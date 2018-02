Trà Nóng, Quan Sứ, Ngộ Độc, Ông Táo, Hoa Giả...

Xuân NiệmTrà nóng là hại vô cùng... đó là lời các chuyên gia y khoa cảnh báo. Vậy mà trước giờ nhiều người vô ý, tự hại mình, vẫn ưa trà nóng. Thế nên, tuyệt vời là trà nguội.Bản tin từ thông tấn Nga Sputnik viết: Uống trà nóng cùng với rượu và hút thuốc làm tăng cao nguy cơ ung thư thực quản, - nhóm các nhà khoa học Trung Quốc đi đến kết luận như vậy. Công trình nghiên cứu của họ đăng trên tạp chí Annals of Internal Medicine.Nhóm chuyên gia y học dành 9 năm nghiên cứu về sức khỏe và thói quen ăn uống của 456.000 người ở độ tuổi 30-79. Trong thời gian này, phát hiện 1731 trường hợp ung thư thực quản.Còn các quan sứ ta chuyện nước chẳng lo, lại chỉ lo củng cố đời con. Bản tin VietnamNet ghi lời ông Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc “...lưu ý đến cán bộ còn yếu chuyên môn, “lo việc nhà hơn việc nước”, ít am hiểu thị trường, chưa thông thạo công việc, ngại khó ngại khổ... còn tình trạng một số ít cán bộ làm công tác tham tán thương mại có chủ trương “hy sinh đời bố củng cố đời con”, tức lo đưa con đi học, còn thương vụ thì chưa quan tâm đúng mực.”Trong khi đó, báo Thanh Niên kể: Chiều 6.2, Bệnh viện đa khoa tỉnh Bình Dương và Phòng khám đa khoa Medic (cơ sở 2 Bình Dương) tiếp nhận hàng trăm công nhân (CN) Công ty Kim Sương (chuyên sản xuất giày da, KCN Đại Đăng, TP.Thủ Dầu Một) nhập viện với các biểu hiện của ngộ độc thực phẩm.Báo Lao Động kể chuyện ông Táo Hà Nội: Từ 20 tháng Chạp, phố Hàng Mã (Hoàn Kiếm, Hà Nội) đã trở nên rực rỡ sắc màu của đồ mã, đồ trang trí dành riêng cho Tết Nguyên Đán. Đây không chỉ là địa điểm để người dân thủ đô sắm tết mà còn thu hút sự chú ý của du khách nước ngoài. Phố Hàng Mã rực rỡ sắc đỏ trước ngày ông Công ông Táo.Trước ngày tiễn ông Công ông Táo về trời (23 tháng Chạp), Hàng Mã, Hà Nội trở nên đông đúc, tấp nập hơn bao giờ hết.Báo Người Lao Động kể: Không trình báo cơ quan chức năng mà đưa thông tin bánh trung thu có dòi lên Facebook, một người bị tòa tuyên buộc bồi thường 12 triệu đồng.Chiều 6-2, TAND tỉnh Quảng Nam đưa ra xét xử phúc thẩm vụ án "Yêu cầu bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng" giữa nguyên đơn là bà Ngô Thị Bích Thuận, chủ Cơ sở bánh Hoa Sen (thị trấn Hà Lam, huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam) và bị đơn là bà Nguyễn Thị Xuân Đào (SN 1975, ngụ thị trấn Hà Lam).Báo Hà Nội Mới kể chuyện lái xe ẩu: Thanh niên điều khiển xe máy Exciter phóng bạt mạng trên đường dẫn tới tai nạn với xe ô tô khiến người này tử vong tại chỗ.Vụ tai nạn xảy ra vào 10h55 tối 5-2 trên đường Minh Khai (thị xã Từ Sơn, Bắc Ninh) giữa xe máy Exciter do một nam thanh niên điều khiển với xe ô tô.Tuổi Trẻ báo động: Không ít người mua hoa kiểng chưng tết phản ảnh đã “dính bẫy” hoa giả, khi mua hoa của những người bán hoa dạo trên đường phố Đà Nẵng.Trưa 5-2, anh T.L.N. đã mua hoa hai chậu hoa Trà My của một người bán dạo trên đường Đặng Tử Kính, thành phố Đà Nẵng, nhìn bên ngoài, hai chậu hoa rất đẹp bông cực tươi.Tuy nhiên, khi mang về đến nhà anh N. nhìn thấy nơi bông hoa có một lớp khô cứng giống keo... Hóa ra hoa được gắn vào đầu ngọn lá bằng keo và một cọng kẽm nhỏ.Bản tin TTXVN kể: Tỷ lệ tự tử ở thanh thiếu niên Việt Nam đang ngày càng gia tăng.Những người có biểu hiện rối loạn về sức khỏe tâm thần không được điều trị thường có ý định và hành động tự sát. Thế nhưng, thiếu các dịch vụ chăm sóc sức khoẻ tâm thần đang dẫn tới việc không ngăn ngừa được tình trạng tự tử.Báo Giáo Dục VN ghi lời Tiến sĩ Lê Viết Khuyến (Nguyên Vụ phó vụ giáo dục đại học) cho rằng nên để các trường quyền chủ động định ra các tiêu chuẩn và tự bổ nhiệm giáo sư, phó giáo sư của chính trường đó... giáo sư, phó giáo sư phải gắn liền với trường. Đây là xu hướng chung của thế giới và nếu để các trường có quyền tự phong hàm giáo sư, phó giáo sư thì rất có thể sẽ hạn chế được chuyện tiêu cực trong phong hàm, vì chỉ có nhà trường mới hiểu rõ nhất trình độ cán bộ của mình.Báo Đồng Nai kể chuyện xe đụng: Khoảng 22 giờ, ngày 5-2, trên đường Bùi Trọng Nghĩa, thuộc khu phố 5, phường Trảng Dài, TP.Biên Hoà đã xảy ra một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng giữa ô tô và xe máy, khiến 3 cha con đi xe máy phải nhập viện trong tình trạng nguy kịch.Báo Khánh Hòa kể chuyện đàn anh Phương Bắc quậy: Chiều 29-1, Công an tỉnh Khánh Hòa cho biết đang củng cố hồ sơ để xử lý 7 người nước ngoài về hành vi kinh doanh du lịch trái phép.Trước đó, chiều 25-1, tiến hành kiểm tra hành chính một ngôi nhà trên đường Trần Quang Khải, TP. Nha Trang, các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh phát hiện một nhóm người mang quốc tịch Trung Quốc đang tổ chức kinh doanh du lịch lữ hành quốc tế trái phép. Làm việc với cơ quan công an, một người tên Zen Da Long thừa nhận đã thuê ngôi nhà trên và cũng là người đứng đầu nhóm để thực hiện kinh doanh du lịch lữ hành.Bản tin CafeF/Thời Đại kể: Xuất khẩu hạt tiêu sẽ tiếp tục đối mặt với nhiều khó khăn khi cung đang vượt cầu. Diện tích tiêu tăng nhanh ở Việt Nam và một số nước khác đã làm sản lượng toàn cầu tăng mạnh.Theo Cục Xuất nhập khẩu (Bộ Công Thương), từ đầu tháng 1/2018 đến nay, giá hạt tiêu tại thị trường trong nước tiếp tục biến động theo xu hướng giảm. Hiện giá hạt tiêu trung bình từ 61.000 - 64.000 đồng/kg, giảm 7.000-8.000 đồng/kg so với đầu tháng và chỉ bằng một nửa so với cùng kỳ năm 2017.