Vấn Nạn Bóng Tráng Kim Tệ Hơn, Đôi Khi Gây Nguy Hiểm, Giữa Lúc Các Vụ Mất Điện Đạt Con Số Kỷ Lục Và Lễ Valentine Đang Tới Gần, Những Món Quà Thông Thường Phải Được Buộc Chặt Và Không Được Thả Ra Ngoài Trời Để Tránh Gây Ra Mất Điện Và Cháy Nổ

Lời khuyên an toàn.

Bài của Paul Netter

Cháy nổ do bóng tráng kim...

… có thể còn tồi tệ hơn.

Người dân và nhân viên điện lực có thể ở quá gần và bị thương nặng. Trong thực tế, một nhân viên tiện ích đã làm việc trên cột điện, nơi mà rút cuộc, những quả bóng đã nổ vào tháng Bảy năm ngoái ở Long Beach trước khi ông giám thị nhanh trí ra lệnh ngừng làm việc và, cùng với nhân viên mặt đất, chuyển đến một khoảng cách an toàn.

May mắn thay, điều đó giúp tránh xảy ra thương tích, nhưng không thể ngăn chặn được vụ mất điện kéo dài khiến 3,056 hộ gia đình và doanh nghiệp không có điện vào lúc 10:40 sáng Thứ Ba. Việc sửa chữa trên diện rộng đã cấp điện trở lại cho tất cả vào lúc 8:52 đêm hôm đó.

Đây là tình huống xảy ra hàng trăm lần một năm vì bóng tráng kim dạt về, và ngày Valentine đến gần thường đánh dấu sự gia tăng đột biến về tình trạng mất điện do bóng tráng kim đỉnh điểm vào tháng Sáu.

Vậy tồi tệ nhất là gì? Là việc này có thể dễ dàng tránh được.

Tuy nhiên, nói thì dễ hơn làm vì Southern California Edison đã có ba năm liên tiếp với số lần mất điện kỷ lục do bóng tráng kim gây ra, với 1,094 vụ vào năm ngoái.

Ông Andrew S. Martinez, phó chủ tịch An Toàn, An Ninh và Kinh Doanh SCE cho biết: "Bóng tráng kim nhìn thì vô hại, nhưng vụ việc xảy ra lần này lại chứng minh rằng chúng nguy hiểm như thế nào khi được thả ra ngoài trời. Mọi người nên buộc chặt bóng vào vật nặng, theo luật của tiểu bang, giữ bóng trong nhà và không bao giờ được thả ra ngoài trời — từng quả bóng hoặc cả chùm — để đảm bảo an toàn và tránh gây ra mất điện."

Hai quả bóng tráng kim gây chuyện ở Long Beach, nơi mà ông James Yolla và nhân viên thực tập Brandon Copp từ Hampton Tedder Electric, một nhà thầu của SCE đang sửa chữa trên cột điện thì giám thị của đội, ông John Harley Saiz, nghe có tiếng bất thường. Tìm xem tiếng động phát ra từ đâu, ông Saiz đã đi một quãng ngắn và nhìn thấy bóng tráng kim mắc vào các đường dây điện — cách nhân viên đang làm việc trên cột điện khoảng 50 feet.

Ông Saiz nói: "Gió làm cho bóng va đập vào nhau và tôi nghe thấy tiếng lộp bộp. Chúng đang ở giữa khoảng cách nơi chúng tôi đang làm việc và cột điện bên cạnh. Thật ra, một trong những khách hàng nói rằng bà ta nhìn thấy chúng bay qua cửa sổ nhà bà ấy."

Nghĩ đến an toàn trước tiên, ông Saiz đã yêu cầu Yolla và Copp trèo xuống ngay lập tức, đảm bảo rằng nhân viên của mình và những người khác không gặp nguy hiểm và gọi nhân viên xử lý sự cố SCE ngắt điện cho các đường dây và tháo bóng xuống.

Tuy nhiên, bóng không theo ý chúng tôi.

Ông Saiz nói: "Ngay sau đó, có thể là từ 10 đến 15 phút, [bóng] bay đến cột điện mà chúng tôi đang làm việc rồi vụ nổ xảy ra," ông gọi đó là vụ nổ do bong bóng tồi tệ nhất ông từng gặp trong 20 năm làm việc trong ngành điện.

Cột khói mịt mù cao 10 feet trên cột điện — kể cả nơi các nhân viên vừa làm việc — và kết quả là hai đường dây điện bị đứt.

Ông Saiz nói: "Nhóm làm việc kinh hồn sau khi nghe tiếng nổ to và vụ cháy nổ lớn. Tôi thấy thực sự mừng vì chúng tôi đã có những biện pháp phòng ngừa để đưa nhân viên ra khỏi cột điện".

Một cột điện mà nhóm của Saiz, với sự trợ giúp của nhóm Hampton Tedder, cuối cùng đã được thay mới, là một phần của việc sửa chữa tổng thể để cấp điện trở lại mà các nhân viên đã phải làm việc suốt đêm hôm đó.

Ông Saiz nói hiện vụ việc này có ảnh hưởng lâu dài đối với nhóm của ông, và ông nói thêm: "Thật buồn cười mỗi khi chúng tôi bắt đầu làm việc, nhân viên thấy [bong bóng] ngay lập tức ở trên các đường dây, dù đó là bóng đã cháy, chảy nhựa hoặc gì đi nữa. Bây giờ, nhân viên nhìn thấy bóng nhiều hơn là lúc trước."

Điều này nhấn mạnh thêm suy nghĩ từ lâu nay của ông Saiz về việc thả bóng.

Ông nói: "Chắc chắn, tôi không nghĩ rằng nên thả bóng ra ngoài. Sớm muộn gì, bóng sẽ tìm đường xuống mặt đất, và ai mà biết cuối cùng bóng có mắc trên đường dây điện hay không."

Lời Khuyên An Toàn về Bóng Tráng Kim

-- Bóng tráng kim luôn phải được buộc chặt vào vật nặng

-- Tiệm và nhà cung cấp chỉ nên bán bóng được buộc vào vật nặng thích hợp

-- Người có bóng không được bỏ vật nặng ra

-- Không được thả bóng ra ngoài trời.

-- Không cố lấy những quả bóng mắc vào dây điện.

-- Dùng kim chích làm xì bóng bay trước khi vứt bỏ.