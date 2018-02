Cà Phê, Bắt Cóc, Thưởng Tết, Tin Vịt, Du Lịch...

Xuân Niệm

Vậy là có cà phê dỏm... coi chừng, coi chừng.

Bản tin VTV kể rằng: Phát hiện cơ sở cà phê pha trộn phụ gia không rõ nguồn gốc ở Kiên Giang...

Bản tin ghi rằng cơ quan chức năng tỉnh Kiên Giang đã phát hiện nhiều sai phạm tại cơ sở chế biến, sản xuất bột cà phê ở một căn hộ cho thuê thuộc phường Vĩnh Quang, thành phố Rạch Giá. Trong quá trình kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện trên 300kg cà phê bột thành phẩm đã đóng gói có trộn chất phụ gia không rõ nguồn gốc.

Chủ cơ sở khai nhận, đậu nành, ngô và cà phê sau khi được rang cháy sẽ trộn lẫn cùng các chất phụ gia, đóng gói thành phẩm mang thương hiệu Cà phê Gia Thịnh và một số thương hiệu khác để bán ra thị trường.

Thời Báo Tài Chính ghi lời Ông Nguyễn Phúc Điền, Trưởng Chi nhánh Vietnam Airlines tại Cần Thơ cho biết, nhằm tạo điều kiện thuận lợi trong việc phục vụ đi lại của người dân về quê đón Tết Mậu Tuất 2018, Vietnam Airlines sẽ mở đường bay thẳng từ Đài Loan (Trung Quốc) về Cần Thơ và ngược lại.

Báo Dân Trí kể rằng vào ngày 8/2, ông Nguyễn Văn Đen - Phó Giám đốc Sở TT&TT tỉnh Cà Mau cho biết, đến thời điểm này, người tung tin “gạo giả” trên Facebook là chị V.T.H. (ngụ huyện Cái Nước, tỉnh Cà Mau) vẫn chưa nộp phạt theo quyết định xử phạt hành chính của Thanh tra Sở TT&TT.

Theo ông Đen, cho đến nay, chị H. vẫn không khiếu nại gì đối với quyết định xử phạt của Sở TT&TT. Chính vì thế, việc xử phạt được thực hiện theo đúng quy định.

“Nếu người bị phạt vẫn không nộp phạt theo quyết định xử phạt thì sẽ bị cưỡng chế theo quy định của pháp luật”, ông Đen nói.

Báo Lao Động kể: Phập phồng nguy cơ... “giải cứu”.

Những ngày đầu năm 2018 dường như... chẳng khác gì cách đây một năm. Người chăn nuôi lại tiếp tục kêu than vì giá thịt lợn giảm sâu.

Bản tin VietnamNet kể: Ly kỳ vụ bắt cóc nữ đại gia giữa phố.

Do thiếu nợ 4,5 tỉ đồng nên bà Nam bị chủ nợ nhờ giang hồ đòi giùm. Bà Nam đang đi giữa phố thì bị 2 người đàn ông ép lên ô tô chở đến 1 ngôi nhà vắng ở ven hồ Trị An (Đồng Nai) để ép bà trả nợ.

Báo Nhân Dân kể: Những năm gần đây, xu hướng đi du lịch trong dịp Tết Nguyên đán ngày càng được nhiều người đón nhận. Theo ghi nhận, thị trường du lịch dịp Tết Mậu Tuất có sự khởi sắc rõ rệt, nhiều tua đã khóa sổ sớm do lượng khách tăng cao.

... tại các công ty du lịch tại Hà Nội, không khí đặt tua du lịch năm nay rất sôi động. Nhất là một số công ty du lịch lớn như: Vietravel, Hanoi Red Tours, Vietrantour, TransViet, Hanoitourist, Vietnamtourist… lượng khách đăng ký tăng đáng kể. Nhiều tua du lịch đã sớm khóa sổ từ tháng trước.

Báo Nghệ An kể: khi các đơn vị hành chính sự nghiệp đều có mức thưởng cao cho cán bộ, công chức, viên chức thì giáo viên vùng sâu, xa của tỉnh Nghệ An may mắn lắm cũng chỉ được mức thưởng cao nhất 500 nghìn đồng. Một số trường học khác thì do ngân sách eo hẹp nên chỉ biết “động viên” thầy cô giáo số tiền 50-70 nghìn cùng gói mì chính, gói trà.

Báo Thanh Niên kể về mấy cô trước giờ mặc xường sám bây giờ thăm Sài Gòn mặc áo dài: Dàn mỹ nhân châu Á gây 'náo loạn' khi mặc áo dài dạo phố Sài Gòn.

Hình ảnh ba diễn viên đình đám châu Á gồm Trương Quân Ninh, Tiết Khải Kì và Trần Y Hàm mặc áo dài, ngồi xe mui trần đi tham quan TP.SG đã nhận được sự quan tâm đặc biệt của nhiều người...

Mấy cô sang Việt Nam để thực hiện những cảnh quay trong bộ phim Girls 2 - Những cô gái và găng tơ do Trần Bảo Sơn kết hợp với nữ đạo diễn Barbara Wong Chun Chun (Hoàng Chân Chân) và ê-kíp đến từ Hồng Kông thực hiện.

Báo Tuổi Trẻ kể: Trước các thông tin làng hải sản khô Phước Hải ở Bà Rịa - Vũng Tàu dùng hóa chất tẩm ướp khi phơi cá để chống ruồi, cơ quan chức năng "giải oan" cho người dân.

...Nhiều người làm nghề mong muốn được "giải oan" vì trước đó một số cơ quan báo chí đã phản ánh có những cơ sở ở đây đã dùng hóa chất tẩm khi phơi cá để chống ruồi.

Bản tin VOV kể: Đang chạy với tốc độ cao trên quốc lộ 2, xe máy chở 3 thanh niên lấn làn tông trực diện xe khách giường nằm khiến cả 3 văng xuống đường, chết tại chỗ.

Vụ tai nạn xảy ra vào rạng sáng 9/2, tại Km 82+800 quốc lộ 2, đoạn thuộc địa phận huyện Bắc Quang (tỉnh Hà Giang), khiến 3 người thiệt mạng.