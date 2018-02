Hội Ái Hữu CSQG Nam Cali Tiệc Mừng Xuân Mậu Tuất 2018

Trong tiệc mừng xuân Mậu Tuất 2018 của Hội Ái Hữu CSQG Nam California.Anaheim, Nam California (Bình Sa)- - Theo thông lệ hằng năm, Hội Ái Hữu Cảnh Sát Quốc Gia Nam Californa đều tổ chức tiệc Tất Niên, mừng Xuân mới.Tiệc tất niên đón mừng Xuân Mậu Tuất 2018 đã được tổ chức vào lúc 12 giờ trưa Chủ Nhật, ngày 4 tháng 2 năm 2018 tại nhà hàng Golden Sea, 9802 W. Katella Ave, Anaheim, Nam California, đặc biệt buổi họp mặt năm nay còn để tưởng nhớ 50 năm nạn nhân Tết Mậu Thân 1968.Tham dự buổi tiệc ngoài các niên trưởng, các chiến hữu trong đại gia đình Cảnh Sát Quốc Gia, các Niên trưởng có: Trần Minh Công, Trần Quan An, Hồ Khắc Đàm, Đoàn Duy Tấn, Trần Ngọc Uyên, Lưu Việt Nam, Phan Tấn Ngưu, Ngô Bá Phước. Ngoài ra còn có: chiến hữu Nguyễn Tấn Lực, Hội Trưởng và phái đoàn Hội CSQG bắc Cali, chiến hữu Lê Đối và phái đoàn Hội CSQG Pomona; chiến hữu Nguyễn Ngọc Tuấn, Hội Trưởng và phái đoàn Hội CSQG San Diego, Một số hậu duệ Lực Lượng Cảnh Sát Quốc Gia, tân Hội Trưởng Hội H.O. Cứu trợ TPB/QP/VNCH là nữ Thiếu Tá CSQG Nguyễn Thanh Thủy, nguyên là Biệt Đội Trưởng Biệt Đội Thiên Nga thuộc Bộ Tư Lệnh CSQG/VNCH, và Tiến Sĩ James B.Wells, con của một cựu cố vấn CSQG đã tử trận tại Việt Nam.Về quan khách, dân cử có: Thị Trưởng Thành Phố Westminster ông Tạ Đức Trí, Nghị Viên Thành Phố Garden Grove ông Phát Bùi, ông cũng là Chủ Tịch Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia Nam California, bà Frances Nguyễn Thế Thủy, Ủy Viên Gáo Dục Học Khu Westminster. BS. Võ Đình Hữu, Chủ Tịch Hội Đồng Chấp Hành Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia Liên Bang Hoa Kỳ, Về phía hội đoàn và cộng đồng có sự hiện diện của Chủ Tịch Liên Hội Cựu Chiến Sĩ, Chủ Tịch Tập Thể Chiến Sĩ Trung Tâm Tây Nam Hoa Kỳ, quý vị Tổng Hội Trưởng, Hội Trưởng của các quân binh chủng Quân Lục Việt Nam Cộng Hòa, Giáo sư Nguyễn Ngọc Mai (Trường Nữ Trung Học Lê Văn Duyệt, Saigon),TS Phạm Kim Long và phu nhân, các hội đồng hương có phái đoàn Hội Đồng Hương Quảng Nam Đà Nẵng, Hội Bà Rịa Phước Tuy, Hội Biên Hòa, Hội Bạc Liêu...Trong phần nghi thức chào quốc kỳ Việt Nam Cộng Hòa, Hoa Kỳ, phút mặc niệm do Ban hợp ca Hội Cảnh Sát Quốc Gia với áo dài màu xanh cùng các chiến hữu trong các bộ cảnh phục hát quốc ca; sau đó, mọi người dành một phút im lặng để tưởng niệm các bậc tiền nhân, các anh hùng CSQG và QL/VNCH cùng Quân, Dân, Cán, Chính đã bỏ mình vì lý tưởng tự do. Đặc biệt tưởng nhớ các chiến sĩ CSQG, Quân, Dân, Cán, Chính VNCH đã bị Việt cộng thảm sát trong biến cố Tết Mậu Thân 1968. Sau tiếng kèn truy điệu, quý niên trưởng Trần Minh Công, Trần Quan An, Nguyễn Khắc Đàm, Phan Tấn Ngưu và Hội Trưởng Nguyễn Doãn Hưng lên niệm hương trước bàn thờ Tổ Quốc.Sau phần nghi thức, chiến hữu Nguyễn Ngọc Tiến, Trưởng Ban Tổ Chức lên ngỏ lời chào mừng và cảm tạ quan khách, quý niên trưởng, các hội đoàn bạn, qúy thân hữu và qúy đồng nghiệp đã hy sinh thì giờ cuối tuần đến tham dự và chung vui với Hội CSQG Nam California. Sau cùng ông kính chúc tất cả một năm mới An Khang, Thịnh Vượng và Thắng Lợi.Tiếp theo, Chiến hữu Nguyễn Doãn Hưng, Hội Trưởng Hội Ái Hữu CSQG Nam Cali lên chào mừng và tường trình một số sinh hoạt của Hội trong năm qua. Đặc biệt ông nhắc đến sự thành công của Chương Trình Hậu Sự CSQG, chỉ sau hơn hai năm làm việc, số hội viên đã gia tăng từ 145 lên 248, tăng thêm 103 hội viên, gần 70%, một kết quả đáng khích lệ. Sau đó, ông mời niên trưởng Trần Quan An, Chủ Tịch Hội Đồng Quản Trị Tổng Hội CSQG đại diện gia đình CSQG có lời Chúc Tết đến qúy quan khách và các chiến hữu.Sau đó Ban tổ chức mời niên trưởng, cựu Đại Tá Trần Minh Công, nguyên Viện Trưởng Học Viện CSQG nói về biến cố Tết Mậu Thân 1968. Trong thời gian biến cố Mậu Thân xảy ra, niên trưởng Trần Minh Công lúc đó là Trưởng Ty CSQG Quận 2, Saigon; đích thân ông trực tiếp chỉ huy lực lượng CSQG chống trả quân Việt cộng trong nhiều đường phố thủ đô Saigon và gây khá nhiều tổn thất cho VC. Ngoài ra, một nhân chứng khác là chị Cẩm Y, một sĩ quan CSQG phục vụ tại Bộ Chỉ Huy CSQG Thừa Thiên - Huế đã kể lại nỗi kinh hoàng và tội ác man rợ của Việt cộng khi chúng tạm chiếm được cố đô Huế trong biến cố Tết Mậu Thân mà chính chị tận mắt chứng kiến.Tiếp theo Ông Welles con của một cựu cố vấn CSQG đã tử trận tại Việt Nam lên kể nhiều chi tiết về người cha mà ông rất kính trọng và thương nhớ mặc dù lúc bố ông qua đời, ông mới có 9 tuổi, và trong hồ sơ của quân đội Hoa Kỳ có ghi rằng mẹ ông đã nhờ các viên chức USAID lấy tên và địa chỉ của gia đình CSQG bị chết trong lúc đến cứu thân phụ ông, nhưng đến nay bà vẫn không nhận được yêu cầu. Ông tin rằng việc ông liên lạc với Tổng Hội CSQG có thể giúp gia đình ông thỏa mãn nguyện vọng.Buổi tiệc bắt đầu với chương trình văn nghệ do MC. Mai Lan điều hợp với sự đóng góp của các ca sĩ thân hữu, các Ban hợp ca: Cảnh Sát Quốc Gia, Tập Thể Chiến Sĩ, Biệt Động Quân.. . Mở đầu với bản “Cảnh Sát Quốc Gia Hành Khúc.”Xen lẫn chương trình văn nghệ có phần xổ số gây qũy.Trong lúc nầy Ban tổ chức mời chiến hữu Phan Tấn Ngưu, Tổng Hội Trưởng Tổng Hội Cảnh Sát Quốc Gia lên giới thiệu Đặc San Phượng Hoàng Xuân Mậu Tuất 2018. Đây cũng là số đặc biệt Tưởng Niệm 50 Năm Mậu Thân 1968-2018, đặc san khổ Magazine, dày 260 trang với nhiều bài vở và tài liệu giá trị. Sau đó các thành viên trong ban tổ chức đã đem đặc san đến từng bàn để tặng cho những người tham dự.Đặc biệt lần đầu tiên xuất hiện tại Nam California chiếc xe Jepp Cảnh Sát Việt Nam Cộng Hòa đậu trước nhà hàng, nhiều chiến hữu và thân hữu đã chờ nhau để chụp hình lưu niệm.Mọi chi tiết liên lạc về Hội CSQG Nam Cali xin gọi: CH Nguyễn Doãn Hưng (949) 228-4027 hay CH Nhữ Đình Toán (714) 589-6031.