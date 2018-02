Hàng Không Việt Từ Nhật Về VN, ‘Quên’ Chở Theo Hành Lý...

SAIGON -- Một hãng hàng không Việt Nam chơi nổi, chơi không giống ai...Trong khi tất cả các chuyến bay quốc tế từ Nhật Bản về Nội Bài hôm 6/2/2018 vẫn không có gì phiền trách, chỉ duy công ty Jetstar Pacific -- một hãng hàng không bản doanh ở Sài Gòn -- quyết định chở hành khách về đúng ngày 6/2 và tất cả hành lý chở đi phi cơ khác sau một ngày để về tới Hà Nội ngày 7/2/2018...Có gì mờ ám ở đây? Phải chăng, vì gần Tết, phải ưu tiên chở hàng cho các quan lớn hay các công ty có kinh doanh về Tết? Công ty lấy cớ giảm tải vì thời tiết xấu... Thực tế, tất cả các hãng hàng không quốc tế khác đều không vướng chuyện này.Bản tin VietnamNet ghi nhận: Bay từ Nhật về Nội Bài, hành khách bị bỏ lại hành lý.Một số hành khách đi chuyến BL621 của Jetstar từ sân bay quốc tế Kansai (Nhật) về Nội Bài đã không thể nhận lại hành lý ngay do máy bay phải giảm tải để tiếp thêm nhiên liệu.Bản tin ghi lời anh Đoàn Thế Dự đăng lên Facebook vụ việc hơn 100 khách đi máy bay Jetstar từ Osaka (Nhật) về Hà Nội nhưng không thấy hành lý ký gửi khi xuống sân bay Nội Bài.Nhiều người bất mãn vì chờ hơn hàng giờ đông hồ ở quầy hành lý thất lạc mới thấy nhân viên Jetstar đến giải quyết.Tất cả hành khách muốn biết vì sao mãi chưa nhận được hành lý và muốn biết khi nào nhận được hành lý.Sau đó nhân viên của Jetstar đã giải thích nguyên nhân là hành lý bị quá cân ở Osaka.Một số khách thắc mắc vì sao quá tải hành lý nhưng Jetstar vẫn nhận và trong trường hợp mất hành lý thì hãng sẽ xử lý thế nào.Bản tin VietnamNet ghi rằng hành khách bực dọc khi chờ lâu nhưng chưa nhận được lời xin lỗi nào từ hãng Jetstar.Xác nhận với VietNamNet, đại diện Jetstar Pacific cho biết, chuyến bay từ Osaka về Hà Nội đã phải cắt giảm hành lý tại sân bay Osaka do tiên lượng thời tiết xấu trên đường bay để bảo đảm an toàn.Theo tự điển Wikipedia, công ty hàng không này mô tả sơ lược là Công ty Cổ phần Hàng không Jetstar Pacific Airlines (Jetstar Pacific Airlines Joint Stock Aviation Company), hoạt động với tên gọi Jetstar Pacific, là hãng hàng không giá rẻ đầu tiên của Việt Nam, có trụ sở tại Sân bay Quốc tế Tân Sơn Nhất (SGN), Sai Gon, Việt Nam. Với tiêu chí hoạt động là cung cấp vé máy bay giá rẻ mỗi ngày, hiện Jetstar Pacific điều hành các dịch vụ bay chở hành khách và hàng hoá tới các điểm đến nội địa của Việt Nam bằng đội bay Airbus A320 - 180 ghế. Hãng có 2 cổ đông chính là Hãng hàng không quốc gia Việt Nam - Vietnam Airlines chiếm 70% cổ phần và Tập đoàn Qantas của Úc chiểm 30% cổ phần.Nghĩa là, Jetstar là cánh tay nối dài của Vietnam Airlines.