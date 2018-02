Nhạc Sĩ Việt Khang Đến Phi Trường Los Angeles

Nhạc sĩ Việt Khang tại Phi Trường Los Angeles.Los Angerles, California (Bình Sa) -- Tại phi trường Los Angerles trưa Thứ Năm ngày 8 tháng 2 năm 2018 một buổi tiếp đón Nhạc sĩ Việt Khang, cựu tù nhân lương tâm và là tác giả các bản nhạc đấu tranh nổi tiếng như “Anh Là Ai,” “Việt Nam Tôi Đâu,” “Trả Lại Cho Dân,” đã đến phi trường Los Angerles vào lúc 1:35 PM.Ra đón Nhạc sĩ Việt Khang có các cơ quan truyền thông, truyền hình, báo chí, một số đại diện các hội đoàn, đoàn thể đấu tranh trong đó có: Ông Phan Kỳ Nhơn, Chủ Tịch Liên Ủy Ban Chống Cộng Sản và Tay Sai và phái đoàn có ông Trần Vệ, ông Lê Quang Dật và một số các thành viên trong Liên Ủy Ban, Ông Phan Thanh Châu, ông Nhan Hữu Mai và một số các thành viên trong Khu Bộ Việt Nam Quốc Dân Đảng Nam Cali. Ngoài ra chúng tôi cũng nhận thấy có Nhạc Sĩ Nam Lộc, Nhạc Sĩ Trúc Hồ, Nữ Luật Sư Thục Minh người đã trực tiếp lo phần thủ tục giấy tờ cho Nhạc Sĩ Việt Khang, các Ca sĩ Mai Thanh Sơn, Quốc Khanh và một số đồng hương cũng có mặt trong buổi tiếp đón nầy.Vào lúc 1:30 phút Nhạc sĩ Việt Khang đã đến, trong lúc nầy Nhà báo Thanh Phong đã hô to là Việt Khang đến, tất cả mọi người cùng vây quanh anh trong đó có những người bạn của anh cũng đã xúc động khi ôm chặt anh, các cơ quan truyền hình, truyền thông cũng đã vây kín anh, nhiều câu hỏi cũng được đặt ra để chờ anh trả lời. Anh cho biết vì đi đường xa nên cũng hơi mệt, tuy vậy Anh vẫn trả lời những câu hỏi của các cơ quan truyền thông. Có người hỏi anh có những sáng tác nào trên đừờng rời xa tổ quốc hay không? Anh cho biết trước khi ra đi anh đã chuẩn bị cho một sáng tác mới, viết cho đứa con trai của anh, nói xong anh hát: “Đừng buồn nhe con trai, một ngày không xa Ba sẽ trở lại.. .” Đoàn người tiếp tục cùng anh ra phía trước, trong lúc nầy các cơ quan truyền thông vẫn vây kín anh để chào mừng anh được đến miền đất tự do. Trong niềm xúc động anh đã nói: “Tôi không biết phải nói gì ngoài những lời nói chân thành nhất của tôi xin gởi đến tất cả các tổ chức đấu tranh, chính phủ Hoa Kỳ, các bạn bè thân hữu cùng đồng hương hải ngoại lời biết ơn chân thành nhất của tôi.”Sau đó Anh cùng với mọi người hát to bản nhạc “Việt Nam Tôi Đâu.”Được biết nhạc sĩ Việt Khang được sang định cư tại Hoa Kỳ là kết quả của một quá trình can thiệp lâu dài của chính quyền Mỹ và nhiều tổ chức quốc tế đối với nhà cầm quyền cộng sản Việt Nam, trong đó, đặc biệt phải nhắc đến Thượng Nghị Sĩ John McCain, người đã trực tiếp can thiệp, nêu trường hợp của nhạc sĩ này với chính phủ Hoa Kỳ khi làm việc với CSVN.Ngoài ra Tự do cho Việt Khang cũng là thành quả của công cuộc đấu tranh chung của cộng đồng hải ngoại, do đài truyền hình SBTN khởi xướng vào năm 2012, qua chiến dịch ký thỉnh nguyện thư gởi Tòa Bạch Ốc.Nhạc sĩ Việt Khang tên thật là Võ Minh Trí, sinh năm 1978 tại Tiền Giang, bị chính quyền CSVN bắt vào cuối năm 2011, và bị kết án 4 năm tù vào ngày 30 Tháng 10 năm 2012. Anh được trả tự do vào ngày 14 Tháng 12 năm 2015, và bị quản chế hai năm.Ba nhạc phẩm đấu tranh nổi tiếng của anh đó là: “Anh Là Ai,” “Việt Nam Tôi Đâu,” và “Trả Lại Cho Dân” thường được đồng bào hải ngoại hát trong các cuộc biểu tình đấu tranh chống cộng sản và tay sai.