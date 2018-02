Nhân Quyền Tố Miến Điện Bỏ Đói, Hãm Hiếp Dân Rohingya

YANGON - 1 bản tin ngắn của Amnesty International cho hay: nhà cầm quyền Myanmar cướp, bắt cóc và cố tình bỏ đói người thiểu số Rohingya ở tỉnh bang Rakhine với thâm ý dồn họ vào đường cùng, phải bỏ đi.Amnesty báo động: thanh lọc chủng tộc tiếp diễn từ khi chính quyền của đất nước có đa số dân theo đạo Phật mở chiến dịch gọi là dẹp loạn tại Rakhine từ cuối Tháng 8-2017.Lực luợng an ninh Myanmar tại biên giới khám xét các gia đình chạy sang lân bang Bangladesh để cướp của – phụ nữ bị bắt cóc, bị cưỡng hiếp khiến những người khác hoảng sợ, tìm đường thoát thân.Dân thiểu số Rohingya xác nhận nguyên nhân chính là thiếu ăn, theo lời 1 nhân chứng xưng tên Dildar Begum 30 tuổi là cư dân thị trấn Buthudaung thuộc Rakhine.Khan hiếm luơng thực phát sinh vì quân đội Myanmar ngăn cấm dân Rohingya theo đạo Hồi ra đồng làm ruộng, mua bán hay tiếp cận trợ giúp nhân đạo.Amnesty nhận định: đó là hành động có dự mưu của chính quyền Naypidaw.Trong tháng này, 1 số mồ chôn tập thể đuợc khám phá, là bằng chứng về các vụ thảm sát hàng trăm thường dân Rohingya từ cuối Tháng 8-2017.Đại diện LHQ tại Myanmar nói “Mồ chôn phi tang là bằng chứng tàn sát của lực luợng an ninh Myanmar.Trong tháng qua, Bangladesh loan báo hoãn chương trình hồi hương dân tị nạn Rohingya vì quan ngại về sự an toàn của đồng đạo khi về lại Rakhine.