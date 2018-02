Bếp Gia Đình: Mứt Quất Dẻo Ngon Đón Tết

Cách làm mứt quất (miền Bắc) hay chính là cách làm mứt tắc (ở miền Nam) luôn được các chị em săn công thức để làm mứt đón Tết về. Mứt quất vừa thơm vừa dẻo và cách làm đơn giản. Bạn hãy thử xem sao nhé!

Nguyên liệu:

Bên cạnh cách làm mứt quất khô, thì cách làm mứt quất dẻo lại được chị em ưa chuộng cho ngày Tết. Đĩa mứt quất dẻo vàng ươm rực rỡ, được tỉa như những bông hoa mai tuyệt đẹp sẽ là món ngon đãi khách tuyệt vời trong dịp Tết. Cách làm mứt quất dẻo rất đơn giản, chỉ cần bạn lựa chọn được mẻ quất tươi có màu vàng đẹp mắt là đã có thể bắt tay vào để làm món mứt quất thơm ngon này rồi.

Nguyên liệu để học cách làm mứt quất dẻo bao gồm:

- Quất/ tắc: 1 kg,

- Đường cát 700g - 800g,

- Vôi ăn trầu loại trắng (7g-8g),

- Phèn chua (5g),

- Muối.

Để làm mứt quất được thơm ngon, bạn cần có nước vôi trong để ngâm quất khi làm mứt. Bạn cho vôi vào nước để vôi tan và lắng lại, gạn lấy nước vôi trong phía bên trên.

Quả quất/tắc rửa sạch, mỗi quả bạn khứa đều chia quả thành 5-6 múi, không khứa đứt quả bạn nhé! Sau đó bạn ấn dẹt bớt quả quất để ra bớt nước chua.

Quất rửa sạch, sau đó bạn khứa quất thành quả có nhiều múi.

Ngâm quất/tắc trong nước vôi trong khoảng nửa ngày, sau đó vớt ra xả lại với nước lạnh cho thật sạch. Nước vôi sẽ giúp cho quất khi làm mứt được cứng lại, không bị nát.

Sau khi ngâm nước vôi và rửa sạch, bạn đun sôi 1 lít nước cho phèn chua giã nhỏ hòa vào. Khi nước sôi thì cho tắc vào, tắt bếp và đậy vung chừng 5-7 phút rồi xả toàn bộ quất một lần nữa với nước sạch.

Ngâm quất với nước vôi trong, sau đó luộc quất với phèn chua sẽ giúp quất khi làm mứt không bị nát.

Uớp quất với đường và thêm vào 1 xíu muối, ướp đến cho đến khi đường tan hết.

Và đến công đoạn sên mứt quất nhé! Quất sau khi được ngâm nước vôi trong sẽ cứng hơn, tuy nhiên không phải vì thế mà bạn có thể đảo liên tục quất khi sên mứt đâu nha. Bạn để lửa vừa khi quất sôi, sau đó vặn nhỏ lửa và đun quất cho sôi thật nhẹ. Thỉnh thoảng đảo đều quất để đỡ bị cháy. Sên cho tới khi đường dẻo bạn vớt tắc ra.

Sên mứt quất chậm, đều cho quất cạn nước và quả trở nên trong hơn là được.

Rồi bạn mang mứt quất còn ướt đem phơi chừng 2 – 3 nắng hoặc cho vào sấy khô thì món mứt quất sẽ rất dẻo và thơm ngon. Sau đó cho vào lọ thủy tinh để bảo quản nhé!

Mứt quất sên xong cần được phơi nắng hoặc sấy khô để mứt được dẻo thơm hơn.

Thành phẩm

Mứt quất hay mứt tắc không chỉ có màu sắc đẹp mắt mà con rất ngon nữa. Tết năm nào các chị em cũng rỉ tai nhau cách làm mứt quất dẻo để đón Tết.

Mứt quất dẻo như những bông hoa mai nở rộ, nhìn đẹp mắt và ăn lại còn ngon nữa.

Mứt quất có màu vàng đẹp mắt, vị chua chua ngọt ngọt, the the rất ngon. Không chỉ là một món mứt Tết ngon, mà mứt quất sẽ giúp bạn trị ho nếu chẳng may bị ho trong những ngày lạnh nữa. Vừa ngon vừa tốt cho sức khỏe.

Chúc các bạn học cách làm mứt quất dẻo thành công nhé!

