ chắc chắn vừa là sự an ủi thiết thực, vừa là món quà tinh thần làm ấm lòng những người lâm cảnh khốn khó.



Thưa Quý đồng hương,

Trong năm 2017 vừa qua, hoạt động của Hiệp Hội có phần giảm nhẹ hơn năm trước, do ngân quỹ hoạt động bị thiếu hụt khá nhiều. Lý do là hai lần tổ chức gây quỹ đều phải bị hủy bỏ, vì mỗi lần đều có buổi gây quỹ, để hỗ trợ cho Thương Phế Binh VNCH, rồi cho đồng bào nạn nhân thảm họa Formosa ở miền Trung Việt Nam. Hai cuộc gây quỹ này đều có ý nghĩa lớn và ViDan Foundation đành phải chấp nhận hủy bỏ chương trình gây quỹ của Hội để tránh sự trùng lập bất lợi cho cả hai buổi tổ chức. Sau đó, thời điểm cuối cùng dự định tổ chức vào khoảng gần cuối năm cũng đã phải gác qua vì ảnh hưởng của hậu quả cơn bão Harvey. Với tình trạng vừa nêu, Hiệp Hội bắt buộc tạm thu nhỏ các chương trình trợ giúp đang tiến hành, và hy vọng sao sự khó khăn này chỉ là vấn đề nhất thời.

Hiện nay, bên cạnh các chương trình trợ giúp giáo dục vốn đang phải vất vả để đáp ứng, Hiệp Hội đồng thời đã nhận được thêm lời yêu cầu trợ giúp cho một trường Việt ngữ đang trong cảnh khó khăn với nhu cầu khẩn thiết ở khu Bến Ván (Cambodia), nơi khoảng 70 trẻ đang được dạy chữ bởi một nhà Sư trẻ.







"Ngôi trường" cũ (được mướn từ một căn nhà sàn để sử dụng) nay đã hết hạn, và một Phật tử Việt Nam nặng lòng với đám trẻ này đã cố gắng hết sức để tạo dựng mái trường mới cho đám trẻ trên miếng đất vừa được mua xong ở cạnh đó.









Đến nay, "ngôi trường mới" này chỉ tiến hành được đến mức "làm xong nền móng" và đang ngừng lại... chờ đợi kinh phí để tiếp tục xây dựng. Vị Phật tử này, cũng như vị Sư dạy học, đã chính thức lên tiếng xin ViDan Foundation tìm cách hỗ trợ việc xây dựng trường lớp. Tiếc là niềm hy vọng đó quá lớn trong khi hiện tình ngân quỹ của ViDan quá nhỏ. Dù vậy, Hiệp Hội đã bắt đầu cố gắng bằng những gì có thể làm được...





Đó là, vào thời điểm ngay trước Tết Nguyên đán Mậu Tuất, nhà văn Tưởng Năng Tiến sẽ đại diện Hiệp Hội đến thăm viếng và trao tặng một số món quà Tết cho vị Sư giáo viên và 70 em học sinh. Trong dịp này, anh sẽ trực tiếp khảo sát công trình xây dựng để Hội có thể tường trình rõ ràng hơn với bà con Thân hữu của Hội; hy vọng là sẽ có người khởi từ tâm, góp sức hỗ trợ cho đám trẻ sớm có được một ngôi trường tiếp tục học chữ Quốc ngữ.





Quý Thân hữu có thể giúp trường Bến Ván qua ViDan Foundation, hoặc gửi giúp trực tiếp cho trường này.





Bên cạnh đó, Hiệp Hội cũng đã nhận được lời yêu cầu nghiên cứu yểm trợ giáo dục cho hàng trăm thiếu niên Phật tử Miến Điện (vốn đang có khó khăn còn hơn trẻ em ở Cambodia) do hai vị Thiền Sư ở nước này chuyển đến. Tình trạng đáng chú ý của những lớp học này không có nước sạch để uống, và có nơi các em phải học ngoài trời vì không đủ lớp học...



Điểm vui đáng chú ý là trẻ ở các lớp này đều được dạy ngồi Thiền từ lớp một. Hiệp Hội sẽ chuyển chi tiết về nhu cầu này (và thông tin liên lạc trực tiếp để hổ trợ) cho quý Thân hữu nào có ý hướng giúp đỡ cụ thể.



Kính thưa Quý đồng hương,

Xuân về Tết đến chúng ta cùng chúc nhau những lời ý nghĩa. Bên cạnh nghĩa cử truyền thống đó, ViDan Foundation xin được một lần nữa chân thành tri ân tất cả Đồng hương Thân hữu đã tin tưởng và hợp tác, hỗ trợ cho các công việc của Câu lạc bộ Hoa-Mai (từ 2005-2014) và của ViDan Foundation từ 2014 đến nay.





Đồng thời, chúng tôi xin đặc biệt tri ân sự tin tưởng sâu sắc của quý Thân hữu đã thường xuyên âm thầm hỗ trợ đều đặn hằng tháng bằng chi phiếu, bằng hệ thống PayPal hay qua QuickPay. May mắn là nhờ vào những sự yểm trợ "trường kỳ" này mà Hiệp Hội đã có một phần ngân quỹ để tạm duy trì các hoạt động trong thời gian chưa kịp gây quỹ.



Cuối cùng, để đáp ứng yêu cầu "thách đố cộng hưởng" là VDF phải gây quỹ được ít nhất là hai lần so với ngân khoản $10.000 của VASFCESR (thì Hội này mới tiếp tục hỗ trợ), chúng tôi xin phép được mạo muội gửi lời kêu gọi yểm trợ sau đây đến Quý đồng hương:



Nếu Quý đồng hương đã có nhã ý đến ủng hộ cho buổi gây quỹ năm 2017 song chưa có dịp thực hiện, xin hãy giúp cho Hiệp Hội bây giờ bằng cách gửi chi phiếu yểm trợ cho VDF, để Hiệp Hội có thể đáp ứng được điều kiện thách đố thiện chí nêu trên, hầu có thể tiếp tục tiến hành các chương trình trợ giúp giáo dục đang có.



Lần nữa, nhân dịp Xuân về Tết đến, xin được chân thành kính chúc Quý đồng hương một năm mới an vui, hạnh phúc và thành công.



Xin tiếp tục cùng nhau góp một bàn tay nhân ái để giúp những đứa trẻ kém may mắn sinh ra với hoàn cảnh nghiệt ngả -- không khai sinh, không quốc tịch: không được đến trường công lập đi học bình thường -- có thể được đi học, để thoát khỏi nạn mù chữ, dốt nát -- một bất hạnh to lớn của con người ở thời đại hôm nay.

Quý Đồng hương muốn giúp đỡ cho các cháu xin gửi chi phiếu ủng hộ đến:





ViDan Foundation Inc.

P.O. Box 842064

Houston, TX 77284

hoặc gửi bằng hệ thống PayPal qua địa chỉ email: paypal@vidan.us

Mọi thắc mắc xin vui lòng liên lạc cô Anh Trinh ở số điện thoại: 713-391-9843



Xin cùng nhau góp một bàn tay nhân ái giúp đỡ cho những đứa trẻ kém may mắn này một cơ hội đi học cho biết chữ, để thoát khỏi cảnh dốt nát -- một bất hạnh to lớn của con người trong thời đại hôm nay.

Và nếu được, xin góp phần bảo trợ các cuộc phát gạo từ thiện cho hàng trăm đồng bào vốn luôn lâm cảnh khốn khó, thiếu ăn ở ven bờ Biển Hồ Cambodia.



Chân thành kính chia sẻ và kính chúc.

Trân trọng.

Nguyễn Công Bằng

Đại diện ViDan Foundation Inc.