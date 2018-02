Di Dân Đoàn Tụ Gia Đình Giúp Hoa Kỳ Hùng Mạnh Hơn

Lê Minh HảiMục di trú và bảo lãnh do Văn Phòng tham vấn di trú Robert Mullins International đảm trách hằng tuần, nhằm mục đích thông báo các tin tức thời sự liên quan đến vấn đề đoàn tụ gia đình, rất hữu ích cho quý vị nào quan tâm đến việc bảo lãnh thân nhân. Đề tài trên đây cũng được thảo luận trực tiếp trên trang nhà của văn phòng, www.rmiodp.com, tiết mục Radio, hay Facebook.com/rmiodp(Robert Mullins Internationa) Ông Donald Trump đã bị la ó khi đọc bài diễn văn đầu tiên trong Ngày Đoàn Kết Quốc Gia sau khi ông chỉ trích vấn đề "di dân dây chuyền".Tổng thống Trump đã bị những tiếng la ó phản đối từ cá vị dân cử thuộc đảng Dân Chủ trong suốt bài diễn văn đầu tiên của ông trong Ngày Đòan Kết Quốc Gia sau khi ông chỉ trích vấn đề "di dân dây chuyền". Ông gọi vấn đề này là phương tiện đưa khủng bố và "những người rất xấu xa" đến Hoa Kỳ. Ông muốn "bảo vệ (nền tảng) gia đình chỉ có vợ chồng và con cái bằng cách chấm dứt di dân dây chuyền".Tuy nhiên, ông Trump - lại một lần nữa - thể hiện sự thiếu hiểu biết về di dân dây chuyền hoặc di dân dựa trên bảo lãnh gia đình. Ông nói rằng "với hệ thống hư hỏng hiện nay, một người di dân có thể đưa cả đám bà con xa đến đất nước này". Đây là điều hòan tòan sai lầm.Di dân dây chuyền là hình thức di dân phổ biến nhất tại Hoa Kỳ đã chiếm từ 60% đến 70% vấn đề di trú hợp pháp trong thập niên vừa qua. Các nhà Dân Chủ và những người ủng hộ nói rằng "đòan tụ gia đình" là từ gọi hay hơn chữ di dân dây chuyền vì mục đích của luật pháp hiện nay của chúng ta là đưa gia đình trở về đòan tụ bên nhau. Hơn 50.000 người con của những người di dân và 85.000 cha mẹ đã đến Hoa Kỳ bằng cách di dân đòan tụ trong năm 2017.Ông Trump có ý định liên kết vấn đề di dân với việc gia tăng tội ác và khủng bố tại Hoa Kỳ. Tuy nhiên, nhiều nghiên cứu đã chứng minh rằng người di dân ít phạm tội so với người sinh trưởng ở Hoa Kỳ."Di Dân Dây Chuyền" là điều mang lại những điều tốt đẹp cho tổ tiên người Âu Châu của Donald Trump và Stephen Miller. Nhưng bây giờ ông Trump lại nói rằng di dân dây chuyền của người di dân - nếu không phải là người Âu Châu - là điều "kinh hoàng". Tại sao vậy?Vào ngày 29/12/2017, Donald Trump viết trên mạng Tweeter rằng ông sẽ hủy bỏ vấn đề Di Dân Dây Chuyền "kinh hòang" này. Ông đã đưa ra yêu cầu này như là một vấn đề không-thể-thương lượng nếu người dân muốn ủng hộ việc giúp đỡ các đương đơn diện DACA và Những Người Mơ Ước (Dreamers). DACA là chương trình do Tổng thống Obama lập ra nhằm giúp đỡ những người đã được đưa đến Hoa Kỳ bất hợp pháp từ thơ ấu có thể làm việc hợp pháp tại Hoa Kỳ.Nhưng tổ tiên của ông Trump, kể cả hai bên nội ngọai, đến Hoa Kỳ nhờ có hệ thống di dân dây chuyền. Không có vấn đề di dân dây chuyền, Trump sẽ không ở Hoa Kỳ và không trở thành tổng thống Hoa Kỳ.Ông nội của Donald Trump đến Hoa Kỳ từ nước Đức để đòan tụ với chị em ở Hoa Kỳ, và mẹ của ông Trump đến Hoa Kỳ từ nước Scotland để đòan tụ với chị em của bà. Cả hai đều đến Hoa Kỳ qua hệ thống di dân dây chuyền.Ông nội của Phó Tổng thống Mike Pence đến Hoa Kỳ để đòan tụ với anh em của ông, và người anh em này cũng đã di dân đến Hoa Kỳ từ vài năm trước để đòan tụ với người cô của ông. Ông bà cố của ông Pence cũng là di dân đến từ nước Ireland.Cụ ông sinh ra ông cố của ông Stephen Miller di dân đến Hoa Kỳ từ nước Belarus để đòan tụ với anh em rể. Nhưng điều đáng nói ở đây là chính ông Stephen Miller hiện có trách nhiệm ngồi viết khá nhiều những đề nghị của ông Trump nhằm cắt giảm tối đa việc di dân ở ngòai Âu Châu.Tổ tiên di dân của ông Trump, ông Pence và ông Miller không học cao, chẳng có năng khiếu gì đặc biệt hoặc có lương bổng cao nhưng ông Trump và ông Miller bây giờ lại đòi hỏi di dân phải có những điều này. Và ông nội người Đức của ông Trump hoặc tổ tiên gốc Do Thái - Nga của ông Miller có lẽ cũng chẳng có khả năng Anh ngữ mà ông Trump muốn các đương đơn sau này của hệ thống chiếu khán (visa) dựa trên việc tính điểm phải có khả năng Anh ngữ này. Hầu hết di dân vào thời điểm đó từ Âu Châu không nói Anh ngữ trôi chảy và nhật báo hàng ngày của họ được in bằng Đức ngữ, hoặc lọai Đức ngữ cổ của người Do Thái sử dụng ở Trung và Đông Âu, tiếng Ý và những ngọai ngữ khác ở Âu Châu.Điều gì đã thay đổi từ thời điểm tổ tiên của Tổng thống Trump đến Hoa Kỳ vào cuối thế kỷ 19 hoặc đầu thế kỷ 20 mà chẳng có năng khiếu gì đặc biệt hoặc giáo dục cao? Liệu lúc đó Hoa Kỳ thiếu hụt công nhân không năng khiếu và nước này cần nhập cảng những người không bằng cấp, không năng khiếu từ Âu Châu chăng? Vào thời gian đó, có lẽ Hoa Kỳ cần công nhân di dân nhưng chỉ có di dân Âu Châu được chiếu cố. Điều này được thể hiện rất rõ qua Đạo luật Cấm Nhập Cảnh Người Hoa và cũng nhằm vào việc không cho tất cả người Á Châu di dân đến Hoa Kỳ lúc bấy giờ.Lý do nào hệ thống Di Dân Dây Chuyền được chấp nhận từ xa xưa nhưng lại bị tấn công bây giờ? Ngày xưa, hầu hết di dân đến Hoa Kỳ qua những liên hệ gia đình và hầu hết là người da trắng ở Âu Châu. Họ không đến từ Phi Châu, Á Châu hoặc Châu Mỹ La Tinh. Nhưng hầu hết di dân ngày nay không đến từ Âu Châu. Hầu hết không là người da trắng. Đó là lý do tại sao ông Trump lo lắng!Hệ thống di dân dựa trên ý nghĩa đòan tụ gia đình của chúng ta rất tốt đẹp ở Hoa Kỳ.Mặc dù những lời bình luận tiêu cực mà chúng ta đã được nghe về hệ thống di dân dây chuyền hoặc di dân đòan tụ gia đình, hệ thống di dân dựa trên liên hệ gia đình đã đóng góp rất nhiều cho sự thành công của đất nước Hoa Kỳ.Hệ thống đòan tụ gia đình hiện nay được thành lập từ năm 1965 sau khi Đạo Luật Di Trú và Quốc Tịch được thông qua. Trước đó nhiều thập niên đã có hệ thống di trú kỳ thị chỉ nhằm chiếu cố những di dân đến từ Bắc Âu và lọai ra di dân từ những nơi khác, kể cả dân Ý Đại Lợi và Do Thái, và tuyệt đối cấm di dân từ các nước Ả Rập và Á Châu.Vào đầu thập niên 1960, quốc hội đã thay đổi hệ thống di trú của chúng ta để hệ thống này dựa trên giá trị đòan tụ gia đình thay vì dựa trên yếu tố chủng tộc. Hệ thống di trú mới sắp xếp theo thứ tự ưu tiên mà những công dân Hoa Kỳ hoặc thường trú nhân có thể nộp đơn bảo lãnh thân nhân của họ. Vì thế, chúng ta đã có hệ thống di trú gia đình như hiện nay.Thật là hoang đường khi nói rằng một người di dân có thể đưa hàng chục thành viên trong gia đình đi với họ đến Hoa Kỳ. Không thể có hàng đòan người trong gia đình đến Hoa Kỳ như ông Trump nói. Hệ thống di trú của chúng ta không cho phép bất cứ ai có thể bảo lãnh ông bà nội-ngọai, cô, chú, bà con, cháu trai, cháu gái. Trên thực tế, thời gian bảo lãnh phải mất nhiều năm hoặc trên một thập niên để có thể thành công trong việc đòan tụ gia đình. Thêm vào đó, trước khi đến Hoa Kỳ, người bảo lãnh phải chứng minh các phương tiên tài chánh để trợ giúp thân nhân của họ.Tổng thống Trump tin rằng chúng ta nên có hệ thống dựa trên việc tính điểm, mà ông thường dùng từ hệ thống di trú "dựa trên giá trị". Tuy nhiên, hệ thống di trú dựa trên sự liên hệ gia đình hiện nay rất hữu hiệu. Các thành viên gia đình là một hệ thống tự trợ giúp lẫn nhau. Họ cho nhau vay mượn tiền khi ngân hàng không thể giúp. Và thân nhân, cũng như ông bà nội ngọai thường giúp đỡ chăm sóc cháu khi cha mẹ chúng phải đi làm việc chăm chỉ để mang lại đời sống tốt hơn và có ý nghĩa hơn. Chính ví thế, những người di dân của chúng ta là những thí dụ điển hình về những câu chuyện thành công ở Hoa Kỳ.Những gia đình di dân sống dưới mức căn bản nghèo đói nếu có dựa vào những lợi ích cộng đồng thì vẫn ít hơn những gia đình sinh trưởng tại Hoa Kỳ có cùng mức lợi tức. Người di dân có khả năng mua nhà vẫn nhanh hơn những người Mỹ sinh trưởng tại Hoa Kỳ. Và như chúng ta thường nói về Ước Mơ Mỹ Quốc, ước mơ này tiếp tục truyền đến những thế hệ tiếp theo. Nếu so sánh với tất cả dân Mỹ, con cái của người di dân vào đại học rất nhiều và ít khi phải sống trong cảnh thiếu thốn.Di dân đến Hoa Kỳ qua hệ thống di trú gia đình thành công về kinh tế rất nhiều và ít khi dựa vào sự trợ giúp của chính phủ. Tổng thống nên hiểu về những dữ kiện này trước khi làm chính sách.Khó ai tin tưởng rằng tổng thống sẽ thay đổi một hệ thống di trú tốt đẹp hơn nếu ông không dựa trên những dữ kiện thực tế. Nhưng một điều chắc chắn đã xảy ra: Hệ thống di trú gia đình đã làm cho Hoa Kỳ hùng mạnh.Hỏi Đáp Di Trú- Hỏi: Tại sao gia đình là nền tảng rất quan trọng đối với sự hòa nhập kinh tế và xã hội của những người mới đến Hoa Kỳ?- Đáp: Các cộng đồng sắc tộc và gia đình mang lại nhiều nguồn lợi ích quan trọng cho những người mới nhập cư, chẳng hạn như cơ hội có việc làm, tạo sự tín dụng và nhiều lọai trợ giúp khác. Nói cách khác, khi người mới nhập cư dựa trên chiếu khán (visa) bảo lãnh gia đình, họ đã có sẵn những nguồn cung cấp trợ giúp họ định hướng đời sống và có việc làm hoặc bắt đầu tự kinh doanh.- Hỏi: Di trú dựa trên liên hệ gia đình ảnh hưởng ra sao đến sự phát triển doanh nghiệp và thăng tiến cộng đồng?- Đáp: Các cộng đồng di dân mang lại một môi trường tốt đẹp để phát triển doanh nghiệp. Những gia đình mở rộng và các cộng đồng di dân đòan kết dễ dàng tạo sự hòa nhập kinh tế hơn cho những người mới nhập cư và làm phát triển sự đầu tư tại Hoa Kỳ, cũng như tạo ra nhiều hình thức doanh nghiệp.Nhiều công ty kỹ thuật rất thành công đã được thành lập bởi những doanh gia sinh đẻ ở ngọai quốc, chẳng hạn như các công ty Intel, eBay, Yahoo! và Google đã được thành lập bởi những người di dân. Chẳng có người di dân nào trong số này đến Hoa Kỳ theo hệ thống dựa trên giá trị như ông Trump đề nghị. Tất cả họ đều đến Hoa Kỳ nhờ vào hệ thống di trú dựa trên việc bảo lãnh gia đình.- Hỏi: Có giải pháp di trú nào có thể hấp dẫn mọi người không?- Đáp: Đề nghị tốt nhất mà chúng ta đã thấy là giữ hệ thống di trú dựa trên giá trị gia đình và thêm một chương trình khác dành cho các đương đơn cần dựa trên giá trị của họ.Quý độc giả muốn có thêm tin tức cập nhật, xin theo dõi qua báo chí hay đón nghe chương trình phát thanh và phát hình trực tiếp của chúng tôi vào mỗi tối thứ Tư từ 7-8PM, trên các làn sóng 1430AM, 1500AM, và 106.3FM và trên trang nhà của văn phòng: www.rmiodp.com. Hoặc Facebook.com/rmiodp. Hay liên lạc với một văn phòng Robert Mullins International gần nhất: Westminster: Văn Phòng mới trong khu Hanoi Plaza, trên đường Bolsa (714) 890-9933 , San Jose (408) 294-3888 (779 Story Road, phía trước Wal Mart), Sacramento (916) 393-3388 hay Email: info@rmiodp.com.Lê Minh Hải