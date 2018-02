Ủy Viên Đối Ngoại TC Tới Mỹ Chận Chiến Tranh Mậu Dịch

(Xem: 186)

ROME - TT Thổ Nhĩ Kỳ tới Vatican trong lúc chính quyền Italy ban hành lệnh cấm biểu tình trong 24 giờ (mãn hạn tối Thứ Hai) khi lực luợng Thổ Nhĩ Kỳ tiếp tục vây đánh dân quân Kurd tại Afrin (Syria). 3500 nhân viên an ninh Italy đuợc tăng cuờng để bảo vệ an ninh TT Erdogan – nhưng cũng có 1 cuộc biểu tình ngồi chống Ankara của khoảng 30 người, do 1 nhóm Kurd tổ chức, không xa toà thánh. Biểu ngữ của họ là dòng chữ “Tội ác chống nhân loạn đang diễn ra tại Afrin”.