Ngân Hàng Bangladesh Định Kiện Ngân Hàng Phi Vụ Tin Tặc

DHAKA - Ngân hàng trung ương Bangladesh định kiện 1 ngân hàng Philippines về vụ tin tặc vô danh trộm 81 triệu MK chuyển vào chi nhánh Manila của ngân hàng thương mại Rizal (tên tắt RCBC) rồi nhanh chóng rút và rửa tiền tại các sòng bài.Đơn kiện nộp tại toà New York vì trương mục của ngân hàng trung ương Bangladesh tại chi nhánh FED New York bị trộm.Chỉ 1 phần nhỏ đuợc thu hồi, khiến cho bộ trưởng tài chính Muhith căm phẫn tỏ ý muốn “xoá sổ RCBC”.Theo phó thống đốc Razee Hassan, có thể khởi kiện vào Tháng 4.Năm 2016, chính quyền Manila đã xử phạt RCBC 21 triệu MK về vụ này – quản lý chi nhánh RCBC bị truy tố tội rửa tiền.Tin tặc tấn công FED với mưu đồ trộm tiếp 850 triệu MK, nhưng hệ thống an ninh của FED và sai lầm trong lúc gõ bàn phím đã làm hỏng kế hoạch lớn.