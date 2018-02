Đi Chợ Qua Amazon: Giao 2 Giờ, Miễn Phí

NEW YORK -- Sẽ có nhiều siêu thị kinh hoàng...Giao hàng miễn phí. Sau khi đặt mua, chỉ mất 2 giờ đồng hồ hàng sẽ được Amazon giao tận nhà.Công ty Amazon hôm Thứ Năm loan báo tung ra dịch vụ giao hàng miễn phí các sản phẩm thiên nhiên và hữu cơ... và chỉ mất 2 giờ đồng hồ là giao tới tận nhà tại một số thị trường.Dịch vụ này sẽ giao hàng cho người đặt mua sản phẩm từ chợ Whole Foods Market xuyên qua chương trình Prime Now tại 4 thành phố.Các khách hàng sử dụng dịch vụ Prime từ Austin, Cincinnati, Dallas và Virginia Beach có thê dùng dịch vụ này.Công ty Amazon dự tính sẽ mở rộng dịch vụ này khắp Hoa Kỳ trong năm 2018.Khách hàng sẽ có thể mua rau quả tươi, thịt và cá chất lượng cao, các món ăn cần dùng hàng ngày từ siêu thị Whole Foods Market.Một số thương hiệu rượu cũng sẽ giao cho khách hàng.Khách đặt mua dịch vụ này qua mạng www.primenow.com, cũng có thể dùng ứng dụng Prime Now app để mua hàng qua điện thoại.Khánh phải là thành viên Prime mới sử dụng dịch vụ giao hàng miễn phí trong vòng 2 giơ đồng hồ.Nếu mua giao hàng trong vòng 1 giờ, sẽ tính chi phí là 7.99$ đối với người mua từ 35$ trở lên.Dịch vụ giao hàng miễn phí trong vòng 2 tiếng đồng hồ chỉ áp dụng cho người mua từ 8 giờ sáng tới 10 giờ đêm.