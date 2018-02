Tin Tặc Lọt Vào 500,000 Máy Tính Của Mạng Khai Thác Tiền Ảo

Khoảng đầu tháng 02/2018, các nhà nghiên cứu bảo mật đã phát hiện ra Smominru, một mạng botnet khai thác tiền mã hóa khổng lồ, chiếm quyền điều khiển hơn 500,000 máy tính trên toàn cầu, có thể mang lại cho những kẻ đứng sau hàng triệu USD.Toàn bộ hoạt động của botnet Smominru đều nhờ EternalBlue, phương thức khai thác lỗ hổng WannaCry do chính NSA phát triển, nhưng đã vô tình để lộ ra ngoài. Botnet Smominru đã biến các máy tính bị nhiễm thành máy đào tiền mã hóa Monero. Ước tính, kể từ khi hoạt động vào tháng 05/2017 tới tháng 02/2018, Smominru đã mang về khoảng 3.6 triệu USD cho kẻ đứng sau.Dù chuyện hacker tận dụng sức mạnh của những mạng máy tính bị chiếm quyền điều khiển cho việc khai thác tiền mã hóa là không có gì mới mẻ. Nhưng Smominru nổi bật bởi quy mô của nó, lớn gấp đôi so với botnet đào tiền mã hóa Adylkuzz trước đây.Các nhà nghiên cứ tại Proofpoint cho rằng ở thời điểm đỉnh cao, botnet Smominru được tạo ra bởi 526,000 nút. Dù đã có những nỗ lực nhằm gỡ bỏ, nhưng botnet có tính linh hoạt cao và có thể tự phục hồi, nên nó vẫn là công cụ khai thác Monero mạnh mẽ với những kẻ xấu. Smominru đã khai thác được 8,900 Monero cho chủ nhân, trị giá khoảng từ 2.8 tới 3.6 triệu USD. Mỗi ngày Smominru lại khai thác được khoảng 24 Monerro, tương đương 8,500 USD. Sức mạnh của Monero còn tới từ loại máy tính mà nó kiểm soát. Đa số các nút trong botnet Smominru là server Windows.Các server hấp dẫn thợ đào mỏ kỹ thuật số trái phép ở sức mạnh xử lý và khả năng hoạt động liên tục. Trong khi đó, rất ít tổ chức biết máy chủ của họ đang trở thành một nút trong botnet Smominru. Các chuyên gia bảo mật lưu ý rằng hacker sử dụng ít nhất 25 máy chủ để dò tìm những máy tính Windows có thể bị tấn công bằng EternalBlue. Ngoài ra, chúng cũng sử dụng phương thức khai thác EsteemAudit cho lỗ hổng trong RDP trên Windows Server 2003 và Windows XP để tăng thêm số nút cho botnet.Có lúc các đơn vị chức năng đã đánh sập 1/3 mạng botnet Smominru, nhưng nó lại tự phục hồi. Việc sử dụng EternalBlue giúp những kẻ đứng sau Smominru tái tạo lại mạng lưới nhanh chóng, và cho phép nó phát triển thành một mạng lớn hơn so với con số 500,000 hiện nay. Đa số các hệ thống bị nhiễm nằm ở Nga, Ấn Độ và Đài Loan. Tuy nhiên, có thể đây chỉ là những quốc gia đại diện cho khu vực trên toàn cầu, nơi mà các hệ thống vẫn chưa được vá triệt để phương thức khai thác EternalBlue.Kevin Epstein, phó chủ tịch tại Proofpoint chia sẻ: “Dù chúng tôi mong rằng số lượng máy tính bị nhiễm sẽ giảm đi theo thời gian, nhưng rõ ràng vẫn còn nhiều máy tính trên toàn thế giới vẫn chưa được vá phương thức khai thác EternalBlue.”Bitcoin hiện vẫn là loại tiền mã hóa phổ biến nhất, nhưng vì những lý do khác nhau như tính riêng tư và khả năng đổi sang tiền mặt nhanh chóng, khiến rất nhiều thợ mỏ kỹ thuật số đang chuyển sang những phương án thay thế như Monero.Nguoivietphone.com.