MSR: Mỹ Phá Trat Tự Gây Bất Ổn Toàn Cầu; Nguy Cơ Chiến Tranh Giữa Mỹ-Bắc Hàn, Nga-NATO, Iran-Saudi Arabia

MUNICH - Trước 1 hội nghị an ninh quy tụ các nhà lãnh đạo thế giới, ban tổ chức công bố “Munich Security Report – MSR” là thẩm định chỉ hướng lịch trình hội họp, và báo trước 1 thời kỳ bất ổn toàn cầu.MRS nhận thấy Washington đơn phương giảm vai trò trên trường quốc tế, châu Âu phải biết xác định và định đoạt tương lai của mình.Các chuyên gia an ninh hiếm khi tỏ ra lạc quan - điều này là thật với MSR công bố hôm Thứ Năm, mô tả thế giới đang tiến đến gần xung đột lớn.Chủ tịch Wolfgang Ischinger của “Munich Security Conference - MSC” từng là ĐS Đức Tại Hoa Kỳ và UK chỉ ra cuộc đối đầu ồn ào giữa Bắc Hàn và Hoa Kỳ, sự gia tăng hiềm khích giữa Iran và Saudi Arabia trong lúc căng thẳng tiếp diễn giữa Nga và NATO.Phúc trình mới nhất của MSC tiên đoán Hoa Kỳ dưới quyền TT Trump sẽ phá bỏ trật tự do các triều trước tạo ra như là thế lực bảo vệ hoà bình. Với ông Trump, Washington từ bỏ các chính sách đặt căn bản trên các giá trị tinh thần, ưa chuộng các thương lượng song phương, không chú tâm vào việc phát triển các định chế vùng và toàn cầu định hình các quan hệ quốc tế.Rõ ràng là Bạch Ốc của Trump không muốn vận động ngoại giao - ngân sách ngoại giao bị cắt giảm không thương tiếc từ khi tỉ phú New York trở thành TT thứ 45. Nhưng, ngân sách quốc phòng tăng.MSR viết “Nước mạnh nhất thế giới bắt đầu phá hoại trật tự do nó tạo ra”, dẫn lời chuyên gia John Ikenberry của Princeton University.Phúc trình của MSC khuyến cáo các nước Âu Châu phải biết phối hợp để trở thành hiệu quả hơn, cần tăng phần đóng góp quân phí - Liên Âu và Na Uy nên thực hành chỉ tiêu dành 2% ngân sách dành cho quốc phòng. Đầu tư quốc phòng bằng 2% có nghĩa là tăng gần 50% quân phí NATO, tương đuơng 386 tỉ MK.Dù thế nào, MSR cũng ghi nhận vài điểm sáng. Trước hết, các quốc gia châu Âu đã tiến lại gần nhau hơn, điển hình là 25 nước đã thỏa thuận phối hợp về chính sách quốc phòng và an ninh toàn khối đuợc biết với văn kiện “Permanent Security Cooperation - hay PESCO”.Phúc trình của MSC cũng nhắc lại tuyên bố của Thủ Tướng Angela Merkel về nhu cầu trông cậy lẫn nhau, và rằng “Người Âu phải nắm trong tay định mệnh của mình”.Theo thẩm định của MSR, biến đổi khí hậu không chỉ là thiên tai nhiều hơn mà còn gây ảnh hưởng về kinh tế, chính trị, an ninh khắp địa cầu – các nước nghèo bị ảnh hưởng nhiều, tạo điều kiện phát sinh xung đột, di tản.Từ năm 2015, làn sóng di dân tràn sang châu Âu chỉ ra nhu cầu tái phối trí phát triển tại miền nam Địa Trung Hải…