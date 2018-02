Trump: Pelosi Là Vũ Khí Bí Mật Của Đảng CH Mùa Bầu Cử 2018

(Xem: 311)

Khoảng đầu tháng 01/2018, Citibank, Bank of America, JP Morgan, 3 trong số 4 ngân hàng bán lẻ lớn nhất của Mỹ, trừ Well Fargo, cho biết sẽ cấm các giao dịch mua tiền ảo bằng thẻ tín dụng do họ phát hành.