Tòa Hình Sự Quốc Tế Điều Tra TT Phi Tội Ác Chống Nhân Loại

THE HAGUE - Toà Hình Sự Quốc Tế (ICC) đã khởi động cuộc điều tra về xâm phạm nhân quyền của TT Duterte trong chiến dịch bài trừ ma túy đẫm máu đã để lại hàng ngàn xác chết.Văn phòng TT loan báo hôm Thứ Năm: đã nhận cáo thị từ ICC.Quyết định điều tra phát sinh từ đơn khiếu nại tố cáo chính quyền Duterte giết người liên tục, không thay đổi.Phát ngôn viên TT, ông Harry Roque, cho hay: TT Duterte hoan nghênh việc làm của ICC và tin rằng mục tiêu là gây bối rối. Theo lời phát ngôn viên, ông Duterte cảm thấy muốn bệnh và mệt mỏi với các tố giác về cho phép gây tội ác chống nhân loại.Tuyên bố của ICC đưa lên mạng cho hay công tố viên Fatou Bensouda đã theo dõi sát tình hình Philippines từ 2016. Bà Bensouda biết 1 số tử vong xẩy ra khi băng đảng ma túy chống cự nhân viên công lực, nhưng nhiều vụ là giết người không xét xử – bà cam kết sẽ làm việc điều tra với tinh thần độc lập và không thiên vị.Với phát ngôn viên của Manila, tiến trình điều tra của ICC là phí thì giờ, và bài trừ ma túy không là vi phạm nhân quyền.1 dân biểu và 1 nghị sĩ đối lập tham gia đơn kiện Manila cả quyết “lệnh giết là chính sách” của chính quyền Duterte.Phúc trình Tháng 1-2018 của Human Rights Watch ghi: hơn 12,000 người chết từ ngày TT Duterte nhậm chức – các ước luợng khác là 14,000. Con số của Manila là 3906 tính từ Tháng 6-2016 đến ngày 26-9-2017.Phóng viên điều tra của al-Jazeera cho hay: cảnh sát can dự các vụ hành quyết nghi can mua bán ma túy đã nộp mình.