Tòa Buộc Trump University Hoàn Trả Học Phí 25 Triệu MK

LOS ANGELES - Toà phúc thẩm phân xử đơn kiện tập thể của số học viên ghi danh học tại Trump University quyết định cho họ nhận lại phân lớn học phí đã nộp, tổng cộng 25 triệu MK - dàn xếp bằng 25 triệu đã đuợc chấp thuận từ Tháng 3, bị đe dọa bởi 1 người duy nhất là luật sư Sherri Simpson (có văn phòng tại Florida) muốn tự mình kiện riêng.Nhưng toà phúc thẩm quản hạt 9 tại San Francisco nói toà án Nam California chấp thuận cuộc dàn xếp là đã hành động thận trọng theo sự công bằng của toàn thỏa thuận.Phán quyết nguyên thủy do chánh án Gonzalo Curiel (mà ông Trump đánh giá là thiên vị vì là gốc Mexico) đã chấm dứt 3 đơn kiện liên quan, ảnh hưởng 4000 nạn nhân bị lừa.2 hồ sơ kiện tập thể chống lại trường dạy nghề địa ốc của Trump (đã giải thể) diễn ra năm 2010 tại California với cáo giác “luờng gạt bằng quảng cáo tiếp thị ngụy tạo”, và do giám đốc tư pháp New York khởi tố năm 2013.Ý kiến đưa lên mạng hôm Thứ Ba cho hay: thay vì đuợc dạy nghề như hưá hẹn, học viên bị khuyến dụ đầu tư hàng chục ngàn MK trong các chương trình gọi là dạy kèm không bao giờ thực hành.Để bảo vệ thể diện trong lúc tranh cử, ông Trump thỏa thuận trả tiền.Cuối cùng, hàng ngàn cựu học viên đã có thể đưa trường Trump University vào lịch sử, theo phát biểu của luật sư Amber Eck, đại diện 1 số nguyên đơn.