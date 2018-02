(Xem: 175)

Bản tin CafeF/VnEconomy ghi nhận bản đúc kết từ Tổng cục Hải quan, cho thấy năm 2017 lượng cà phê xuất cảng đạt 1,4 triệu tấn, trị giá 3,2 tỷ USD, giảm 19% về lượng và giảm 2,7% về trị giá so với năm 2016. Năm 2017, giá xuất cảng bình quân mặt hàng cà phê đạt 2.249 USD/tấn, tăng 20,1% so với năm 2016. Như vậy, năm 2017, xuất cảng cà phê giảm mạnh do nguồn cung trong nước giảm khi bị ảnh hưởng bởi biến đổi khí hậu, nhưng nhờ giá cà phê toàn cầu tăng cao nên kim ngạch xuất cảng cà phê chỉ giảm 2,7% so với năm 2016.