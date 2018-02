France Nguyen thành viên của học khu Westminster

được bình chọn là chủ tịch Hướng Đạo địa phương





SANTA ANA, Calif. (Tháng giêng XX, 2018) – The Orange County Council, Boy Scouts of America hân hạnh thông báo Frances Nguyen, môt doanh nhân địa phương và cũng là thành viên hội đồng quản trị học khu Westmisnter, là tân chủ tịch của quận El Capitan Hướng Đạo.





Quận El Capitan hiện tại có 1,400 em hướng đạo sinh cấp nhỏ và lớn từ các thành phố Garden Grove, Westminster, Stanton và Anaheim. Vai trò cuả Nguyen bao gồm tuyển sinh, hướng dẫn, thúc đẩy, và quản lý đội ngũ hướng đạo sinh tình nguyện đế đảm bảo chương trình hướng đạo tại quận Cam. Điều nầy bao gồm cả tuyển sinh , gây quỹ để hổ trợ chương trình hướng đạo.





Nguyen được bầu vào thành viên quản trị học khu Westmisnter năm 2016. Cô còn là người Mỹ gốc Việt đầu tiên trở thành chủ tịch phòng thương mại Westminster. Nguyen là một nhà hoạt động cộng đồng 35 năm trước và một chủ doanh nghiệp tự hào Golden Trophy & Promotions, người vừa nhận giải thưởng doanh nghiệp của năm tại Westmister. Cô là chủ tịch người Việt gốc Mỹ đầu tiên của Hiệp Hội Sinh Viên Miền Nam California.





Nguyen là giảng viên tại Coast College và từng tham gia vào nhiều uỷ ban và hội đồng tại trường cao đẳng cộng đồng Coastline. Cô có bằng cử nhân về hệ thống thông tin máy tính từ trường đại học cộng đồng Cal Poly Pomona và bằng cao hoc tại trường đại học Argosy.



The Orange County Council, Boy Scouts of America:

The Orange County Council, Boy Scouts of America là một trong những cơ quan phuc vụ thanh thiếu niên lớn nhất trong quận đang phục vụ hơn 20,000 thanh thiếu niên vơí chương trình giáo dục bồi giưỡng giá trị, thể dục thể thao và nhận thức về môi trường. Nhiệm vụ của Boy Scouts of America là chuẩn bị cho các thành viên trẻ tuổi từ 6 tới 21 những chọn lựa đạo đức suốt cuộc đời. Muốn biết thêm thông tin về the Boy Scout of Ameirca, xin ghé thăm trang mạng www.ocbsa.org