3 Thanh Niên Mỹ Bắt Khủng Bố, Đóng Phim ‘The 15:17 To Paris’ Do Đạo Diễn Lừng Danh Clint Eastwood 87 Tuổi Thực Hiện

PARIS - 3 công dân Hoa Kỳ, gồm 2 quân nhân, đã hội ngộ tại thủ đô Pháp nhân dịp trình chiếu lần đầu tiên phim mà họ là nhân vật thật cũng là diễn viên.Qua phim này, 3 chàng kể lại thành tích chế ngự 1 jihadist là di dân Morocco trên xe điện đang trực chỉ Paris năm 2015.Một số công nhân khẩn cấp đã chăm sóc vết thương cho họ cũng đóng phim và đến dự.Đạo diễn là tài tử huyền thoại Clint Eastwood 87 tuổi nhận đây là lần đầu tiên ông chỉ huy làm 1 phim về anh hùng với diễn viên là nhân vật thật – ông nói: nên cho mọi người nhận biết rằng chính họ cũng có tiềm lực để làm những việc phi thuờng. Phim này cổ vũ tinh thần ấy. 3 thanh niên Hoa Kỳ đuợc vinh danh tại Pháp và tại quê hương Hoa Kỳ gồm Spencer Stone phục vụ không quân, Alek Skarlatos là vệ binh quốc gia Oregon.Hôm ấy, Stone nhào tới nghi can khủng bố El Khazzan, giựt súng AK-47 và 1 súng ngắn kẹt đạn khi y định bắn anh. 2 người kia, là bạn từ thời thơ ấu, khống chế tên jihadist, đánh y bất tỉnh và trói tứ chi như trói heo.Nữ y tá Nathalie Capron, đóng vai y tá trong phim hồi tưởng và nói “Chúng tôi có thể đã chết hết”.Skarlatos đã xuất hiện trong chương trình truyền hình “Dancing with the Stars sau vụ tấn công khủng bố bất thành xác nhận 3 anh em đã biết và thân nhau từ khi rất nhỏ - anh nói: nếu tình thế biến chuyển khác, chúng tôi đã mất mạng cả. Anh tâm sự: “Tôi tưởng là hàng triệu năm mới có cơ hội đóng phim với đạo diễn Eastwood – chúng tôi không muốn để ông thất vọng”.