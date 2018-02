Đài Loan: Đầu Tư Vào VN Có Lợi

TAIPEI, Đài Loan -- Các nhà đầu tư Đài Loan vẫn còn nhìn về Việt Nam như một thị trường lao động lương rẻ.

Bản tin từ thông tấn RTI của Đài Loan ghi nhận rằng vẫn còn một số lĩnh vực đầu tư tại VN bị hạn chế, nhưng yếu tố thuận lợi là lương rẻ, thủ tục cởi mở hơn.

Bản tin ghi ý kiến ông Thang Mỹ Hán đưa ra các lời khuyên doanh nghiệp Đài Loan như sau.

Việt Nam là một trong những thị trường đầu tư quan trọng của các doanh nghiệp Đài Loan tại khu vực ASEAN, thế nhưng phải đầu tư vào ngành nghề nào phù hợp với nhu cầu của thị trường, trở thành tiêu điểm quan tâm đầu tiên của các nhà kinh doanh. Thang Mỹ Hán làm việc tại bộ phận người hùn vốn Việt Nam thuộc Công ty trách nhiệm hữu hạn cố vấn quản lý doanh nghiệp Tư Thành (PwC) cho biết, Việt Nam cũng giống như các quốc gia khác, bắt đầu từ năm 2016 cũng phải đối diện với tình hình dân số lão hoá, do đó đầu tư ngành sản phẩm y tế sẽ chiếm ưu thế tại thị trường này, thế nhưng các ngành nghề như ngân hàng, trò chơi điện tử hoặc là ngành dược, do thuộc vào ngành nghề đặc biệt cho nên chính phủ Việt Nam sẽ đề ra những hạn chế nhất định.

Thang Mỹ Hán nói: “Có một số ngành nghề bị hạn chế như Ngân hàng, trò chơi điện tử hoặc như ngành Dược, đây là những ngành nghề được cho là mang tính đặc biệt nên có một vài hạn chế, năm 2007 Việt Nam tham gia Tổ chức WTO, ký kết các hợp đồng thương mại, điều này cho thấy Việt Nam sẽ từ từ mở cửa cho tất cả các ngành nghề đầu tư vào đất nước này.”

Thang Mỹ Hán cho biết thêm, dân số tại Việt Nam lên đến 96 triệu người, mỗi năm tăng thêm khoảng 1 triệu người, là nước đông dân thứ 3 trong khu vực Đông Nam Á, chỉ đứng sau Indonesia và Philippines, đứng thứ 14 trên toàn cầu. Ông Thang Mỹ Hán cho biết, dân số tại Việt Nam cũng là ưu thế để các doanh nghiệp nước ngoài đầu tư vào đây, mặc dù những năm gần đây Việt Nam không ngừng điều chỉnh tăng mức lương cơ bản, thế nhưng so với trên toàn cầu thì mức lương khởi đầu tại Việt Nam vẫn còn thấp. Ngoài ra, do hiện nay có rất nhiều vốn đầu nước ngoài đổ dồn vào Việt Nam, khiến cho tiền lương và môi trường sinh hoạt cũng từng bước được cải thiện, các doanh nghiệp vốn đầu tư nước ngoài cũng chiếm một ví trí quan trọng tại Việt Nam, chính phủ cũng hiểu rõ điều này, do đó cũng cổ vũ vốn nước ngoài đầu tư vào cơ sở hạ tầng, hy vọng có thể giúp cho công trình công cộng ngày càng tiến bộ hơn.