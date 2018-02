Nhập Cảng Cao Hơn Xuất Cảng Tới Mức Kỷ Lục 9 Năm; Thị Trường Chứng Khoán Mỹ Gia Tăng Trở Lại Sau 1 Ngày Lỗ Nặng

WASHINGTON - Khiếm ngạch mậu dịch Tháng 12 tăng hơn phỏng đoán, đạt mức cao nhất từ 2008 giữa lúc nhu cầu tiêu thụ trong nước đưa nhập cảng lên cao tới kỷ lục mới, gây áp lực với chính quyền Trump trong các tái đàm phán thương mại.Khiếm ngạch ghi trong phúc trình Bộ thuơng mại ám chỉ sức tăng trưởng GDP 3% là khó đạt đuợc.Nhập cảng tăng đuợc kích thích bởi luật giảm thuế đã đuợc TT Trump ký ban hành kịp lễ Giáng sinh 2017 trong lúc thị trường việc làm mạnh thúc đẩy nhu cầu của người tiêu thụ.Kinh tế gia John Ryding của RDQ Economics (New York) nhận xét “Kinh tế toàn dụng với nhu cầu tiêu thụ tăng thường đi kèm sức tăng của nhập cảng và khiếm ngạch mậu dịch mở rộng.Phúc trình của Bộ thương mại công bố hôm Thứ Ba ghi: khiếm ngạch mậu dịch Tháng 12 trị giá 53.1 tỉ MK, là tăng 5.3%, cao nhất từ Tháng 10-2008 - dự báo của kinh tế gia là 52 tỉ.Trong năm 2017, khiếm ngạch mậu dịch của Hoa Kỳ là ở mức 566 tỉ, tăng 12.1%, cao nhất từ 2008, bằng 2.9% GDP (tăng từ 2.7% GDP của năm 2016).Khiếm ngạch mậu dịch với Trung Cộng trong năm qua trị giá 375.2 tỉ, tăng 8.1%.TT Trump dọa tái thương luợng các thỏa thuận mậu dịch - nhưng, kinh tế gia Chris Rupkey của MUFG (New York) cả quyết các điều kiện mậu dịch không là bất công hoàn toàn, vì đừng quên rằng doanh nghiệp Hoa Kỳ lắp ráp sản phẩm ở ngoài nuớc đem về, là vấn đề mất thăng bằng hàng hoá. Khi điều chỉnh theo lạm phát, khiếm ngạch mậu dịch Tháng 12 trị giá 68.4 tỉ – sự gia tăng của “khiếm ngạch thật” sẽ trì kéo sức tăng GDP của Tháng 1-2018.Trong 3 tháng cuối năm 2017, GDP đuợc tính là tăng 2.6%, góp phần đưa GDP toàn năm tăng tới mức 2.3%. Phân tích phúc trình của Bộ thuơng mại cho thấy: Tháng 12 chứng kiến xuất cảng hàng hoá tăng 2.5%, trị giá 137.5 tỉ, cao nhất từ Tháng 10-2014. Xuất cảng sang Hoa Lục tăng 7.5%, làm giảm 13% khiếm ngạch mậu dịch với Trung Cộng.Trong khi đó, Ông James Bullard, thống đốc chi nhánh St Louis thuộc Quỹ dự trữ liên bang (FED), nhận xét: sức mạnh của thị trường việc làm tiếp diễn không làm vật giá tăng nhanh hơn, trái với quan ngại của giới đầu tư khiến chứng khoán giảm giá từ vài ngày qua.Thống đốc Bullard không có quyền biểu quyết tại ủy ban thị trường mở của FED khuyến cáo thận trọng với việc diễn giải tin tốt lành từ thị trường việc làm như là sức thúc đẩy lạm phát tăng.Ông Bullard tuyên bố trong 1 cuộc hội thảo tại Lexinton (Kentucky) hôm Thứ Ba: các mối liên quan ấy đã bị phá vỡ từ vài năm, gần như không còn gì. Nhưng, theo lời ông, các tín hiệu về lạm phát có thể báo trước lạm phát tương lai – tỉ lệ lạm phát vào lúc này vẫn là thấp hơn chỉ tiêu 2% do FED đề ra.Liên quan đến tình hình kinh tế Mỹ, một bản tin khách cho biết thị trường chứng khoán Hoa Kỳ kết thúc buôn bán với mức gia tăng lớn đáng kể, lấy lại một phần bị tổn thất của ngày hôm trước.Dow Jones tăng 2.33%, và S&P 500 gia tăng 1.74% trong khi mỗi thị trường mất tới 4% hôm Thứ Hai là ngày tổn thất nặng nhất kể từ tháng 8 năm 2011. Sự hồi phục hôm Thứ Ba đưa cả hai thị trường trở lại hướng lạc quan cho năm nay.