VC Tịch Thu Sách ‘Nhạy Cảm’ Hải Ngoại Gửi về Huế, Đà Nẵng

SAIGON -- Một số sách gửi về Việt Nam qua bưu điện đã bị tịch thu, theo tin của Báo Tin Tức và bảnt in VOA.

Báo Tin Tức ghi rằng: Hải quan Đà Nẵng tịch thu hàng loạt sách có nội dung nhạy cảm chính trị.

Quan chức Đại diện Cục Hải quan Đà Nẵng thú nhận rằng các sách này có thể làm thay đổi suy nghĩ của người dân về “các vấn đề dân chủ, nhân quyền của Nhà nước Việt Nam hiện nay.”

Cụ thể: Tại Bưu điện TP Đà Nẵng, Đội Kiểm tra bưu phẩm bưu kiện xuất nhập khẩu thuộc Chi cục Hải quan cửa khẩu Sân bay quốc tế Đà Nẵng (Cục Hải quan Đà Nẵng) phối hợp với Trung tâm khai thác và vận chuyển (Bưu điện TP Đà Nẵng) tạm giữ, bảo quản chờ xử lý; phối hợp với lực lượng công an thành phố đã phát hiện 4 bưu kiện:

- Bưu kiện chứa 1 quyển sách tựa đề “Where the ashes are - The Odyssey of a Vietnamese Family” của tác giả Nguyễn Quý Đức, được xuất bản tại Mỹ. Bưu phẩm được gửi từ Netherlands về Việt Nam ngày 15/1/2018. Nơi gửi: P.O.BOX 7085, 3109 AA Schiedam, Netherlands. Người nhận: Phan Ngọc Thanh Bình. Địa chỉ: 36 Hoàng Văn Thụ, Quận Hải Châu, Đà Nẵng, Việt Nam.

- Bưu kiện từ người gửi Phan Hồng Anh. Địa chỉ: 01-382 Warszawa UL. Szczotkarska 37A. Người nhận: Trần Ngọc Tuấn. Địa chỉ: 100 Hồ Tùng Mậu, Quận Liên Chiểu, Phường Hòa Minh, TP Đà Nẵng, Việt Nam. Hàng hóa vi phạm là 1 quyển sách có tựa đề “Chính trị bình dân” của tác giả Phạm Đoan Trang, được xuất bản tại Mỹ.

- Bưu kiện chứa 1 quyển sách có tựa đề “Huế 1968 - A Turning Point of the American War in Vietnam” của tác giả Mark Bowden, được xuất bản tại Mỹ, người gửi là Thomas Blue 214 Irwin Ave Charlotte NC 28202-1219 US. Người nhận là Hồ Thành Nhân. Địa chỉ: 132 Lê Đại Hành, Tây Lộc, Huế, Việt Nam.

- Bưu kiện gửi từ nước Ba Lan. Người nhận là Nguyễn T.T. Hoa. Địa chỉ: 230 Nguyễn Tri Phương, Đà Nẵng, Việt Nam. Hàng hóa vi phạm là 2 quyển sách có tựa đề “Chính trị bình dân” của tác giả Phạm Đoan Trang, được xuất bản tại Mỹ.

Báo Tin Tức ghi thêm: “Cục Hải quan Đà Nẵng đã ra quyết định lập biên bản tạm giữ; đồng thời báo cáo lãnh đạo và phối hợp với cơ quan chức năng để tiến hành các bước xử lý tiếp theo.”

Cũng nên ghi nhận rằng nhà văn Nguyễn Quý Đức là công dân Mỹ, nhưng gần như thường trú tại Việt Nam vì có lúc kinh doanh mở tiệm cà phê tại Hà Nôi.

Trong khi đó, nhà báo Phạm Đoan Trang cư trú ở Hà Nội, liên tục nhiều năm bị trù dập vì tập trung viết về quyền con người.

Bản tin VOA có phỏng vấn và dẫn lời nhận định từ Blogger Phạm Lê Vương Các, nói về tác phẩm “Chính trị bình dân” của tác giả Phạm Đoan Trang:

“[Sách] Chính trị mà Việt Nam xuất bản sau năm 1975 phần lớn là viết về quan điểm của Đảng Cộng sản và dành cho các đảng viên. Còn xuất bản sách về chính trị thì hoàn toàn vắng bóng. Chính vì vậy, tôi đánh giá đây là một tác phẩm rất quan trọng. Nó mở ra một lối cho chính trị đi vào tầng lớp bình dân. Ai cũng có thể tiếp cận nó qua những câu chuyện bình dân và thực tế”.