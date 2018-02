Bão Cuối Tuần Đổ Tuyết, Băng Từ Mississippi Tới Ngũ Đại Hồ

NEW YORK - 1 đợt bão mới hình thành cuối tuần này đưa tuyết, băng và mưa lạnh từ miền nam Mississippi Valley đến Ohio Vally và đến phía đông Ngũ Đại Hồ.Gió mạnh đuợc dự báo tại Chicago và Detroit trong ngày Thứ Bảy.Bão sẽ ảnh hưởng bờ đông, từ Atlanta đến New York City trong đêm Thứ Bảy qua ngày Chủ nhật.Phần lớn tuyết trong đợt bão này sẽ trút xuống vùng từ đông bắc Kansas đến đông Nebraska và hầu khắp Iowa, bắc Illinois, nam Wisconsin cho tới Lower Peninsula thuộc Michigan.Chuyên viên khí tượng dự báo bão sức mạnh trung bình trong thời gian còn lại của Tháng 2.Cảnh báo bão mùa đông có hiệu lực vào lúc 6 giờ chiều Thứ Năm cho hầu hết khu vực Chicago.Cảnh báo có hiệu lực tại các Quận Cook, DuPage, Lake, Will, Boone, De Kalb, Grundy, Kane, Kendall, La Salle, Lee, McHenry, Ogle và Winnebago tại tiểu bang Illinois và các Quận Lake và Porter tại tiểu bang Indiana, và Quận Kenosha tại tiểu bang Wisconsin cho đến 9 giờ tối Thứ Sáu. Cảnh báo cũng có hiệu lực tại các Quận Elkhart, La Porte, Lagrange, St. Joseph và Steuben tại tiểu bang Indiana từ 8 giờ tối Thứ Năm đến 11 giờ tối Thứ Sáu.Nhiều trường học đã đóng cửa từ Thứ Năm.