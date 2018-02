Gia Đình Cùng Suy Ngẫm: 20 Danh Ngôn Về Tình Yêu...

Ngày lễ Tình Yêu/Valentine’s Day sắp đến với những đôi tình nhân, những cặp vợ chồng. Xin tặng những người yêu nhau những câu danh ngôn hay về tình yêu, để cùng nhau nghiền ngẫm và trân quý tình yêu hơn trong ngày lễ Tình Yêu.

1.Cầu mong bạn sẽ sống lâu chừng nào bạn muốn và yêu lâu chừng nào bạn sống.

May you live as long as you wish and love as long as you live.

Robert A Heinlein

2.Yêu không chỉ là một danh từ – nó là một động từ; nó không chỉ là cảm xúc – nó là quan tâm, chia sẻ, giúp đỡ, hy sinh.

Love is more than a noun — it is a verb; it is more than a feeling — it is caring, sharing, helping, sacrificing.

William Arthur Ward

3.Tình yêu là thiên đường, nhưng nó có thể đau đớn như địa ngục.

Love is like heaven, but it can hurt like hell.

Samantha Bell

4.Ghen tuông là căn bệnh, tình yêu là khỏe mạnh. Tâm hồn non nớt thường nhầm lẫn hai trạng thái này, hoặc cho rằng tình yêu càng lớn, ghen tuông càng mạnh – thực ra, chúng gần như không tương thích; cảm xúc này thường không để lại chỗ cho cảm xúc kia.

Jealousy is a disease, love is a healthy condition. The immature mind often mistakes one for the other, or assumes that the greater the love, the greater the jealousy – in fact, they are almost incompatible; one emotion hardly leaves room for the other.

Robert A. Heinlein

5.Trái tim đang yêu luôn luôn trẻ trung.

A heart that loves is always young.

Ngạn ngữ Hy Lạp

6.Tình yêu là trạng thái mà khi đó hạnh phúc của một người khác trở nên cực kỳ quan trọng đối với hạnh phúc của bạn.

Love is that condition in which the happiness of another person is essential to your own.

Robert A Heinlein

7.Tôi không cần một người ngủ chung, mà tôi cần một người thức cùng.

Tôi không cần một người nói cùng, mà tôi cần một người lắng nghe.

Tôi không cần một người ăn chung, mà tôi cần một người nấu cùng.

Tôi không cần một người bước cùng, mà tôi cần một người dõi theo.

Khuyết danh

8.Tình yêu là một đóa hoa có thể mọc trên bất cứ mảnh đất nào, tỏa ra những điều kỳ diệu không thể bị cái lạnh của mùa thu hay băng giá của mùa đông khuất phục, nở rộ và ngát hương quanh năm, ban phúc cho cả những người đem tặng nó đi và những người nhận nó.

Love is a flower that grows in any soil, works its sweet miracles undaunted by autumn frost or winter snow, blooming fair and fragrant all the year, and blessing those who give and those who receive.

Louisa May Alcott

9.Trao cho ai đó tất cả tình yêu không bao giờ đảm bảo được rằng họ sẽ yêu lại bạn! Đừng trông chờ tình yêu được đáp lại, chỉ đợi nó lớn dần trong trái tim đối phương. Nhưng nếu nó không lớn lên, hãy cảm thấy hài lòng rằng nó đã lớn lên trong trái tim bạn.

Giving someone all your love is never an assurance that they’ll love you back! Don’t expect love in return, just wait for it to grow in their hearts. But if it doesn’t, be content it grew in yours.

Khuyết danh

10.Chúng ta không bao giờ có thể thực sự yêu ai mà chúng ta chưa từng cùng cười.

We cannot really love anyone with with whom we never laugh.

Agnes Repplier

11.Một cuộc đời tràn ngập tình yêu hẳn cũng có cả gai, nhưng một cuộc đời không có tình yêu thì cũng chẳng có đóa hồng nào.

A life filled with love must have some thorns, but a life empty of love will have no roses.

Khuyết danh

12.Với phân tích cuối cùng, tình yêu là cuộc sống. Tình yêu không bao giờ thất bại và cuộc sống không bao giờ thất bại chừng nào còn có tình yêu.

On the last analysis, then, love is life. Love never fails and life never fails so long as there is love.

Henry Drummond

13.Em nghe thấy ai đó thì thầm gọi tên anh, nhưng khi quay lại, em chỉ thấy đơn độc mình em. Và rồi, em nhận ra chính là trái tim em đang bảo với em rằng: em nhớ anh.

I heard someone whisper your name, but when I turned around to see who it was, I was alone. Then I realized that it was my heart telling me that I miss you.

Khuyết danh

14.Thành công trong tình yêu không phụ thuộc nhiều vào việc tìm được người có thể làm bạn hạnh phúc bằng việc trốn thoát vô số người có thể làm bạn khổ sở.

Success in love consists not so much in finding the one person who can make you happy, as in escaping the many who could make you miserable.

Khuyết danh

15.Nhớ một người là cách trái tim nhắc nhở rằng bạn yêu người ấy.

Missing someone is your heart’s way of reminding you that you love him.

Khuyết danh

16.Tình yêu đẹp là khi bạn nhìn cả thế giới qua một người… Tình yêu xấu là khi bạn vì một người mà bỏ cả thế giới này.

Khuyết danh

17.Em yêu anh cho đến tận cùng những chiều sâu, chiều rộng và chiều cao mà linh hồn em có thể vươn tới.

I love thee to the depth and breadth and height my soul can reach.

Elizabeth Barrett Browning

18.Đôi khi chúng ta mơ có được ai đó chúng ta thật sự yêu thương, nhưng cuộc đời không như vậy. Chúng ta không có được tất cả những gì mình muốn, nhưng cuối cùng chúng ta lại yêu người còn tốt đẹp hơn cả giấc mơ của chúng ta.

Sometimes we dream of having someone we really like but life isn’t like that. We don’t get everything we want but in the end we end up loving someone better than we dream.

Khuyết danh

19.Những người yêu thương sâu sắc tin vào điều không thể.

Who so loves believes the impossible.

Elizabeth Barrett Browning

20.Vì sao chúng ta lại nhắm mắt khi ngủ, khi khóc, khi tưởng tượng, khi hôn nhau, khi cầu nguyện? Bởi vì những gì đẹp nhất trên thế gian này chẳng thể nào nhìn thấy bằng mắt mà phải được con tim cảm nhận. Và với anh, em là điều đẹp đẽ nhất trên thế gian này.

Why do we close our eyes when we sleep, when we cry, when we imagine, when we kiss, when we pray? Because, the most beautiful things in the world cannot be seen with your eyes, it must be felt with your heart. And to me, you are the most beautiful thing in the world.

Khuyết danh