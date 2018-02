Cảnh Sát New York Dùng iPhone 7 Và iPhone 7 Plus

Khoảng đầu tháng 02/2018, lực lượng cảnh sát thành phố New York đã từ bỏ 36,000 thiết bị Windows Phone cũ và thay vào đó là iPhone 7 và iPhone 7 Plus. Họ rất vui mừng khi nhận được thiết bị đến từ Apple và đưa ra lời khen ngợi rằng đó sẽ là công cụ chống tội phạm siêu cấp.Từ tháng 02/2018, 36,000 thiết bị Lumia mà lực lượng cảnh sát được cấp vào năm 2014 sẽ đổi sang iPhone. Hồi năm 2014, việc cung cấp Lumia cho lực lượng cảnh sát nằm trong thỏa thuận hợp tác NYPD Mobility Initiative trị giá 160 triệu USD giữa chính quyền thành phố và Microsoft. Tuy nhiên, vào tháng 08/2017, chính quyền đã ra quyết định chuyển sang sử dụng iPhone, khi Microsoft tuyên bố ngừng hỗ trợ hệ điều hành Windows Mobile.Việc chuyển đổi từ Lumia sang iPhone sẽ không ảnh hưởng gì đến lực lượng cảnh sát thành phố New York. Việc nâng cấp là miễn phí theo hợp đồng của NYPD ký kết với nhà mạng AT&T. Hiện có khoảng 600 thiết bị đang được hoán đổi mỗi ngày.iPhone được xem là một thiết bị đủ tiêu chuẩn giúp lực lượng cảnh sát thành phố New York giám sát thông qua các video và hình ảnh, kiểm tra các lý lịch và lược sử tội phạm, nhận các báo cáo về việc bạo hành...Ngoài ra, một ứng dụng 911 đặc biệt cũng được cài đặt trên iPhone của cảnh sát, cho phép họ nghe các cuộc gọi từ những người cần trợ giúp trước khi người điều phối gửi đến tổng đài cảnh sát. Nên lực lượng cảnh sát sẽ có khả năng hỗ trợ nhanh chóng và tốt hơn. Chỉ huy Christopher Clampitt cho biết: “Chúng tôi đã có thể đến địa điểm cần hỗ trợ nhanh hơn bình thường. Khi người điều phối gửi thông tin thì chúng tôi đã có mặt rồi”Nguoivietphone.com.